Ảnh nude nghệ thuật khó bán

20/07/2018 07:42

Rất nhiều họa sĩ, nghệ sĩ nhiếp ảnh sở hữu hàng trăm, hàng ngàn tác phẩm nude art (khỏa thân nghệ thuật) nhưng lại chưa từng bán tác phẩm nude nào của mình. Nghệ sĩ nước ngoài bán tranh, ảnh nude art giá vài ngàn đến vài chục ngàn USD một bức, thậm chí còn cao hơn trong khi đó nghệ sĩ Việt rất ít người kiếm được tiền từ tác phẩm nude.



Chơi cho thỏa đam mê

Người nghệ sĩ tham gia quá trình sáng tạo tác phẩm nude, ngoài việc phải vượt lên chính mình còn phải bước qua được cái nhìn trái chiều của dư luận, xã hội, người thân, gia đình… Khó khăn là thế nhưng tác phẩm nude art ở Việt Nam chỉ đơn thuần thỏa mãn cái tôi sáng tạo với đam mê nghệ thuật.

Họa sĩ - nhiếp ảnh gia Dương Quốc Định cho biết: "Chỉ có một vài lần gì đó có những bạn thân quen thích quá thì bán tượng trưng thôi chứ gọi là bán tác phẩm nude một cách chuyên nghiệp thì chưa đến lúc".

Họa sĩ Bùi Tiến Tuấn cho biết: "Những người chơi tranh mới họ chưa dám nhận là nhà sưu tập, lớp người này ở Việt Nam đang dần có ý thức cao hơn về tác phẩm nghệ thuật và có nhu cầu tạo không gian sống cho mình. Với tranh nude họ rất ưu ái nhưng để treo trong nhà thì lại khá e dè".

Nghệ sĩ - nhiếp ảnh gia Dzũng Art cho biết bạn bè có mua một số tác phẩm nude nên ông cũng cảm thấy vui. "Nhưng nhìn chung ở Việt Nam, việc bán tác phẩm nude thực sự vẫn đang rất khó khăn, điều đó đẩy nghệ sĩ tới tâm trạng chỉ làm kiểu… cầm chừng. Lần cao nhất là một nhà sưu tập đã mua hơn 100 tác phẩm ảnh nude art của tôi để treo trong một khách sạn năm sao ở Hà Nội. Kể cả như thế, đó vẫn chỉ là sự đồng cảm, tri ân của bạn bè thôi chứ không phải bán hàng một cách chuyên nghiệp để có thể tìm kiếm tài chính và tái sáng tạo nghệ thuật" - Dzũng Art nói.

Tác phẩm nude art trong bộ sưu tập "Come out" của Himiko Nguyễn

Nghệ sĩ thị giác Himiko Nguyễn - một trong những nghệ sĩ đi đầu với tác phẩm ảnh nude art từ hơn chục năm nay, hiện đang sống nghèo khó, nhất là sau khi không may gặp một tai nạn khiến bà rất khó khăn để đứng dậy từ giường bệnh. Himiko Nguyễn tâm huyết với thể loại ảnh nude art đến độ hồi đầu bà mang chính bản thân mình ra làm một phần của bộ sưu tập ảnh nghệ thuật. Sau đó, chủ trương của Himiko là các người mẫu tham gia dự án của bà không nhất thiết phải là người đẹp chói lọi hay các thiếu nữ xuân thì. Nhưng sự sáng tạo không biên giới của nghệ thuật của bà khiến bất cứ người thưởng thức nào cũng phải ngạc nhiên, thậm chí thay đổi nhận thức về ảnh nude art.

Khi nude art ra "ngoài sáng"

Năm nay, Himiko Nguyễn vừa hoàn thành phần đầu gồm 36 chiếc hộp nude (trong tổng số 67 tác phẩm theo dự kiến) của bộ sưu tập "Come out" (tạm dịch: Ngoài sáng). Người thưởng thức "Come out" phải nhìn vào trong những chiếc hộp bí ẩn. Từ tháng 7, bà sẽ đón khách tới xem những chiếc hộp nude "Come out" tại một phòng nhỏ được bạn bè cho mượn, ở gần sân bay Tân Sơn Nhất, với mỗi lần đón chỉ một nhóm từ 2 khách trở lên, không thu phí theo mức cố định mà để mọi người tự nguyện bỏ tiền vào sổ quỹ theo cách mọi người tự định giá hoặc có thể ủng hộ nghệ sĩ tái sáng tạo các tác phẩm tiếp theo.

"Nếu thực sự có người kinh doanh nghệ thuật đúng mức, tôi sẽ bán tất cả bản quyền cho họ kinh doanh! Tôi cũng cần tiền để làm một số dự án ảnh và sách ảnh" - nghệ sĩ Dương Quốc Định bày tỏ.

Tác phẩm "Underwater nude" giá 1.580 USD

Ảnh nude của nhiếp ảnh gia Thái Phiên được đề giá từ 5 triệu đồng đến 7 triệu đồng một bức tại triển lãm ảnh "Miền cổ tích" mới đây (Hội Nhiếp ảnh TP HCM tổ chức). Những cơ hội được treo triển lãm công khai và có thể đề giá bán để mang lại một giá trị nhất định cho tác phẩm nghệ thuật nude như thế lại chưa nhiều.

Ngay cả khi đã bắt đầu có các triển lãm ảnh nude, công khai đưa tác phẩm nude art ra ngoài ánh sáng thì việc đề giá cho tác phẩm và phương thức bán nhiều khi lại vẫn cứ đang như khi ở trong bóng tối. Nói về triển lãm ảnh nude sắp diễn ra tại Hà Nội, nhiều nhiếp ảnh gia cho biết trong thông báo của ban tổ chức (BTC) chỉ nói rằng các nghệ sĩ có thể bán ảnh nude nhưng là do từng nghệ sĩ tự giao dịch với người mua.

Với các triển lãm tác phẩm nghệ thuật ở nước ngoài, BTC bao giờ cũng xác định với nghệ sĩ rất rõ ràng: Triển lãm chỉ trưng bày hay là có bán? Nếu bán, thì BTC liên lạc với từng nghệ sĩ, sưu tập danh sách tác giả, tác phẩm, dữ liệu về giá của từng tác phẩm, cùng nghệ sĩ cung cấp các chứng nhận về tác phẩm nghệ thuật khi có khách mua…

Ảnh nude đắt giá ở nước ngoài Ở nước ngoài, rất nhiều trung tâm triển lãm, trang web buôn bán các tác phẩm nghệ thuật đã tạo ra những "sàn giao dịch" không biên giới để nghệ sĩ có thể bán các tác phẩm nude art với giá khá cao. Volkmann Roy (Mỹ) bán "Art nude" với giá 3.670 USD (cho bức đánh số 1 trong xê-ri ảnh nude giới hạn số lượng từ 1 đến 10). Bức "Palm springs" của Dean West (Mỹ) bán giá 3.670 USD (bức đánh số 4 trong số 7 ảnh giới hạn). Bức "Underwater nude" của Ed Freeman (Mỹ) bán giá 1.580 USD (bức đánh số 1 trong xê-ri 9 ảnh giới hạn số lượng). Các bức ảnh này đều chỉ ở khổ 36x24 cm hoặc 42x48 cm. Với các bức ảnh nude art khổ nhỏ (16x25 cm) không giới hạn số lượng, nghệ sĩ quốc tế đã có thể bán từ 60 USD đến 100 USD (tương đương từ 1,2 triệu đến 2,2 triệu đồng Việt Nam).





Hòa Bình