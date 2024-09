Ván cờ mạo hiểm của Ukraine mang lại hiệu quả trực tiếp ở biên giới

Ông Andriy Demchenko, người phát ngôn Cơ quan Biên phòng Nhà nước Ukraine, cho biết lực lượng Ukraine hiện có thể xây dựng các công sự dọc biên giới ở tỉnh Sumy, thay vì phải cách xa biên giới hơn do bị Nga pháo kích.

Ông Demchenko nói rằng Ukraine hiện có cơ hội xây dựng các công sự "trực tiếp dọc theo đường biên giới", cũng như triển khai máy bay không người lái và "các phương tiện kiểm soát kỹ thuật khác".

Phát biểu trên truyền hình Ukraine cuối tuần qua, ông Demchenko hy vọng sẽ có thể xây dựng các công sự dọc biên giới trong thời gian sắp tới "để có khả năng phòng thủ mạnh mẽ".

Theo tạp chí Newsweek, tuyên bố của ông Demchenko phần nào cho thấy tình hình biên giới Nga - Ukraine một tháng sau Ukraine đột kích vùng Kursk ở biên giới Nga.

Nga tăng cường lực lượng ở Kursk để đẩy lùi lực lượng Ukraine. Ảnh: TASS

Ông Nicolò Fasola, tác giả của cuốn sách Reinterpreting Russia’s Strategic Culture: The Russian Way of War (tạm dịch: Diễn giải lại Văn hóa chiến lược của Nga: Binh pháp của Nga), nhận định thành công tương đối của các hoạt động của Ukraine cho thấy sự mong manh của hệ thống phòng thủ của Nga tại khu vực bị tấn công, nhưng sẽ là sai lầm nếu cho rằng toàn bộ biên giới Nga không có khả năng phòng thủ.

Ông Fasola nói với Newsweek: "Trong khi đột kích vào vùng Kursk, phía Ukraine đã thử đột kích ở những địa điểm khác của biên giới Nga, nhưng những nỗ lực này phần lớn thất bại". Ông Fasola nghĩ Ukraine khó có thể đạt được bất kỳ bước đột phá lớn nào ở Kursk.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gần đây thông báo Kiev có kế hoạch giữ các vùng lãnh thổ ở tỉnh Kursk của Nga, bất kể có những lo ngại về việc mở một mặt trận mới, đặc biệt là khi xét đến chiều rộng của mặt trận ở vùng Donbas của Ukraine. Hiện lực lượng Nga đang tiến về TP Pokrovsk, thuộc tỉnh Donetsk và là cửa ngõ của vùng Donbas.

Theo hãng tin Reuters, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga tiếp tục tiến quân trên mặt trận phía Đông và chiếm được làng Memryk nằm ở phía Đông TP Pokrovsk.

Bộ Quốc phòng Nga còn thông báo Moscow đã gây ra tổn thất cho quân đội Ukraine ở ít nhất hai ngôi làng khác gần đó và đẩy lùi 8 cuộc tấn công ở khu vực Donetsk. Trước đó, vào ngày 8-9, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã kiểm soát được một ngôi làng khác là Novohrodivka.

Trong khi đó, Ukraine không đề cập đến ngôi làng Memryk trong các báo cáo của Bộ Tổng tham mưu quân đội. Thế nhưng, các blog về quân sự của nước này loan tin ngôi làng đã rơi vào tay Nga hồi tuần trước.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy trong bài phát biểu hàng đêm cho biết quân đội Ukraine ở khu vực Donetsk "kiên định hoàn thành nhiệm vụ, đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga và giành lại vị trí".

Hãng Reuters không thể xác minh thông tin từ cả hai phía.

Chính quyền ở khu vực Sumy, ngay bên kia biên giới với Kursk, ra lệnh sơ tán bắt buộc thêm ba khu định cư do pháo kích của Nga.