Vận dụng bài học đặc sắc về "Tinh thần đoàn kết và sức mạnh quần chúng"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Vận dụng bài học đặc sắc về "Tinh thần đoàn kết và sức mạnh quần chúng"

Trịnh Minh Giang

(NLĐO) - Bài học về đoàn kết và sức mạnh quần chúng từ Khởi nghĩa Nam kỳ vẫn còn nguyên giá trị

Khởi nghĩa Nam kỳ năm 1940 là cuộc đấu tranh vĩ đại, dù không thành công nhưng đã khơi dậy một tinh thần đoàn kết mãnh liệt trong quần chúng nhân dân. Các lực lượng tham gia thuộc nhiều tầng lớp khác nhau, từ công nông đến trí thức, từ những người dân bình thường đến các binh lính người Việt trong hàng ngũ thực dân Pháp. Cuộc khởi nghĩa đã thể hiện sức mạnh của một phong trào có sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân…

KỶ NIỆM 85 NĂM KHỞI NGHĨA NAM KỲ (23-11-1940 – 23-11-2025) Vận dụng bài học đặc sắc về "Tinh thần đ - Ảnh 1.

Không khí sục sôi, hào hùng của quần chúng nhân dân Nam Bộ trong cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ Ảnh tư liệu

Hiện nay, nhất là sau bối cảnh hợp nhất các địa phương cấp tỉnh và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, ở TPHCM, nơi tập trung đông đảo dân cư với sự đa dạng về xã hội, văn hóa và kinh tế, bài học về đoàn kết và sức mạnh quần chúng vẫn có giá trị và mang tính ứng dụng mạnh mẽ. Để xây dựng một cộng đồng phát triển, giải quyết các vấn đề xã hội, kinh tế hay đối phó với các thách thức hiện tại, chúng ta có thể vận dụng bài học này theo nhiều cách.

Đó là tăng cường sự gắn kết cộng đồng và phát huy sức mạnh của quần chúng. TPHCM là một siêu đô thị, có sự phân hóa về nhiều mặt. Các vấn đề như ô nhiễm môi trường, nghèo đa chiều, chất lượng sống, bất bình đẳng xã hội, các bất cập về giao thông, giáo dục hay vấn đề sức khỏe cộng đồng đều cần sự đồng lòng của tất cả các tầng lớp trong xã hội để tham gia xử lý. Do đó, hệ thống chính trị thành phố nên tổ chức các phong trào cộng đồng, khuyến khích sự tham gia của người dân trong việc giải quyết các vấn đề này. Chẳng hạn, các phong trào bảo vệ môi trường, vận động tiết kiệm năng lượng, cải thiện giao thông công cộng hay giảm thiểu ô nhiễm có thể thu hút sự tham gia của nhiều tầng lớp nhân dân. Trong đó, việc thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU về thực hiện Cuộc vận động "Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước" hay các hoạt động về "Chung tay xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp" đều có thể phát huy hiệu quả mạnh mẽ nếu có sự tham gia rộng rãi của các cộng đồng dân cư và các nhóm xã hội khác nhau.

Đó là tập trung xây dựng, triển khai các chính sách phù hợp với lợi ích và nguyện vọng của nhân dân. Trong bối cảnh thành phố tồn tại nhiều vấn đề xã hội, như bất bình đẳng thu nhập, giáo dục, y tế, khoảng cách giàu nghèo ngày càng tăng, chất lượng sống của người dân tuy được cải thiện đáng kể nhưng không đồng đều ở các nhóm dân cư khác nhau, giữa các địa phương thuộc khu vực nông thôn Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu trước đây, chính quyền cần lắng nghe và hiểu rõ nguyện vọng của người dân, nhất là nhóm dân cư yếu thế, để đưa ra các chính sách phù hợp.

Thành phố cần xây dựng các chính sách phát triển kinh tế, cải thiện đời sống của người dân dựa trên sự hiểu biết và phản hồi từ cộng đồng. Ví dụ, việc triển khai các chương trình hỗ trợ người nghèo, các đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội như người lao động tự do, người già, người khuyết tật, hay những người đến nay vẫn còn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19… sẽ cần sự tham gia và hỗ trợ của nhiều tổ chức xã hội, cộng đồng dân cư và các doanh nghiệp.

KỶ NIỆM 85 NĂM KHỞI NGHĨA NAM KỲ (23-11-1940 – 23-11-2025) Vận dụng bài học đặc sắc về "Tinh thần đ - Ảnh 2.

Để xây dựng TPHCM trở thành một đô thị thông minh, xanh, phát triển bền vững, là thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, cần có sự tham gia của cả cộng đồng ẢNH: HOÀNG TRIỀU

Đó là tiếp tục xây dựng phong trào tinh thần đoàn kết trong các nhóm dân cư khác nhau, đặc biệt là phát huy tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ, giúp đỡ nhau ngay trong chính cộng đồng dân cư. Trong bối cảnh khó khăn, như cuộc chiến chống dịch COVID-19 vừa qua, TPHCM đã thể hiện rõ tinh thần đoàn kết trong việc phòng chống dịch bệnh. Rất đông người dân, lực lượng tình nguyện, bác sĩ, y tá, quân đội và chính quyền đã đồng lòng, hợp sức để vượt qua thử thách, không chỉ trong bảo vệ tính mạng, chăm sóc sức khỏe người dân mà còn chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần, cả hỗ trợ đến việc hậu sự... Bài học này có thể tiếp tục được áp dụng vào các cuộc khủng hoảng hay thử thách nghiêm trọng trong tương lai, như biến đổi khí hậu, thiên tai hay các vấn đề xã hội phức tạp. Thành phố cần khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người dân hợp tác, cùng tìm ra các giải pháp hiệu quả trong những tình huống khẩn cấp, thay vì chỉ trông đợi vào các giải pháp từ chính quyền.

Đó là khuyến khích sự tham gia của mọi tầng lớp xã hội trong xây dựng thành phố phát triển bền vững. Để xây dựng TPHCM trở thành một đô thị thông minh, xanh, phát triển bền vững, là thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, cần có sự tham gia của cả cộng đồng, trong việc sáng tạo và thực hiện các giải pháp phát triển. Hiện nay, thành phố đang đẩy mạnh phát triển xanh và thực hiện chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, hoàn toàn phù hợp với định hướng về "kỷ nguyên vươn mình".

Để thực hiện có hiệu quả các vấn đề này, hệ thống chính trị thành phố nên tạo các kênh tham gia cho người dân như các hội thảo cộng đồng, các cuộc thi ý tưởng sáng tạo, các phong trào khởi nghiệp sáng tạo, để huy động sức mạnh từ chính cộng đồng dân cư trong việc giải quyết các vấn đề của thành phố, nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững.

KỶ NIỆM 85 NĂM KHỞI NGHĨA NAM KỲ (23-11-1940 – 23-11-2025) Vận dụng bài học đặc sắc về "Tinh thần đ - Ảnh 3.

TPHCM cần xây dựng các chính sách phát triển kinh tế, cải thiện đời sống của người dân dựa trên sự hiểu biết và phản hồi từ cộng đồng ẢNH: HOÀNG TRIỀU

Có thể nói, bài học về đoàn kết và sức mạnh quần chúng từ khởi nghĩa Nam kỳ vẫn còn nguyên giá trị và có thể được vận dụng trong nhiều khía cạnh của đời sống xã hội hiện nay, đặc biệt là tại một thành phố năng động và đa dạng như TPHCM. Sức mạnh của sự đoàn kết không chỉ giúp giải quyết các vấn đề cấp bách trước mắt mà còn tạo ra nền tảng cho sự phát triển bền vững, lâu dài của thành phố, góp phần nâng cao chất lượng đời sống cho người dân. Do đó, vận dụng bài học này trong các phong trào cộng đồng, chính sách phát triển và sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân sẽ tạo nên một TPHCM mạnh mẽ, phát triển và đồng lòng để cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình!


Tin liên quan

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đọc Lệnh khởi nghĩa - Quân lệnh số 1 dưới bóng cây đa Tân Trào

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đọc Lệnh khởi nghĩa - Quân lệnh số 1 dưới bóng cây đa Tân Trào

(NLĐO) - Dưới cây đa Tân Trào, chiều 16-8-1945, đồng chí Võ Nguyên Giáp đã đọc lệnh khởi nghĩa - Quân Lệnh số 1 của Ủy ban Khởi nghĩa và tiến quân về Hà Nội

Lãnh đạo TP HCM tri ân các anh hùng, liệt sĩ trong Khởi nghĩa Nam Kỳ

(NLĐO) - Các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng, liệt sĩ, các chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ.

nam kỳ đời sống xã hội chính quyền địa phương vấn đề xã hội vấn đề sức khỏe chất lượng sống
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo