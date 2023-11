Sáng tác đầu tiên của nhạc sĩ Hoài An là "Nhớ Trưng Vương" khi anh mới học lớp 10. Bài hát được đăng trên Báo Mực Tím, trở thành nguồn động lực để Hoài An dấn thân làm nhạc sĩ. Năm 1998, nhiều người biết đến tên tuổi của nhạc sĩ Hoài An qua những ca khúc như "Tình thơ", "Nếu phôi pha ngày mai"... Một thời nhóm nhạc KTX của nhạc sĩ Hoài An đã được đông đảo công chúng yêu mến. Hiện nay, dù không còn trẻ nhưng tâm hồn anh vẫn luôn đau đáu việc sáng tác dành cho giới trẻ, đó là những bài hát có nội dung về công cuộc gìn giữ, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

Không chỉ tạo dấu ấn với các ca khúc hit ở nhiều thể loại, nhạc sĩ Hoài An vừa ra mắt ấn phẩm gồm nhiều sáng tác đặc biệt lấy cảm hứng từ tâm huyết và cống hiến của các y - bác sĩ, nhân viên y tế cho người bệnh và xã hội với những ca khúc đầy cảm xúc như "Áo trắng - Áo xanh", "Hạnh phúc từ tâm", "Vươn tầm khát vọng"...