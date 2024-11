Vận chuyển hơn 2.000 viên "thuốc lắc" lấy 20 triệu tiền công

Ngày 5-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Dương (TP Hải Phong) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Bảo Long (SN 1992, trú tại Đình Đông, Đông Hải, Lê Chân, TP Hải Phòng) để điều tra làm rõ về hành vi "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Lãnh đạo Công an TP Hải Phòng và lãnh đạo huyện An Dương khen thưởng đột xuất thành tích đấu tranh phòng chống ma túy của Công an huyện An Dương

Trước đó, vào 17 giờ ngày 6-10, tại đường trục thôn Cái Tắt, xã An Đồng, huyện An Dương (TP Hải Phòng), Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông - trật tự (CSGT - TT), Công an huyện An Dương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát hiện Nguyễn Bảo Long (SN 1992, trú tại Đình Đông, Đông Hải, Lê Chân, TP Hải Phòng) điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Khi lực lượng công an ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra thì Nguyễn Bảo Long cố tình lái phương tiện bỏ chạy. Tuy nhiên, ngay sau đó, lực lượng công an đã kịp khống chế đối tượng cùng phương tiện để kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra chiếc xe máy Long điều khiển, lực lượng chức năng phát hiện 1 túi nilon bên trong chứa nhiều viên nén màu xanh (nghi là ma túy tổng hợp).

Tại Công an huyện An Dương, Nguyễn Bảo Long khai nhận do quen biết từ trước, khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, Long được người có tên Lùn ở Hà Nội gọi điện qua ứng dụng Telegram để nhờ chuyển cho khách 2 gói ma túy với tiền công là 20 triệu đồng.

Khoảng 1 giờ sau, Long và Lùn gặp nhau tại điểm hẹn là khu vực cổng chính khu nhà ở Hoàng Huy thuộc xã An Đồng, huyện An Dương. Tại đây, Lùn đã đưa cho Long túi nilon bên trong có 2 túi ma túy dạng viên nén. Long nhận túi ma túy, đi giao cho khách nhưng đến khu vực thôn Cái Tắt, xã An Đồng thì bị tổ công tác Công an huyện An Dương kiểm tra bắt giữ.

Kết quả giám định, tổng số 2.016 viên nén thu giữ của Long là chất ma túy loại MDMA, có trọng lượng 725,15 gam.