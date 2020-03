"Kenny Rogers đã qua đời bình yên tại nhà do tuổi già, trong vòng tay người thân" - thông cáo do gia đình ông công bố có đoạn viết.

Do đại dịch Covid-19 hoành hành, gia đình dự kiến tổ chức đám tang nhỏ gọn, riêng tư.

Kenny Rogers ra đi vĩnh viễn ở tuổi 81

Kenny Rogers còn là nhạc sĩ, nhiếp ảnh gia, nhà sản xuất thu âm, diễn viên, doanh nhân. Ông được biết đến qua các ca khúc đình đám: "The Gambler", "Lady", "Islands in the Stream", "Lucille"...

Trong sự nghiệp kéo dài 61 năm, Kenny Rogers đã tạo dấu ấn đặc biệt trong làng nhạc thế giới. Ông đoạt 6 giải CMA, 3 giải Grammy và một số giải thưởng khác.

Tang lễ của ông được tổ chức nhỏ gọn, riêng tư do dịch bệnh

Lễ tưởng niệm dành cho người hâm mộ sẽ tổ chức vào dịp khác

Ngoài thành công lớn ở thể loại nhạc đồng quê, Kenny Rogers còn có hơn 120 đĩa đơn ở nhiều thể loại âm nhạc, đứng đầu các bảng xếp hạng ở các nước và đứng đầu bảng xếp hạng album nhạc pop trong hơn 200 tuần riêng lẻ tại Mỹ.

Với 65 album, bán 165 triệu đĩa trên toàn thế giới, ông là một trong những nghệ sĩ có đĩa bán chạy nhất mọi thời đại.

Trong số các album của ông, "The gambler" và "Kenny" có tên trong cuộc khảo sát "200 album ảnh hưởng nhất từ trước đến nay" do About.com thực hiện. Ông cũng được bình chọn là "Ca sĩ được yêu thích nhất mọi thời đại" trong một cuộc thăm dò năm 1986 do độc giả hai tạp chí USA Today và People bầu chọn.

Kenny Rogers phát triển "The gambler" thành loạt phim truyền hình do ông đóng vai chính. Ông đạt chứng nhận đĩa vàng khi mới 20 tuổi với ca khúc "The crazy feeling".

Tuổi tác khiến Kenny Rogers phải ngừng các chuyến lưu diễn được quảng cáo là chuyến lưu diễn chia tay của ông trước khi nghỉ hưu.