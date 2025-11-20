HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Vận chuyển 32 bánh heroin để nhận thù lao 50 triệu đồng

Tuấn Minh

(NLĐO)- Lực lượng biên phòng vừa mật phục bắt quả tang một người đàn ông đang vận chuyển 32 bánh heroin ở một xã biên giới tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 20-11, thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này vừa phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng bắt quả tang một đối tượng đang vận chuyển 32 bánh heroin.

Vận chuyển 32 bánh heroin để nhận thù lao 50 triệu đồng - Ảnh 1.

Đối tượng Lê Tuấn Hiên và 32 bánh heroin tang vật. Ảnh: BĐBP Thanh Hóa

Theo đó, vào lúc 12 giờ ngày 15-11 tại Km 71+800 Quốc lộ 15C, thuộc địa phận bản Kéo Hượn, xã Nhi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, lực lượng đánh án Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức mật phục và bắt quả tang 1 đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Kiểm tra tại chỗ, lực lượng đánh án thu giữ 32 bánh heroin cùng một số tang vật khác liên quan.

Qua đấu tranh, đối tượng khai tên là Lê Tuấn Hiên (SN 1980, ngụ xã Ngân Sơn, tỉnh Thái Nguyên). Hiên khai nhận được một người đàn ông không quen biết thuê vận chuyển số ma túy trên với giá 50 triệu đồng.

Hiện đối tượng và tang vật đang được Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Triệt phá tụ điểm buôn bán ma túy, thu giữ hàng trăm gói heroin

Triệt phá tụ điểm buôn bán ma túy, thu giữ hàng trăm gói heroin

(NLĐO) - Khám xét tại khu vực nghĩa trang, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk thu giữ 211 gói heroin, 51 gói ma túy đá.

Bắt giữ xe ô tô chở 60 bánh heroin và 37 kg ma túy đá

(NLĐO) - Kiểm tra phía sau cốp xe ô tô, lực lượng công an phát hiện 60 bánh heroin và 37 kg ma túy đá.

Đối tượng chính trong chuyên án lớn nhất lịch sử, buôn bán hơn 32.000 bánh heroin ra đầu thú

(NLĐO)- Nguyễn Huy Khánh đối tượng chính trong chuyên án ma tuý 006-N đã ra đầu thú mong hưởng sự khoan hồng của pháp luật

ma túy tỉnh Thanh Hóa Bộ đội biên phòng vận chuyển trái phép vận chuyển heroin heroin 32 bánh heroin
