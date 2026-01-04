HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Vân Khánh, Lê Viết Thu hội ngộ đêm nhạc kỷ niệm sinh nhật 90 tuổi cố nhạc sĩ Ánh Dương

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) - Saigon Choir vừa công bố chương trình nghệ thuật đặc biệt "Chào em cô gái Lam Hồng" – một đêm nhạc trang trọng, xúc động, tưởng nhớ nhạc sĩ Ánh Dương

Vân Khánh, Lê Viết Thu hội ngộ đêm nhạc kỷ niệm sinh nhật 90 tuổi cố nhạc sĩ Ánh Dương - Ảnh 1.

Cố nhạc sĩ Ánh Dương

Nhạc sĩ Ánh Dương được trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học – Nghệ thuật đợt II năm 2007 và đêm nhạc ý nghĩa này sẽ diễn ra ngày 11-1 tại Nhạc viện TP HCM, đồng thời được truyền hình trực tiếp trên các kênh ĐN2, ĐN3 và nền tảng số của Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai.

Nhạc sĩ Ánh Dương được khán giả yêu quý

Lấy cảm hứng từ ca khúc đã đi cùng nhiều thế hệ người Việt, "Chào em cô gái Lam Hồng" là tên gọi của chương trình và là trục cảm xúc dẫn dắt toàn bộ đêm nhạc. Đêm nhạc này sẽ kể bằng âm nhạc những ký ức kháng chiến, vẻ đẹp người phụ nữ, tinh thần lạc quan và lý tưởng phụng sự Tổ quốc được tái hiện bằng ngôn ngữ hợp xướng – giao hưởng giàu chiều sâu, trang nghiêm mà vẫn chan chứa xúc cảm.

Vân Khánh, Lê Viết Thu hội ngộ đêm nhạc kỷ niệm sinh nhật 90 tuổi cố nhạc sĩ Ánh Dương - Ảnh 2.

Ca sĩ Lê Viết Thu

Khán giả sẽ được thưởng thức những tác phẩm tiêu biểu, làm nên dấu ấn nhạc sĩ Ánh Dương trong lịch sử âm nhạc cách mạng Việt Nam như: "Chào em cô gái Lam Hồng", "Phu-chom-xy", "Hoa đào nở trên biên giới", "Áo trắng", "Duyên trời"… 

Đặc biệt, điểm nhấn của chương trình là tổ khúc hợp xướng – giao hưởng 4 chương "Ơn nước nhớ người", một cấu trúc lớn, đòi hỏi trình độ dàn dựng công phu và tư duy âm nhạc hàn lâm, sẽ được trình diễn đúng vào ngày kỷ niệm, như một lời tri ân trang trọng gửi tới người nhạc sĩ đã dành trọn đời cho cách mạng và nghệ thuật.

Đêm nhạc quy tụ đội ngũ nghệ thuật uy tín

Chương trình được chỉ đạo nghệ thuật bởi NSƯT Thu Giang, đạo diễn Chí Cường, chỉ huy dàn nhạc NSƯT Trần Vương Thạch; phần dàn dựng hợp xướng do Huỳnh Quang Thái đảm trách; hòa âm của các nhạc sĩ Xuân Hiếu – Cao Bá Hưng – Quang Thanh Giang. 

Tham gia biểu diễn là đội ngũ nghệ sĩ, ca sĩ giàu kinh nghiệm và sức lan tỏa như NSƯT Vân Khánh, NSƯT Thu Giang, Cao Bá Hưng, Lê Viết Thu, Lê Minh Quang Ngọc, Tuấn Phi, Hoàng Kim Quỳnh Anh, Xuân Dũng, Phạm Tuấn Anh… cùng Saigon Choir, Dàn nhạc giao hưởng Nhạc viện TP HCM, sinh viên khoa Thanh nhạc – Âm nhạc điện ảnh (ĐH Nguyễn Tất Thành) và Nhóm ca Dấu Ấn Trẻ. 

Hai MC Trần Thanh Trà Mi và Phạm Hùng giữ vai trò kết nối, dẫn dắt mạch cảm xúc của đêm diễn.

