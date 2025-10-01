Những nghệ sĩ ủng hộ khắc phục thiệt hại do bão số 10 Bualoi

Đức Phúc: hành động gây bão! 1 tỉ đồng chung tay cùng người dân vượt khó sau bão số 10!

Đức Phúc ủng hộ 1 tỉ đồng

Ca sĩ Đức Phúc vừa trở về Việt Nam từ cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 với chiến thắng vang dội (đoạt giải quán quân), anh nhanh chóng trích 1 tỉ đồng từ tiền thưởng để ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10.

Trên trang cá nhân, nam ca sĩ viết: "Đức Phúc và Đức Phúc Entertainment xin ủng hộ 1.000.000.000 đồng góp chút sức nhỏ của mình để chia sẻ khó khăn với bà con đồng bào mình đang trực tiếp chịu ảnh hưởng và thiệt hại nặng nề do bão Bualoi gây ra. Cầu mong mong bão lũ sớm qua đi thật nhanh, bà con mình đều bình an vượt qua thời điểm khó khăn này".

Ngoài Đức Phúc, nhiều nghệ sĩ cũng ủng hộ kịp thời cho bà con vùng lũ. Ca sĩ Hòa Minzy cũng nhanh chóng nhập cuộc hỗ trợ người dân.

Hòa Minzy chia sẻ với báo Người Lao Động "dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, nếu cần phải chung tay để giúp đỡ những người khó khăn. Với hoạt động thiện nguyện, Hòa không bao giờ nề hà. Trong khả năng của mình, Hòa luôn sẵn sàng".

Đợt này, Hòa Minzy cũng nhanh chóng gởi ủng hộ người dân khắc phục sau lũ 300 triệu đồng. Hương Giang cũng chuyển khoản thẳng đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban cứu trợ Trung ương số tiền 100 triệu đồng.

Người đẹp chuyển giới chia sẻ: "Chứng kiến những thiệt hại của bão Bualoi gây ra tới giờ phút này thực sự quá nặng nề. Giang xin được góp một phần nhỏ bé để khắc phục phần nào thiệt hại mà bão gây ra. Chỉ cầu mong mọi người sẽ được bình an vượt qua giai đoạn này!"

Tùng Dương: chung tay hỗ trợ người dân vùng bão lũ - 1 tỉ đồng lan tỏa yêu thương!

Ca sĩ Tùng Dương luôn có mặt trên mọi nẻo đường

"Là một người nghệ sĩ nhận được tình cảm yêu mến từ khán giả cả nước, tôi luôn ý thức mình cần phải có trách nhiệm trong việc chung tay hỗ trợ người dân khắc phục những hậu quả nặng nề do cơn bão gây ra, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại vùng tâm bão"- ca sĩ Tùng Dương nói.

Tùng Dương cùng một số người bạn của anh đã chung tay quyên góp được số tiền 1 tỉ đồng, và quyết định sẽ thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của 5 tỉnh thành (Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Thanh Hóa) để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão lũ.

Hòa Minzy luôn xem từ thiện là sứ mệnh

Ngoài ra, nhiều ca sĩ khác cũng đã ủng hộ người dân. Duy Mạnh và những người bạn cũng gửi 300 triệu đồng tới bà con Thanh Hóa, mong bà con bình an, vượt qua cơn bão. Duy Mạnh kể cách đây 3 năm, anh có về Thanh Hóa ăn Tết và Tết vừa rồi cũng có về Thanh Hóa đón giao thừa cùng với người bạn thân, cùng nhau đốt pháo hoa. Nhờ vậy mình đã có cảm xúc viết bài hát "Thăm người bạn Thanh Hóa".

Ca sĩ Bùi Bích Phương

Ca sĩ Quốc Thiên cũng ủng hộ 100 triệu đồng đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung ương. Ca sĩ Tuấn Hưng cùng với hội pickleball của anh đã đóng góp 500 triệu đồng. Ca sĩ Bùi Bích Phương chia sẻ, cô cũng muốn đóng góp một chút tấm lòng của mình đến đồng bào mình đang hứng chịu thiệt hại bão Bualoi gây ra. Cầu mong tất cả mọi người đều bình an và mạnh mẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Theo đó, cô gửi số tiền ủng hộ là 100 triệu đồng đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban cứu trợ Trung ương.

Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh đóng góp 50 triệu đồng, cặp đôi Ninh Dương Story cũng chia sẻ hình ảnh chuyển khoản 70 triệu đồng đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban cứu trợ Trung ương cùng nội dung: "Ninh Dương Story chia sẻ thiệt hại do bão Bualoi".

Hoa hậu Hương Giang

Ngoài ra, hàng loạt nghệ sĩ cũng dời lịch diễn để cùng san sẻ với những nỗi đau mà đồng bào đang gánh chịu trước mẹ thiên tai. Trong bối cảnh bão Bualoi gây ra nhiều thiệt hại nặng nề, sự chung tay từ các nghệ sĩ là nguồn động viên to lớn giúp người dân vùng bão thêm vững tin để vượt qua khó khăn.

Cơn bão số 10 có tên quốc tế là Bualoi với cường độ mạnh cấp 12, giật cấp 15 đã để lại nhiều thiệt hại cho người dân Việt Nam, đặc biệt là khu vực tỉnh miền Trung - miền Bắc. Hiện đã ghi nhận nhiều ca tử vong, mất tích, nhà bị đổ sập, tốc mái, thiệt hại nặng nề... do bão gây ra.



