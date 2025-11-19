HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Cử tri TP HCM kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh cấp bách

Huỳnh Như

(NLĐO) - Cử tri tại 7 xã của TP HCM đã kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực đến Tổ đại biểu HĐND TP HCM – đơn vị số 19, trước Kỳ họp thứ 6 HĐND TP HCM khóa X

Chiều 19-11, tại Hội trường UBND xã Tân Nhựt, Tổ đại biểu HĐND TP HCM - đơn vị số 19, gồm đại biểu Nguyễn Thị Kim Dung - Nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Khối - Dân - Chính Đảng thành phố; đại biểu Huỳnh Thị Kim Xuyến, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố; đại biểu Lê Thị Kim Thúy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố, đã có buổi tiếp xúc cử tri 7 xã Tân Nhựt, Bình Chánh, Bình Hưng, Hưng Long, Bình Lợi, Vĩnh Lộc và Tân Vĩnh Lộc, trước Kỳ họp thứ 6 HĐND TP HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Cử tri TP HCM kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh cấp bách - Ảnh 1.

Hội nghị tiếp xúc cử tri 7 xã Tân Nhựt, Bình Chánh, Bình Hưng, Hưng Long, Bình Lợi, Vĩnh Lộc và Tân Vĩnh Lộc

Tại hội nghị, Tổ đại biểu HĐND TP HCM - đơn vị số 19 đã thông tin đến các cử tri về chương trình Kỳ họp lần thứ 6 của HĐND thành phố và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của đại biểu HĐND thành phố trong nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Cử tri TP HCM kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh cấp bách - Ảnh 2.
Cử tri TP HCM kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh cấp bách - Ảnh 3.

Cử tri đã kiến nghị nhiều vấn đề quan trọng đến Tổ đại biểu HĐND TP HCM - đơn vị số 19

Cử tri đã kiến nghị nhiều vấn đề quan trọng: Thực trạng triều cường và ngập nước tại tuyến đường Văn Tiến Dũng (Quốc lộ 50 cũ) ; một số hộ chưa nhận trợ cấp xã hội hàng tháng từ tháng 9; đề xuất thực hiện dự án bờ đê, bờ kè dọc sông Chợ Đệm; quản lý hiệu quả các tài sản công dôi dư, bỏ trống trước khi sáp nhập; tình trạng hàng gian, hàng giả phức tạp; hướng dẫn thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp phép xây nhà;...

Cử tri TP HCM kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh cấp bách - Ảnh 4.

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Dung - Nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Khối - Dân - Chính Đảng TP HCM phát biểu tại hội nghị

Thay mặt tổ đại biểu HĐND TP HCM - đơn vị số 19, đại biểu Nguyễn Thị Kim Dung ghi nhận tất cả ý kiến đóng góp, cho biết sẽ tổng hợp và chuyển đến HĐND TP HCM, đề nghị các sở, ban, ngành xem xét, giải quyết. Các vấn đề thuộc thẩm quyền xã sẽ được cử tri trực tiếp liên hệ UBND các xã để được hướng dẫn. 

