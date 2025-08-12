Vân Đồn làm sân bay dự bị phục vụ hoạt động A80

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn; Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Vietnam Airlines, Bamboo Airways, Vietjet, Tre Việt, Pacific, Hải Âu, Hành tinh Xanh, Ngôi sao Việt; Công ty bay Dịch vụ hàng không VASCO và Cảng vụ Hàng không miền Bắc về bổ sung danh mục sân bay dự bị phục vụ hoạt động A80.

Sân bay quốc tế Vân Đồn được lựa chọn làm sân bay dự bị phục vụ hoạt động A80

Theo đó, trên cơ sở đề nghị của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về việc báo cáo, đề xuất các nội dung liên quan đến hoạt động A80 (nhiệm vụ luyện tập và tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh, Cục Hàng không đề nghị sân bay Vân Đồn làm sân bay dự bị tạm thời cho sân bay Nội Bài từ 7 giờ đến 17 giờ từ ngày 27-8 đến ngày 2-9-2025 để phục vụ hoạt động A80, đảm bảo đầy đủ cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu an toàn tuyệt đối khi thực hiện nhiệm vụ làm sân bay dự bị.

Cục Hàng không đề nghị Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam làm thủ tục thông báo tin tức hàng không liên quan; chỉ đạo Đài kiểm soát Không lưu Vân Đồn và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn nhằm đảm bảo sẵn sàng cho nhiệm vụ làm sân bay dự bị.

Đối với các hãng hàng không Việt Nam, Cục Hàng không đề nghị các Hãng tiếp nhận và triển khai đầy đủ các thông tin liên quan nêu trên, phổ biến, quán triệt các nội dung đến đội ngũ phi công.