Vân Khánh, Lê Viết Thu hội ngộ đêm nhạc kỷ niệm sinh nhật 90 tuổi cố nhạc sĩ Ánh Dương - Ảnh 3.

Ca sĩ NSƯT Vân Khánh

Ca sĩ Lê Viết Thu xúc động bày tỏ niềm tự hào khi anh được hát ca khúc chủ đề của đêm nhạc ý nghĩa này. Đối với anh đây là ca khúc để đời đã mahg lại cho anh nhiều kỷ niệm sâu sắc khi biểu diễn phục vụ công chúng trên khắp mọi miền đất nước, nhất là được học sinh đón nhận nồng nhiệt trong các chương trình sân khấu học đường.

Ánh Dương một đời âm nhạc gắn với cách mạng và nhân dân

Nhạc sĩ Ánh Dương (tên khai sinh Lê Văn Dương, sinh năm 1935 tại Sơn Hải, Quỳnh Lưu, Nghệ An) sớm tham gia hoạt động cách mạng, làm văn công Quân khu IV, vừa biểu diễn vừa sáng tác trong những năm tháng khói lửa.

Vân Khánh, Lê Viết Thu hội ngộ đêm nhạc kỷ niệm sinh nhật 90 tuổi cố nhạc sĩ Ánh Dương - Ảnh 4.

Đại tá - NSƯT Lê Thu Giang

Mùa hè 1967, tại Can Lộc (Hà Tĩnh), ông viết nên Chào em cô gái Lam Hồng – ca khúc nhanh chóng lan tỏa trong toàn Quân khu IV và cả nước qua sóng Đài Tiếng nói Việt Nam. 

Tác phẩm tiếp tục sống bền bỉ trong đời sống âm nhạc nhờ giọng ca của NSND Trung Đức, người được xem là đã "đóng đinh" tên tuổi mình với ca khúc này. Bên cạnh đó, gia tài của Á

nh Dương còn có: "Tiếng trống tòng quân", "Tạm biệt em", "Vinh quang quân khu chúng ta"… Ông được trao Giải thưởng Nhà nước (2007) cho các tác phẩm: "Chào em cô gái Lam Hồng", "Dốc lòng dốc sức giải phóng miền Nam", "Hoa đào nở trên biên giới", "Phu-chom-xy và thơ giao hưởng Tượng đài chiến thắng"; cùng nhiều huân chương cao quý của Nhà nước.

Một đêm nhạc – một "tượng đài ký ức"

Không dừng ở việc tái hiện những ca khúc quen thuộc, "Chào em cô gái Lam Hồng" hướng tới chuẩn mực nghệ thuật cao, nơi hợp xướng – giao hưởng trở thành ngôn ngữ để kể lại lịch sử, tôn vinh con người và khơi dậy niềm tự hào dân tộc.

Giới chuyên môn nhận xét rằng sự xuất hiện của chương trình âm nhạc hàn lâm, chỉn chu, giàu chiều sâu như thế này sẽ là tín hiệu đáng trân trọng đầu năm 2026 tại Nhạc viện TP nhằm khẳng định giá trị bền vững của di sản âm nhạc cách mạng Việt Nam.

Với sự đồng hành của Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai và gia đình nhạc sĩ Ánh Dương, đêm nhạc hứa hẹn sẽ là một dấu mốc nghệ thuật giàu ý nghĩa, để công chúng hôm nay – đặc biệt là thế hệ trẻ – thêm một lần lắng nghe, thấu hiểu và biết ơn những giai điệu đã góp phần làm nên bản sắc tinh thần của dân tộc.

Đại tá - NSƯT Lê Thu Giang tâm sự trên trang cá nhân: “Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90 của bố và tròn 20 năm mẹ đi xa, các con và gia đình luôn nhớ thương và kính dâng lên bố mẹ những giai điệu âm nhạc mà bố đã dành cả cuộc đời để tận hiến cho nền âm nhạc Việt Nam. Cảm ơn Báo, Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai đã tổ chức chương trình".

