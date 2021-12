Tối 24-12, ca sĩ Văn Mai Hương chính thức ra mắt bản audio ca khúc "Let’s talk about love" sau thời gian ấp ủ thực hiện. Bài hát chủ đề mang giai điệu, ca từ vui tươi do nhạc sĩ Châu Đăng Khoa sáng tác.



Văn Mai Hương ra mắt "Let’s talk about love" an ủi gái "ế" mùa Giáng sinh

Châu Đăng Khoa chia sẻ anh đã sáng tác ca khúc này cho Văn Mai Hương từ lâu. "Hồi đó cả hai anh em còn rất mơ mộng và cũng không gặp may mắn trong chuyện tình cảm. "Let’s talk about love" như một lời tự an ủi bản thân khi chờ mãi mà tình yêu chưa tới.

Từ những khúc mắc vì sao cả thế giới đã có người yêu mà mình vẫn lẻ loi để rồi tự động viên chính mình rằng có thể tình yêu lạc đường hay kẹt xe ở đâu đó nên tới muộn. Và hãy luôn tin tưởng một tình yêu xứng đáng, tốt đẹp sẽ đến với mình"- Châu Đăng Khoa nói.



Bài hát như một lời tự an ủi nữ ca sĩ khi chờ hoài tình yêu chưa tới

Trình làng "Let’s talk about love" vào đúng dịp Giáng sinh và năm mới đang đến cận kề, Văn Mai Hương tâm sự đây là một món quà để tri ân những khán giả đã yêu thương, ủng hộ cô trong suốt thời gian qua. Đồng thời, ca khúc cũng là lời động viên của Văn Mai Hương đến những cô gái còn đang độc thân hay từng trải qua những trắc trở, không may mắn trong chuyện tình cảm.

"Tôi chọn ra mắt một ca khúc vui vẻ, hướng tới suy nghĩ lạc quan trong chuyện tình yêu vào dịp này với hy vọng mọi người sẽ có thêm nguồn năng lượng tích cực, thoải mái sau mùa dịch" – Văn Mai Hương cho hay

Văn Mai Hương hi vọng với một ca khúc vui vẻ, người nghe sẽ có thêm nguồn năng lượng tích cực

Trước đó, ca khúc "Let’s talk about love" từng được Văn Mai Hương ngẫu hứng thể hiện trong một vài chương trình và được đông đảo khán giả đón nhận. Nhưng trong phiên bản phát hành chính thức này, cô tạo sự mới mẻ khi thực hiện một bản phối hoàn toàn mới đồng thời tạo sự bất ngờ khi có phần kết hợp cùng Blacka - rapper được mệnh danh là "quái vật" làng rap underground và cũng đang là ứng viên sáng giá của "Rap Việt" mùa 2.

Trước đó, ca khúc "Let’s talk about love" từng được Văn Mai Hương ngẫu hứng thể hiện

Trong bản audio "Let’s talk about love", Blacka gây thích thú khi thể hiện phần rap về tình yêu đầy bắt tai. Chia sẻ thêm về sự hợp tác đặc biệt này, Văn Mai Hương cho biết: "Cơ duyên bắt nguồn từ chính sự kết nối của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa. Khi tôi tìm hiểu, nghe lại những sản phẩm âm nhạc trước đây và cả những phần thể hiện của Blacka trong "Rap Việt" năm nay thấy vô cùng ấn tượng. Sản phẩm được thực hiện trong thời điểm cả hai đều rất bận rộn song mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, ăn ý".

Ngoài giới thiệu bản audio, Văn Mai Hương dự kiến sẽ trình làng thêm music video "Let’s talk about love" trong ít ngày tới. "Let’s talk about love" cũng sẽ ca khúc đầu tiên Văn Mai Hương bật mí trong dự án giới thiệu loạt những bài hát có tựa đề tiếng Anh, mang thông điệp thú vị cùng nguồn năng lượng tích cực như: Let’s Talk About Love, Take Me To The Sun...