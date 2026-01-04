Trang Pháp - một năm đi từ bản sắc Việt

Một Trang Pháp tìm được bản ngã để trưởng thành

Trang Pháp là ứng viên sáng giá của giải Mai Vàng lần thứ 31-2025

Không ồn ào bằng bê bối, không "đánh úp" thị trường bằng những cú nổ truyền thông, năm qua của Trang Pháp lại lặng lẽ mà bền bỉ, đủ để giới chuyên môn nhìn thấy một giai đoạn trưởng thành rõ nét của nữ ca sĩ - nhạc sĩ - nhà sản xuất hiếm hoi của V-pop.

Từ dấu mốc ca khúc "Mãi là người Việt Nam", đến hàng loạt hoạt động âm nhạc - cộng đồng - biểu diễn, Trang Pháp cho thấy hành trình tìm được bản ngã đủ để mở ra hình ảnh một nghệ sĩ trí tuệ, chủ động và có chiều sâu.

Ra mắt đúng thời điểm cả nước hướng về những giá trị lịch sử - văn hóa, "Mãi là người Việt Nam" không phải là ca khúc thị trường dễ nghe, càng không phải một bản "đặt hàng phong trào".

Ở đó, Trang Pháp chọn cách viết rất riêng: giai điệu đương đại, cấu trúc pop hiện đại nhưng lớp lời lại đậm chất tự sự, gợi nhắc về ký ức gia đình, nguồn cội, những lớp người đi qua chiến tranh, hòa bình và hội nhập.

Ca khúc nhanh chóng được lan tỏa ở các chương trình kỷ niệm, các sự kiện cộng đồng, đặc biệt được khán giả trẻ chia sẻ như một cách nói hộ lòng mình về niềm tự hào dân tộc - điều không dễ đạt được trong bối cảnh nhạc Việt đang thiên nhiều về giải trí thuần túy.

Trang Pháp với khả năng sáng tác ngày càng ấn tượng, cô xứng đáng với vị trí nghệ sĩ đa năng

Một năm bền bỉ của Trang Pháp

Nhưng nếu chỉ dừng ở một ca khúc mang tính biểu tượng thì chưa đủ để gọi là "một năm đáng nhớ".

Điều đáng nói là sau "Mãi là người Việt Nam" - Trang Pháp không chọn nghỉ ngơi trên hào quang mà tiếp tục duy trì cường độ làm nghề hiếm thấy: xuất hiện đều đặn trong các dự án biểu diễn, tham gia những đêm nhạc có chiều sâu nghệ thuật, đồng thời giữ vai trò nhạc sĩ - nhà sản xuất cho nhiều sản phẩm mới.

Sự chuyển dịch từ "ca sĩ được biết đến vì ngoại hình và phong cách" sang "nghệ sĩ toàn diện" ngày càng rõ rệt.

Trang Pháp là một nghệ sĩ toàn diện hiện nay

Ở mảng sáng tác, Trang Pháp cho thấy tư duy không đóng khung trong ballad hay pop tình yêu.

Cô thử nghiệm nhiều chất liệu hơn, từ âm nhạc mang màu sắc dân gian đương đại đến những bản pop pha world music, cho thấy ý thức tìm kiếm bản sắc thay vì chạy theo công thức thị trường.

Chính sự bền bỉ đó giúp Trang Pháp dần xây dựng được hình ảnh một nghệ sĩ nữ trí tuệ - điều vốn còn hiếm trong showbiz Việt, nơi nhiều gương mặt nữ thường bị "đóng khung" trong các vai trò giải trí ngắn hạn.

Về mặt hình ảnh, năm qua cũng đánh dấu sự "lột xác" đầy trưởng thành của Trang Pháp. Một Trang Pháp điềm tĩnh, bản lĩnh và làm chủ không gian sân khấu - điều chỉ có được sau nhiều năm tích lũy.

Trong bức tranh chung của V-pop, nơi không ít nghệ sĩ trẻ "nổi nhanh - tắt sớm", hành trình của Trang Pháp năm qua gợi mở một hướng đi khác: làm nghề như một quá trình dài hơi, lấy giá trị văn hóa làm gốc, lấy bản sắc cá nhân làm kim chỉ nam.

Mãi là người Việt Nam vì thế không chỉ là một bài hát, mà như lời tuyên ngôn cho chặng đường mới: một nghệ sĩ nữ chọn đi chậm để đi xa, chọn đào sâu thay vì đánh bóng.

Trang Pháp xứng đáng với chiến thắng

Một năm không bùng nổ nhưng cho thấy sự bền bỉ và sáng tạo của Trang Pháp

Với những gì đã làm được, có thể nói năm qua là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Trang Pháp - không phải bằng những cú nổ ồn ào, mà bằng sự bền bỉ, tử tế và một ý thức rõ ràng về trách nhiệm của người nghệ sĩ trước cộng đồng.

Một năm để thấy, Trang Pháp đang lặng lẽ đi từ bản sắc Việt đến vị thế một nghệ sĩ đa năng đúng nghĩa trong đời sống âm nhạc hôm nay.

Mãi là người Việt Nam là một sáng tác thú vị của Trang Pháp

Thật khó để khẳng định Trang Pháp nắm giữ bao nhiêu phần trăm cơ hội sở hữu tượng Mai Vàng lần thứ 31-2025 của báo Người Lao Động. Kết quả chính xác sẽ được tiết lộ trong đêm diễn ra Lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 31-2025, vào ngày 29-1 tại Nhà hát Thành phố (TP HCM).

Tuy nhiên, điều mà khán giả có thể khẳng định chiến thắng của Trang Pháp gắn với "Mãi là người Việt Nam" là một chiến thắng thuyết phục và xứng đáng.