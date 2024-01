Vận chuyển 500 viên đạn cùng nhiều pháo nổ từ Lào về Việt Nam

(NLĐO) - Công an huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với Công an TP.Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an tỉnh Nghệ An, khám xét khẩn cấp chỗ ở, phương tiện của 11 đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm, thu giữ hơn 3,5 tấn pháo.