Những nghệ sĩ ủng hộ khắc phục thiệt hại do bão số 10 Bualoi

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Những nghệ sĩ ủng hộ khắc phục thiệt hại do bão số 10 Bualoi

Thùy Trang

(NLĐO) - Trước sự tàn phá của cơn bão số 10 Bualoi, nhiều nghệ sĩ đã nhanh chóng gởi chút tầm lòng cho người dân bị ảnh hưởng.

Đức Phúc: hành động gây bão! 1 tỉ đồng chung tay cùng người dân vượt khó sau bão số 10!

Những nghệ sĩ ủng hộ khắc phục thiệt hại do bão số 10 Bualoi- Ảnh 1.

Đức Phúc ủng hộ 1 tỉ đồng

Ca sĩ Đức Phúc vừa trở về Việt Nam từ cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 với chiến thắng vang dội (đoạt giải quán quân), anh nhanh chóng trích 1 tỉ đồng từ tiền thưởng để ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10.

Trên trang cá nhân, nam ca sĩ viết: "Đức Phúc và Đức Phúc Entertainment xin ủng hộ 1.000.000.000 đồng góp chút sức nhỏ của mình để chia sẻ khó khăn với bà con đồng bào mình đang trực tiếp chịu ảnh hưởng và thiệt hại nặng nề do bão Bualoi gây ra. Cầu mong mong bão lũ sớm qua đi thật nhanh, bà con mình đều bình an vượt qua thời điểm khó khăn này".

Ngoài Đức Phúc, nhiều nghệ sĩ cũng ủng hộ kịp thời cho bà con vùng lũ. Ca sĩ Hòa Minzy cũng nhanh chóng nhập cuộc hỗ trợ người dân.

Hòa Minzy chia sẻ với báo Người Lao Động "dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, nếu cần phải chung tay để giúp đỡ những người khó khăn. Với hoạt động thiện nguyện, Hòa không bao giờ nề hà. Trong khả năng của mình, Hòa luôn sẵn sàng".

Đợt này, Hòa Minzy cũng nhanh chóng gởi ủng hộ người dân khắc phục sau lũ 300 triệu đồng. Hương Giang cũng chuyển khoản thẳng đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban cứu trợ Trung ương số tiền 100 triệu đồng.

Người đẹp chuyển giới chia sẻ: "Chứng kiến những thiệt hại của bão Bualoi gây ra tới giờ phút này thực sự quá nặng nề. Giang xin được góp một phần nhỏ bé để khắc phục phần nào thiệt hại mà bão gây ra. Chỉ cầu mong mọi người sẽ được bình an vượt qua giai đoạn này!"

Tùng Dương: chung tay hỗ trợ người dân vùng bão lũ - 1 tỉ đồng lan tỏa yêu thương!

Những nghệ sĩ ủng hộ khắc phục thiệt hại do bão số 10 Bualoi- Ảnh 2.

Ca sĩ Tùng Dương luôn có mặt trên mọi nẻo đường

"Là một người nghệ sĩ nhận được tình cảm yêu mến từ khán giả cả nước, tôi luôn ý thức mình cần phải có trách nhiệm trong việc chung tay hỗ trợ người dân khắc phục những hậu quả nặng nề do cơn bão gây ra, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại vùng tâm bão"- ca sĩ Tùng Dương nói.

Tùng Dương cùng một số người bạn của anh đã chung tay quyên góp được số tiền 1 tỉ đồng, và quyết định sẽ thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của 5 tỉnh thành (Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Thanh Hóa) để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão lũ.

Những nghệ sĩ ủng hộ khắc phục thiệt hại do bão số 10 Bualoi- Ảnh 3.

Hòa Minzy luôn xem từ thiện là sứ mệnh

Ngoài ra, nhiều ca sĩ khác cũng đã ủng hộ người dân. Duy Mạnh và những người bạn cũng gửi 300 triệu đồng tới bà con Thanh Hóa, mong bà con bình an, vượt qua cơn bão. Duy Mạnh kể cách đây 3 năm, anh có về Thanh Hóa ăn Tết và Tết vừa rồi cũng có về Thanh Hóa đón giao thừa cùng với người bạn thân, cùng nhau đốt pháo hoa. Nhờ vậy mình đã có cảm xúc viết bài hát "Thăm người bạn Thanh Hóa".

Những nghệ sĩ ủng hộ khắc phục thiệt hại do bão số 10 Bualoi- Ảnh 4.

Ca sĩ Bùi Bích Phương

Ca sĩ Quốc Thiên cũng ủng hộ 100 triệu đồng đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung ương. Ca sĩ Tuấn Hưng cùng với hội pickleball của anh đã đóng góp 500 triệu đồng. Ca sĩ Bùi Bích Phương chia sẻ, cô cũng muốn đóng góp một chút tấm lòng của mình đến đồng bào mình đang hứng chịu thiệt hại bão Bualoi gây ra. Cầu mong tất cả mọi người đều bình an và mạnh mẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Theo đó, cô gửi số tiền ủng hộ là 100 triệu đồng đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban cứu trợ Trung ương.

Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh đóng góp 50 triệu đồng, cặp đôi Ninh Dương Story cũng chia sẻ hình ảnh chuyển khoản 70 triệu đồng đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban cứu trợ Trung ương cùng nội dung: "Ninh Dương Story chia sẻ thiệt hại do bão Bualoi".

Những nghệ sĩ ủng hộ khắc phục thiệt hại do bão số 10 Bualoi- Ảnh 5.

Hoa hậu Hương Giang

Ngoài ra, hàng loạt nghệ sĩ cũng dời lịch diễn để cùng san sẻ với những nỗi đau mà đồng bào đang gánh chịu trước mẹ thiên tai. Trong bối cảnh bão Bualoi gây ra nhiều thiệt hại nặng nề, sự chung tay từ các nghệ sĩ là nguồn động viên to lớn giúp người dân vùng bão thêm vững tin để vượt qua khó khăn.

Cơn bão số 10 có tên quốc tế là Bualoi với cường độ mạnh cấp 12, giật cấp 15 đã để lại nhiều thiệt hại cho người dân Việt Nam, đặc biệt là khu vực tỉnh miền Trung - miền Bắc. Hiện đã ghi nhận nhiều ca tử vong, mất tích, nhà bị đổ sập, tốc mái, thiệt hại nặng nề... do bão gây ra.


Tin liên quan

Ca sĩ Duy Mạnh: Từ thiện trước hết cần sự rõ ràng

Ca sĩ Duy Mạnh: Từ thiện trước hết cần sự rõ ràng

(NLĐO) - Ca sĩ Duy Mạnh tiếp tục thu hút sự chú ý khi đưa đề nghị "góp 1 tỉ vào Mặt trận Tổ quốc để cứu trợ" - rồi sau đó mới tổ chức show.

Đức Phúc làm gì với khoản thưởng 9 tỉ đồng?

(NLĐO) - Đức Phúc quyết định trích 1 tỉ đồng từ tiền thưởng quán quân Intervision 2025 giúp đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 10 (Bualoi).

Ca sĩ Duy Mạnh từng được hứa trả 30 tỉ đồng để quảng cáo cho web cờ bạc

(NLĐO) - Sự việc nhóm Ngũ Hổ Tướng quảng cáo cho web cờ bạc bị phạt nặng, cư dân mạng réo tên ca sĩ Duy Mạnh.

thiện nguyện từ thiện bão Bualoi nghệ sĩ đóng góp từ thiện
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo