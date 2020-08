Trong danh sách tốp 10 của Snoop Dogg, rapper Slick Rick được liệt kê đầu tiên. Slick Rick là người tiên phong trong lĩnh vực hip-hop từ những năm 1980, nay đã 55 tuổi. Slick Rick nổi tiếng với sự nghiệp sô lô cũng như sự hợp tác với Doug E. Fresh tạo ra những tác phẩm kinh điển "The Show", "La Di Da Di".

Rapper Snoop Dogg

Rapper Slick Rick

Nằm trong tốp 10 còn có nhiều tên tuổi khác.

Đó là Ice Cube. Rapper - bắt đầu từ vai trò rapper chính của nhóm N.W.A, sau đó là sự nghiệp sô lô cực kỳ thành công. Không chỉ trở nên nổi tiếng với âm nhạc, Ice Cube còn là một ngôi sao điện ảnh đình đám với gia tài gần 40 vai diễn.

Ice Cube không chỉ là rapper mà còn là diễn viên

Còn L.L. Cool J nổi tiếng với với các ca khúc "Rock the bells", "Mama said knock you out", "I need love". Ông trở thành rapper đầu tiên được tôn vinh tại giải Kennedy Center Honors. Đây là giải thưởng cao nhất dành cho những nghệ sĩ đóng góp trọn đời cho nền văn hóa đại chúng và nghệ thuật của Mỹ.

Với KRS-One, đây là nghệ sĩ hip-hop danh tiếng vào cuối những năm 1980 với tư cách thành viên của Boogie Down Productions. Sau đó, ông tiếp tục sự nghiệp sô lô thành công không kém vào đầu những năm 1990. Trong khi đó, Rakim là người viết lời rap hay nhất. Tài năng tuyệt vời này được hiển lộ trong nhiều tác phẩm của ông khi làm việc cùng bộ đôi Eric B.& Rakim với album "Paid in full".

KRS-One

Joseph "Run" Simmons và Darryl "D.M.C." McDaniels cũng là những rapper đình đám với nhiều bài hát: "It’s Tricky," "My Adidas", "Walk This Way". Big Daddy Kane cũng là cái tên không thể thiếu trong danh sách những rapper vĩ đại nhất, một nghệ sĩ xứng đáng được vinh danh bởi những thành tựu của mình trong sự nghiệp. Ngoài ra, một số cái tên còn lại trong danh sách có: Ice-T, Too Short.

Ngay khi Snoop Dogg công bố danh sách, một số người ghi nhận và khen ngợi các chọn lựa. Tuy nhiên, một số người lại cho rằng rapper bỏ qua những tên tuổi khác, như Tupac Shakur, Jay-Z, Nas hay The Notorious B.I.G, Eminem.

Snoop Dogg giải thích ông chọn lựa từ những nghệ sĩ xuất hiện trước ông ấy như một sự tôn trọng với "đàn anh".

"Hãy để ý mà xem, tôi không chọn ai trong số các đồng nghiệp cùng thời của tôi hoặc các "đàn em" trong danh sách này. Đó là thể hiện sự tôn trọng đối với những nghệ sĩ trong danh sách. Tôi đã bỏ qua rất nhiều người và thậm chí cả tôi cũng không có trong danh sách này mà" – Snoop Dogg nói.