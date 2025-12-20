Văn hóa Việt trong kỷ nguyên hội nhập và chuyển đổi số: Cơ hội nào để vươn mình?

Ngày 20-12, Trường ĐH Hùng Vương TPHCM tổ chức hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề "Văn hóa và con người trong kỷ nguyên hội nhập – vươn mình", thu hút sự tham gia của các nhà khoa học trong nước và quốc tế đến từ Liên bang Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc.

GS-TS Trần Văn Đoàn chia sẻ tại hội thảo

Phát biểu khai mạc, TS Trần Việt Anh, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH Hùng Vương TPHCM, nhấn mạnh Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới – giai đoạn được nhiều học giả và giới trí thức gọi là "kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam".

Đây là thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng, chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức, khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo, hướng đến mục tiêu xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng và có vị thế ngày càng rõ nét trên trường quốc tế.

Theo TS Trần Việt Anh, trong kỷ nguyên ấy, con người và văn hóa Việt Nam vừa là nền tảng, vừa là động lực cốt lõi của phát triển bền vững. Hội nhập chỉ thực sự thành công khi vẫn giữ được bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời đặt con người ở vị trí trung tâm của mọi chiến lược phát triển.

Hội thảo cũng đặt ra nhiều vấn đề mang tính nền tảng trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, như: Làm thế nào để văn hóa dân tộc được bảo tồn và làm mới trong không gian toàn cầu; làm thế nào để con người làm chủ công nghệ bằng tri thức, đạo đức và trách nhiệm xã hội; vai trò của giáo dục ĐH, khoa học xã hội và nhân văn trong việc hình thành thế hệ công dân toàn cầu mang bản sắc Việt Nam.

Với hơn 70 tham luận được gửi về, trong đó có 5 tham luận của các chuyên gia quốc tế và Việt Nam trình bày trực tiếp, hội thảo là diễn đàn khoa học mở để các nhà nghiên cứu cùng phân tích những biến đổi của văn hóa và con người trong tiến trình hội nhập đồng thời, đề xuất các giải pháp phát huy sức mạnh mềm văn hóa, nâng cao năng lực con người, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Hội thảo cũng thể hiện rõ triết lý phát triển của Trường ĐH Hùng Vương TPHCM trong kỷ nguyên mới: Lấy con người làm trung tâm, lấy văn hóa làm nền tảng, lấy tri thức và đổi mới sáng tạo làm động lực, lấy hội nhập quốc tế làm phương thức phát triển.

"Giáo dục ĐH không chỉ đào tạo nguồn nhân lực mà còn phải kiến tạo những con người có bản lĩnh văn hóa, năng lực hội nhập và khát vọng cống hiến, đủ sức đồng hành cùng đất nước trên hành trình vươn mình ra thế giới" - TS Trần Việt Anh nhấn mạnh.