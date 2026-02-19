HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự

Văn khấn hóa vàng theo phong tục cổ truyền tết Bính Ngọ 2026

Yến Anh

(NLĐO)- Lễ cúng hóa vàng thường được thực hiện vào mùng 3 Tết như một nghi thức tiễn đưa tổ tiên sau những ngày sum họp đầu năm.

Lễ hóa vàng là nghi thức tâm linh truyền thống của người Việt trong dịp tết, thể hiện niềm tin vào sự kết nối giữa thế giới hiện tại và thế giới tâm linh của người Việt Nam.

Việc chuẩn bị lễ cúng hóa vàng cũng giống như lễ cúng gia tiên, gồm: Mâm ngũ quả, hương hoa, giấy tiền vàng mã, đèn nến, trầu cau, rượu, trà, bánh chưng (hoặc bánh tét).

Mâm cỗ mặn hoặc chay cũng đầy đủ các món đặc trưng của mâm cúng ngày Tết như món luộc, xào, canh, miến, rượu.

Văn khấn hóa vàng theo phong tục cổ truyền tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 2.

Lễ hóa vàng là nghi thức tâm linh truyền thống của người Việt trong dịp tết

Dưới đây là bài văn khấn hóa vàng tết Bính Ngọ 2026 theo sách Văn khấn cổ truyền Việt Nam - NXB Văn hóa Thông tin:

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Con kính lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, Long mạch, Táo quân, chư vị tôn thần

Con kính lạy ngài Đương niên hành khiển, ngài Bản cảnh Thành hoàng, các ngài Thổ địa, Táo quân, Long mạch tôn thần.

Con kính lạy các cụ Tổ khảo, Tổ tỷ, nội ngoại tiên linh.

Hôm nay là ngày... tháng… năm Bính Ngọ.

Chúng con là... tuổi...

Hiện cư ngụ tại...

Thành tâm sửa biện hương hoa phẩm vật, phù tửu lễ nghi, cung bày trước án. Kính cẩn thưa trình: Tiệc xuân đã mãn, Nguyên đán đã qua, nay xin thiêu hóa kim ngân, lễ tạ tôn thần, rước tiễn âm linh trở về âm cảnh.

Kính xin lưu phúc, lưu ân, phù hộ độ trì dương cơ âm trạch, mọi chỗ tốt lành, con cháu được bách sự như ý, vạn sự bình an, tài lộc song toàn, gia đạo hưng vượng.

Lòng thành kính cẩn, lễ bạc tiến dâng, lượng cả xét soi, cúi xin chứng giám.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Mâm cúng và bài khấn lễ hóa vàng tết Ất Tỵ

Mâm cúng và bài khấn lễ hóa vàng tết Ất Tỵ

(NLĐO) - Sau 3 ngày Tết, các gia đình làm lễ hóa vàng với mâm cơm cúng để tiễn ông bà, tổ tiên, thể hiện lòng thành của mình

