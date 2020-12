Có thể nói, thời của ban, nhóm nhạc đã trở lại bởi sự đón nhận và yêu thích của công chúng. Ba ban nhạc ứng viên của Giải Mai Vàng lần thứ 26-2020 gồm Ngọt Band, DaLAB và Chillies Band đã thay đổi hoàn toàn diện mạo cuộc đua của hạng mục ban, nhóm nhạc tại Giải Mai Vàng do Báo Người Lao Động tổ chức. Cả 3 ứng viên năm nay đều có chất riêng, thu hút khán giả.



Âm nhạc của năm tháng

Dù chưa may mắn giành chiến thắng tại Giải Mai Vàng do Báo Người Lao Động tổ chức nhưng DaLAB là một trong những ứng viên sáng giá của hạng mục Nhóm (ban) nhạc tại cuộc đua Giải Mai Vàng nhiều năm qua. Lần này, DaLAB tiếp tục là một ứng viên và công chúng đang mong đợi thần may mắn mỉm cười vì "DaLAB xứng đáng với sự tôn vinh tại giải thưởng này", như nhận định của giới chuyên môn.

Những ca khúc của DaLAB rất đời, là câu chuyện tình yêu chân thật gần gũi, là cảm giác bế tắc trước cuộc sống hay cảnh tỉnh về sự vô cảm, thờ ơ của xã hội... Sản phẩm của DaLAB không chỉ lạ mà còn thực sự chất lượng trong một thị trường âm nhạc quá nhiều thứ hỗn độn như hiện nay.

Ca khúc "Gác lại lo âu" mang nội dung cực kỳ lạc quan, tươi sáng, yêu đời, vì thế họ lựa chọn những âm thanh có phần đơn giản và trình bày một cách nhẹ nhàng. Chính điều này giúp ban nhạc đến gần với công chúng yêu nhạc.

DaLAB thành lập năm 2007, là một trong những nhóm nhạc underground có thời gian hoạt động trong nghề lâu bền nhất. DaLAB chứng minh sự tồn tại của bản thân đến từ những nỗ lực không ngừng nghỉ cùng với chuyên môn ngày càng được nâng cao.

Việc xuất thân từ underground đã giúp DaLAB có những chất liệu âm nhạc riêng biệt và độc đáo. Họ có một chút ngông cuồng, một chút nổi loạn cùng màu sắc hip hop rất đặc trưng.

Điểm đặc biệt trong âm nhạc của DaLAB là cách sử dụng các phân đoạn rap/melodic rap của từng thành viên xen kẽ nhau, vẫn là một đoạn giai điệu dễ nghe, vẫn là cách viết lời gần gũi, hiền hòa và thơ mộng luôn có trong nhiều tác phẩm âm nhạc của họ. Điều này giúp cho DaLAB đặc biệt hơn trong lòng người yêu nhạc bởi nhạc của DaLAB có chất riêng.

DaLAB (Ảnh do nhóm nhạc cung cấp)

Âm nhạc cho thông điệp yêu thương

Ngọt Band là ban nhạc được nhiều khán giả yêu mến, đặc biệt là khán giả sinh viên. "Những ca từ mộc mạc là những chiêm nghiệm cuộc đời. Trong những giai điệu mê hoặc là cảm hứng bất tận cho cuộc sống. Vui vẻ và đáng yêu nhất chưa từng có" - nhiều khán giả nhận định về âm nhạc của Ngọt Band.

Ngọt Band (Ảnh do nhóm nhạc cung cấp)

Đây cũng là ban nhạc hiếm hoi trong thời buổi hiện nay có thể tạo nên hiện tượng "cháy vé" các sô diễn của mình. Điều đó đủ để khẳng định vị trí của Ngọt Band trong lòng khán giả. Hai lần chiến thắng giải thưởng Cống hiến và nhiều sản phẩm âm nhạc của họ thu hút người nghe, Ngọt Band chính là một đại diện điển hình của thị phần nhóm nhạc thời đại âm nhạc mới.

"Đam mê âm nhạc và chỉn chu tới từng chi tiết, Ngọt luôn sẵn sàng thử nghiệm và chấp nhận rủi ro. Điều đó là dấu hiệu của những người tiên phong. Khi làm việc chung, cái tôi và sự khiêm tốn được kết hợp khiến cho họ trở nên tuyệt vời hơn" - ông Michael Choi, CEO Công ty InQ International tại Việt Nam (công ty giải trí có trụ sở tại TP HCM chuyên phát triển các nghệ sĩ mới và đưa nghệ sĩ nổi bật của Việt Nam ra thị trường quốc tế), chia sẻ.

Đồng thuận với quan điểm này, nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện nhận định: "Ngọt hội tụ tất cả sắc màu cần phải có của một ban nhạc chuyên nghiệp. Họ còn chinh phục người nghe bởi cái "chất" mà không phải ai cũng có cùng với những thông điệp yêu thương lan tỏa trong từng giai điệu, câu hát".

Chillies Band (Ảnh do nhóm nhạc cung cấp)

Trong khi đó, Chillies Band với sản phẩm "Có em đời bỗng vui" cũng thu hút sự chú ý của khán giả yêu nhạc bởi tinh thần và thông điệp tích cực mà ban nhạc gửi gắm. Âm nhạc của Chillies Band được giới chuyên môn đánh giá cao.

"Đặc điểm nổi bật của Chillies là việc họ không ngần ngại chinh phục nhiều thể loại âm nhạc khác lạ. Khán giả thích thú với những trải nghiệm và những câu chuyện mới lạ mà ban nhạc này gửi đến thông qua âm nhạc" - nhạc sĩ Phương Uyên nói.

Đó là sự pha trộn giữa nhiều dòng nhạc khác nhau như pop, alternative rock, hip hop/RnB. Với sự mới mẻ và cấp tiến trong tư duy cũng như định hướng âm nhạc, Chillies Band dễ dàng chinh phục trái tim khán giả ở nhiều độ tuổi khác nhau. "Chúng tôi tạo ra âm nhạc bằng cảm xúc, trí tuệ, kỹ thuật và sự đồng cảm. Chúng tôi và bạn, hãy là những người cùng chung giấc mơ" - đại diện Chillies Band cho biết.

Mỗi bài hát của ban nhạc Chillies đều chứa đựng một câu chuyện, thông điệp sâu sắc về đời và người, thấm đẫm tính nhân văn qua lời ca, tiếng hát mộc mạc của nhóm. Vậy nên, mỗi bài nhạc của họ đều chạm đến cảm xúc sâu thẳm nhất của người nghe.

Hiện Chillies Band đã chính thức đầu quân về Warner Music Group (WMG) - một trong 3 công ty thu âm lớn nhất trên thế giới (các nghệ sĩ thuộc quản lý của WMG: Ed Sheeran, Dua Lipa, Bruno Mars, Coldplay, Twenty One Pilots, Cardi B...). Chillies Band bày tỏ mong muốn lan tỏa thứ âm nhạc mang đậm phong cách của nhóm đến những quốc gia khác trên thế giới.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘC QUYỀN