Văn Mai Hương làm live concert tại Nhật Bản

Văn Mai Hương sẽ mở đầu cho dự án "Xin Chào - Chắp cánh hình ảnh Việt bay xa"

Đạo diễn Vân Trình (thường gọi là Trần Kiki) cho biết khi xây dựng đồ án "Xin Chào – Chắp cánh hình ảnh Việt bay xa" - tham vọng của anh là xây dựng một mô hình đa dạng về nền tảng, hình thức truyền tải thông điệp và hướng tới việc quảng bá hình ảnh Việt, sản phẩm Việt - thông qua các mô hình "văn hóa - giải trí - sự kiện và giao thương" để góp phần kết nối và thúc đẩy sự giao thoa văn hóa của Việt Nam với các nước trong khu vực và trên thế giới.



Cụ thể tại thị trường Nhật Bản, chương trình "TKO Concert" được thai nghén và hình thành bởi Xin Chào Live Music phối hợp cùng Sun Shine Group (tại Nhật Bản) và các cộng sự, với mong muốn trở thành một mô hình sự kiện văn hóa giải trí định kỳ tại Nhật Bản, mang văn hóa Việt, nghệ sĩ Việt phục vụ cộng đồng người Việt tại Nhật Bản, từ đó trở thành một nhịp cầu kết nối những trái tim đam mê âm nhạc của cả 2 quốc gia.

Xa hơn nữa là hành trình quảng bá văn hóa - âm nhạc Việt Nam đến gần hơn với khán giả Nhật Bản.

Với chuỗi 3 hoạt động "TKO Concert 01 - Hương - Live in Tokyo" diễn ra vào ngày 20-4, ca sĩ Văn Mai Hương sẽ biểu diễn cùng các nghệ sĩ khách mời Hoàng Dũng, Lâm Bảo Ngọc và ban nhạc Mr. Bott Band; "TKO Concert 02 - Ngô Kiến Huy - Fan Meeting in Tokyo" diễn ra vào ngày 15-6 và "TKO Concert 03 - Bằng Kiều - Live in Tokyo" diễn ra vào ngày 27-9.

Thương hiệu Xin chào của đạo diễn Trần Kiki mang tham vọng quảng bá văn hóa Việt ra thế giới thông qua âm nhạc

Đạo diễn Trần Kiki cho biết: "Chúng tôi muốn quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới thông qua các sự kiện văn hóa. Vì vậy, không chỉ có TKO Concert mà còn có rất nhiều hoạt động khác cũng bắt nguồn từ hai chữ xin chào".

Chẳng hạn như chương trình "Xin Chào Fi'esta" sẽ xây dựng chuỗi sự kiện quảng bá hình ảnh sản phẩm và doanh nghiệp Việt Nam bằng cách tiếp cận mới qua 3 sự kiện sẽ triển khai trong 2024 và 2025 gồm "Xin Chào Sawadee Bangkok - 2024"(Thái Lan), "Xin Chào Saitama - 2024" (Nhật Bản), "Xin Chào Nihao Shanghai - 2025 (Trung Quốc).

Hay chuỗi "Xin Chào Live Seris", chuỗi chương trình âm nhạc biểu diễn quy mô dưới 1000 khán giả với những không gian đa dạng ở các tỉnh thành, với nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau, mang đến nhiều trải nghiệm âm nhạc cho khán giả Việt. Không đơn thuần là âm nhạc, đây còn là nơi kết nối các tâm hồn đồng điệu với nhau về thể loại âm nhạc và sở thích cá nhân.