Người phát ngôn của gia đình Keith Allison thông báo với truyền thông rằng ca sĩ kiêm nhạc sĩ này ra đi tại nhà riêng ở khu dân cư Sherman Oaks, Los Angeles, bang California – Mỹ. Keith Allison qua đời vì nguyên nhân tự nhiên.

Keith Allison là thành viên của ban nhạc đình đám một thời "Paul Revere & the Raiders" từ năm 1968 đến 1975. Ông giữ vai trò hát, chơi guitar, organ cho nhóm. Trước đó, vào năm 1967, ông đồng sáng tác cùng người bạn Mark Lindsy ca khúc "Freeborn Man". Ca khúc sau đó được thu âm bởi ông, Glen Campbell, Jerry Reed và một số người khác trong nhiều năm.

Ông cũng đóng góp vào các album của ban nhạc The Monkees. Ca sĩ kiêm nhạc sĩ này chơi guitar và harmonica trong bài hát đình đám của Sony & Cher là "The beat goes on".

Năm 1976, khi rời ban nhạc, ông thu âm ca khúc "Sail Away" với Nilsson và biểu diễn trên sân khấu cùng ca sĩ kiêm nhạc sĩ này. Ông cũng chơi guitar trong album "Bad Boy" của Ringo Starr và là giám đốc âm nhạc của tay trống này cho chương trình đặc biệt của NBC năm 1978.

Trong sự nghiệp của mình, Keith Allison hợp tác với nhiều tên tuổi trong làng nhạc: Clarence "Gatemouth" Brown, Doug Sahm, Augie Meyers, Ray Peterson… Ông cũng tham gia viết và hát ca khúc chủ đề cho phim "Where Does It Hurt?".

Ngoài niềm đam mê âm nhạc, Keith Allison còn là diễn viên. Ông tham gia các phim: "Gods and Generals", "Blossom", "The Love Boat", "7th Heaven".

Nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ thương tiếc và tưởng niệm Keith Allison trên trang cá nhân.