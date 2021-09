Angelina Jolie nói rằng Harvey Weinstein đã từng cố gắng tấn công tình dục khi cô tham gia bộ phim "Playing by heart" do cựu trùm này sản xuất năm 1998. Thời điểm đó, Angelina Jolie may mắn thoát được Harvey Weinstein nhưng cô vẫn bị đả kích tâm lý.

Sau trải nghiệm kinh hoàng, Angelina Jolie đã tránh xa Harvey Weinstein và cảnh báo mọi người. "Tôi nhớ đã nói chuyện này với Jonny - người chồng đầu tiên của tôi. Anh ấy là một người đã hành xử rất tuyệt vời về điều đó. Anh ấy khuyên tôi hãy truyền tin cho những chàng trai khác biết chuyện, đừng để các cô gái đi một mình với hắn ta" – Angelina Jolie kể.

Brad Pitt và Angelina Jolie thuở còn mặn nồng

Minh tinh này nói thêm rằng đã từ chối vai diễn trong phim "The Aviator" vì muốn tránh Harvey Weinstein. "Tôi nói không vì Harvey Weinstein có liên quan đến sản phẩm đó. Tôi không bao giờ liên hệ hoặc làm việc có liên quan đến Harvey Weinstein. Thật khó cho tôi khi Brad Pitt làm vậy. Chúng tôi đã cãi nhau về điều này. Tất nhiên, tôi cảm thấy bị tổn thương, đau lòng" – Angelina Jolie thổ lộ.

Theo đó, Brad Pitt được cho là làm việc cùng Harvey Weinstein không chỉ một mà đến 2 dự án. Năm 2009, anh đóng vai chính phim "Inglourious Basterds" cho The Weinstein Company (TWC) – công ty của Harvey Weinstein. Sau đó, anh đề nghị TWC làm nhà sản xuất cho phim "Killing Them Softly" của mình.

Trước chia sẻ của Angelina Jolie, một nguồn tin thân cận với Brad Pitt phản bác trên trang giải trí TMZ rằng dường như minh tinh này hiểu sai tình huống. Brad Pitt chưa bao giờ hợp tác mới Harvey Weinstein mà chỉ đơn giản là được chọn vào một bộ phim mà sau đó TWC phân phối.

Angelina Jolie thời đóng phim "Playing by heart"

Harvey Weinstein - từng quyền lực bậc nhất tại Hollywood nhưng sau phong trào "MeToo" hiện đang trả giá cho hành động của mình trong quá khứ

Những chia sẻ của Angelina Jolie thuộc bài phỏng vấn trên tạp chí Weekend của Guardian. Cô tham gia phỏng vấn để để quảng bá cho quyển sách mới có tên "Know your rights and claim them: A guide for youth" - hướng dẫn thanh thiếu niên hiểu về các quyền cơ bản của mình. Trước khi chia sẻ về Harvey Weinstein, Angelina Jolie cho biết những trải nghiệm trong mối quan hệ hôn nhân với Brad Pitt khiến cô nhận ra tầm quan trọng của quyền trẻ em.

Khi được hỏi liệu Angelina Jolie có lo sợ cho sự an toàn của các con mình trong cuộc hôn nhân với Brad Pitt hay không, minh tinh này nói: "Vâng, tất cả vì gia đình tôi, toàn bộ gia đình".

"Tôi đã mất rất nhiều thời gian để đưa ra quyết định tách các con khỏi cha. Tôi cảm thấy bị tổn thương bởi trải nghiệm khủng khiếp trong suốt thập kỷ qua. Tuy nhiên, vượt trên tất cả, tôi muốn cả gia đình mình, bao gồm cha của bọn trẻ, cơ hội hàn gắn và bình yên. Chúng tôi sẽ luôn là một gia đình" - Angelina Jolie trải lòng về quyết định ly hôn sau 14 năm bên Brad Pitt.

Brad Pitt và Angelina Jolie ly hôn năm 2016 nhưng đến nay vẫn chưa đạt đồng thuận về quyền nuôi con. Brad Pitt muốn chia sẻ quyền nuôi con chung nhưng Angelina Jolie quyết tâm muốn một mình nuôi các con.