Ngôi sao nhạc pop người Romania thiệt mạng ngay tại hiện trường khi chiếc xe hơi do vợ anh lái bị tàu hỏa tông. Người vợ 24 tuổi của Tavy Pustiu bị trọng thương, đang nguy kịch ở bệnh viện.

Thời điểm xảy ra vụ việc, Tavy Pustiu ngồi ở ghế phụ nghe nhạc to và say mê livetream, vợ anh ngồi ghế lái điều khiển xe băng qua đường ray. Tavy Pustiu phát hiện đoàn tàu lao đến và kinh hoàng hét to nhưng đã muộn.

Ca sĩ Tavy Pustiu và vợ

Hiện trường vụ tai nạn

Trong đoạn video clip cuối cùng, người hâm mộ sốc với vẻ mặt kinh hoàng của Tavy Pustiu trước khi tàu đâm phải. Sau vụ va chạm, chiếc Ford Fiesta màu trắng bung hai túi khí, nát hoàn toàn phần hông xe và là vị trí nam ca sĩ ngồi.

Phát ngôn viên cảnh sát địa phương cho biết: "Hậu quả vụ va chạm giữa tàu hỏa và một chiếc ô-tô băng ngang đường là môt người đàn ông 29 tuổi thiệt mạng, người còn lại bị thương nặng".

Vụ tai nạn khiến giao thông đường bộ và đường sắt đình trệ vài giờ. Đoàn tàu không bị thiệt hại nhưng các hành khách vô cùng hoảng sợ.