Ca sĩ 2 lần đoạt Grammy qua đời vì ung thư

30/01/2019 12:58

Nữ diễn viên Debbie Allen - bạn thân của Jame Ingram thông báo về sự ra đi của nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ này trên mạng xã hội Twitter. Bà nói mình đã mất đi một người bạn thân thiết nhất đời, một người tài hoa, được mọi người yêu mến.

Ca sĩ kiêm nhạc sĩ Jame Ingram qua đời vì bệnh ung thư

Jame Ingram từng 14 lần được đề cử Grammy và 2 lần chiến thắng với ca khúc "One hundred ways", "Yah Mo B There" hát cùng Michael McDonald. Ông cũng hai lần được đề cử Oscar.

James Ingram sinh ở Ohio năm 1952 và sau đó di chuyển đến sống ở Los Angeles. Ông bắt đầu sự nghiệp với ban nhạc Revelation Funk năm 1970. Sau 10 năm ông theo đuổi sự nghiệp sô lô và gặt hái thành công với nhiều ca khúc: "Baby, come to me" của ca sĩ Patti Austin, "I don't have the heart", "Somewhere out there"...

James Ingram từng hợp tác với Quincy Jones sáng tác ca khúc "Pretty young things" cho Michael Jackson. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp, người hâm mộ thương tiếc Jame Ingram trên mạng xã hội. Trong đó, Quincy Jones bày tỏ đau buồn và ngợi ca không ai có thể sánh được với tài năng của James Ingram.

M.Khuê (Theo BBC)