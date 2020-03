Ông Alexander Tucci, cha của Nicholas Tucci, là người thông báo tin buồn thông qua mạng xã hội Facebook mới đây. Theo ông Alexander Tucci, nam diễn viên này bị chẩn đoán mắc bệnh từ trước nhưng anh vừa điều trị vừa che giấu bệnh tình và vẫn làm việc tích cực.

"Nicholas Tucci chọn lựa giữ kín bệnh tình để tiếp tục theo đuổi giấc mơ diễn xuất của mình. Thằng bé đã qua đời ngày 3-3 tại Bệnh viện Ung thư Smilow ở New Haven. Trong năm qua, Nicholas Tucci đến nhiều địa phương và tiếp tục công việc mà bản thân vô cùng đam mê, yêu thích" - ông Alexander Tucci viết.

Nicholas Tucci giữ kín bệnh tình, tiếp tục đóng phim

Người cha này còn gửi lời cảm ơn những đồng nghiệp, những người trong cộng đồng điện ảnh, truyền hình, nhà hát luôn khuyến khích, hỗ trợ Nicholas Tucci.

Nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ bày tỏ sự tiếc nuối đối với sự ra đi của Nicholas Tucci. Nam tài tử này sinh ra ở Middletown, Connecticut - Mỹ. Anh đam mê nghệ thuật thứ 7, tham gia nhiều phim và trong đó có nhiều phim thể loại kinh dị. Những tác phẩm ấn tượng trong sự nghiệp của Nicholas Tucci là "You're next", "Long lost", "Pose", "Homeland"...

Anh còn tham gia 3 phim điện ảnh dự kiến phát hành vào năm 2020, gồm: "Ten minutes to midnight", "Come home", "Ballad of a hustler".