BamBam (GOT7) - bạn thân Lisa BlackPink sẽ có buổi diễn vào tối nay tại nhà thi đấu Nguyễn Du

Tối nay, 21-10, đêm diễn của BamBam (thành viên ban nhạc GOT7) thuộc chuỗi AREA52 World Tour, sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TP HCM). Trước buổi diễn, BamBam đã dành thời gian gặp gỡ truyền thông và người hâm mộ.

Liên tục nói tiếng Việt khiến người hâm mộ "tan chảy": "Xin chào Việt Nam", "Cảm ơn các bạn", "Tôi yêu các bạn" hay "Chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam", BamBam nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả Việt. Anh cho biết lý do tổ chức ở Việt Nam là vì sự yêu thích ẩm thực Việt ở lần ghé thăm trước đó và mong muốn sẽ được thưởng thức hột vịt lộn.



Bên cạnh đó, anh cũng giải thích về ý nghĩa của AREA52. Theo đó, AREA52 được lấy cảm hứng câu chuyện từ UFO.

Em út GOT7 rất thích những thứ liên quan về chủ đề này nên quyết định đặt theo tên cho tour lưu diễn quảng bá sự nghiệp solo của mình. Số 5 và số 2 cũng tương đương với tháng và ngày sinh của nam ca sĩ.

Bạn thân của Lisa (BlackPink), BamBam cho biết điều khiến anh lo lắng nhất về buổi diễn tại TP HCM chính là phần trình diễn ca khúc tiếng Việt vì phần phát âm hơi khó.

Nhưng anh tin rằng tình yêu của những fan Việt Nam và việc cố gắng luyện tập sẽ giúp anh hoàn thành tốt show diễn. Khi trở lại Việt Nam với tư cách nghệ sĩ solo, anh cũng có chút hồi hộp nhưng sự nhiệt tình và tình yêu của fan Việt sẽ là động lực để nam ca sĩ "cháy" hết mình.

Westlife quyết định thực hiện thêm đêm diễn thứ 2 tại Việt Nam vì độ chịu chi của fan Việt

Trong khi đó, Westlife - nhóm nhạc đình đám từ Ireland sẽ có thêm một diễn nữa vào ngày 21-11 tại tại sân vận động Thống Nhất (TP HCM).

Sau đợt sold out (hết vé) thần tốc cho đêm diễn ngày 22-11, BTC đã nhận được rất nhiều bình luận và tin nhắn của khán giả chưa mua được vé, mong muốn được tham gia đêm nhạc.

Trước những phản hồi tích cực từ người hâm mộ, BTC ngay lập tức trao đổi cùng đại diện nhóm nhạc Westlife và đã đạt được thỏa thuận bổ sung thêm 1 đêm diễn vào ngày 21-11.

Poster đêm diễn của Westlife tại TP HCM

Như một làn sóng siêu nhiệt, The Wild Dreams Tour của Westlife đang "làm mưa làm gió" tại châu Á. Trước khi đặt chân đến Việt Nam, nhóm nhạc sẽ chinh phục khán giả tại Indonesia và đại nhạc hội tại Ấn Độ.

Sự kiện này không chỉ nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ cộng đồng fan hâm mộ Westlife tại Việt Nam, mà còn tạo ra một làn sóng phấn khích lan rộng trên các nền tảng truyền thông xã hội.

Poster thông báo đêm diễn của Westlife đã chạm con số "khủng" thu hút gần 50,000 lượt tương tác chỉ trong một đêm. Chủ đề "The Wild Dreams Tour – All The Hits!" nhanh chóng leo lên vị trí thứ 5 trên BXH SocialTrend Ranking với 21,30 nghìn lượt thảo luận và 85,82 nghìn lượt tương tác.