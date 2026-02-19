HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Gia đình

Đón Tết thời đại số

Huyền Trân

(NLĐO) - Trong dòng chảy chuyển đổi số mạnh mẽ, Tết Nguyên đán khoác diện mạo mới theo cách người trẻ sáng tạo, giữ gìn truyền thống trong bối cảnh hiện đại.

Tết Nguyên đán hiện diện trong những căn bếp đỏ lửa, trên những chuyến xe hồi hương hay giữa quảng trường đông người chờ đón giao thừa. Song song với những giá trị truyền thống ấy là một không gian Tết khác.

Nếu trước đây, phong bao lì xì luôn được trao tay trong tiếng cười rộn rã cùng những câu chúc Tết thì ở thời đại công nghệ chỉ với vài thao tác trên điện thoại, tiền mừng tuổi đã đến nơi tay người nhận trong tích tắc. 

Các ứng dụng ví điện tử, ứng dụng ngân hàng mỗi dịp Tết đến đều ra mắt tính năng lì xì online với giao diện bao lì xì sinh động, cho phép người dùng cá nhân hóa lời chúc và chia sẻ niềm vui nhận lì xì lên mạng xã hội.

Đón Tết thời đại số - Ảnh 1.
Đón Tết thời đại số - Ảnh 2.

Lì xì online và thử thách vui nhộn giải đố để nhận lì xì.

Với những gia đình có người thân đón Tết xa nhà, chỉ một thông báo lì xì online kèm lời chúc đầu năm cũng đủ làm ấm lòng, rút ngắn khoảng cách địa lý dù người thân đang ở xa.

Không chỉ phong bao đỏ thay đổi hình thức, những lời chúc Tết cũng "lên sóng trực tuyến" một cách mạnh mẽ. 

Trên Facebook, nhiều người đăng tải bài viết tổng kết năm cũ, gửi gắm kỳ vọng cho năm mới. Các nhóm gia đình, bạn bè trên các nền tảng mạng xã hội cũng trao nhau những lời chúc ý nghĩa đầu năm qua tin nhắn. 

Chỉ trong vài giờ chuyển giao năm mới, hàng triệu lời chúc được gửi đi, tạo nên một dòng chảy cảm xúc đầu năm trên không gian mạng.

Đón Tết thời đại số - Ảnh 3.

Những lời chúc đầu năm được trao gửi "từ xa" qua tin nhắn.

Đặc biệt, không khí Tết còn lan tỏa sôi động trên TikTok với hàng loạt trào lưu đậm sắc xuân như một cách lưu giữ nhật ký mùa xuân. 

Nhiều bạn trẻ khoe những khoảnh khắc ngày Tết lên mạng xã hội từ bức ảnh check-in đường hoa, khoảnh khắc gia đình sum vầy bên mâm cơm, đến story nhận lì xì hay khoảnh khắc diện áo dài đầu năm... 

Tết vì thế không còn gói gọn trong không gian gia đình, mà được "mở rộng" ra cộng đồng trực tuyến, nơi ai cũng có thể hòa chung nhịp xuân.

Đón Tết thời đại số - Ảnh 4.
Đón Tết thời đại số - Ảnh 5.

Các bạn trẻ cùng gia đình quay những trào lưu TikTok ngày Tết và khoe khoảnh khắc gia đình sum vầy lên mạng xã hội như một cách lưu giữ nhật ký ngày xuân.

Đón Tết thời đại số - Ảnh 6.

Bạn trẻ khoe ảnh chụp photo booth, khoe các khoảnh khắc đi chơi xuân cùng bạn bè.

Hoạt động ngắm pháo hoa, đón giao thừa cũng được thực hiện theo một hình thức rất khác. Thay vì chen chân tại các điểm bắn pháo hoa, nhiều người lựa chọn theo dõi trực tuyến qua sóng truyền hình và nền tảng số. 

Chỉ cần một chiếc điện thoại hay tivi thông minh có kết nối internet, người xem ở bất cứ đâu cũng có thể cùng đếm ngược, cùng ngắm pháo hoa và gửi lời chúc mừng năm mới qua phần bình luận trực tiếp. 

Nhiều bạn trẻ còn video call hay cùng bạn bè vào Google Meet để cùng ngắm pháo hoa, đón giao thừa trực tuyến.

Đón Tết thời đại số - Ảnh 7.

Các bạn trẻ vào Google Meet cùng nhau nghe Chủ tịch nước chúc Tết, xem pháo hoa và đón giao thừa trực tuyến.

Tết trong thời đại số không phải là sự thay thế mà là sự song hành. Sự hiện diện của Tết trên không gian mạng không làm mất đi tính truyền thống mà còn mở rộng lan tỏa những giá trị ngày xuân. 

Gia đình có thể vừa đón giao thừa hay ăn mâm cơm đoàn viên vừa gọi video call cho người thân ở xa. Bạn bè có thể không gặp trực tiếp nhưng vẫn họp mặt trong một phòng trực tuyến, cùng nhau chia sẻ tiếng cười, những câu chuyện đầu năm và những dự định cho năm mới.

thời đại số Tết Tết 2026 xuân Bính Ngọ
