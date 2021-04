Thông tin trên được chính quyền địa phương công bố và được báo giới đăng tải ngày 22-4. Theo đó, vụ việc xảy ra vào tối 21-4 tại bãi đậu xe của trung tâm SPAREZ Bowling Alley ở Davie, Florida - Mỹ.

Cảnh sát cho biết ca sĩ Baby Blue và một nạn nhân khác đang tiến đến cạnh xe của họ thì bị hai người đàn ông có vũ trang tiếp cận. Các nghi phạm cố gắng lấy trộm một sợi dây chuyền vàng và đã xảy ra ẩu đả dẫn đến nổ súng khiến đạn xuyên vai của Baby Blue.

Baby Blue nguy kịch sau khi bị cướp

Baby Blue nằm trên mặt đất và được bạn bè nhanh chóng đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Luật sư của Baby Blue thông tin anh vẫn đang trong phòng cấp cứu, chiến đấu giành giật sự sống.

Cảnh sát thông tin nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhiều người hâm mộ cầu nguyện cho Baby Blue.

Baby Blue tên thật là Diamond Blue Smith, là ca sĩ kiêm rapper người Anh, thành viên của Pretty Ricky. Đây là nhóm nhạc có nhiều ca khúc đình đám như "Grind with me", "On the hotline"…Hiện tại, anh đang tích cực quảng bá cho đĩa đơn mới "Jerry rice"