Sau khi bé gái đầu lòng được 6 tuổi, Thái Thuỳ Linh kết hôn với bạn trai Ngô Quang Cường, người cô quen trong một chương trình "Mang âm nhạc đến bệnh viện" do nữ ca sĩ tổ chức. Công việc thiện nguyện đã kết nối hai người với nhau và cùng có chung nhiệt huyết với các hoạt động xã hội. Sau khi kết hôn vào năm 2014, họ có thêm một con chung là một bé trai Hà An.



Thái Thuỳ Linh nuôi hai con sau hôn nhân đổ vỡ

Tuy nhiên, nữ ca sĩ cá tính tiết lộ, cô và chồng đã đường ai nấy đi. Hiện Thái Thuỳ Linh đang nuôi hai con Thái An và Hà An.

"Sau nhiều năm làm mẹ đơn thân, không đăng ký và không kết hôn nên khi có bạn trai là bố của bé Hà An, cô đã rất thận trọng khi đặt bút vào tờ giấy hôn thú. Nhưng người ta vẫn nói, nhân tính không bằng trời tính. Lần thứ 2 thận trọng như vậy nhưng rồi cuối cùng vẫn thấy chưa phù hợp khi sống chung. Dù vậy thì tôi vẫn không ân hận, kể cả với bố bạn Thái An hay bố của bạn Hà An. Vì đó là lựa chọn của mình và có thể là sự lựa chọn tốt nhất ở thời điểm đó nên tôi không nói "giá như" sau những đổ vỡ này"- nữ ca sĩ tâm sự.

Sau hai lần đổ vỡ, Thái Thuỳ Linh cho biết hiện tại đàn ông không còn là mối quan tâm của cô. Con cái là số 1, sau đó là âm nhạc. Đặc biệt, con gái lớn của Thái Thuỳ Linh rất hỗ trợ mẹ trong các dự án âm nhạc. Cô bé song ca cùng mẹ hoặc là diễn viên trong các MV của nữ ca sĩ.

Thái Thuỳ Linh hào hứng cho biết trong MV mới nhất "Hợp đồng mẫu tử", Thái An thể hiện sự tự tin, diễn vô cùng ăn ý với mẹ.

Nói thêm về tên gọi đặc biệt này, Thái Thuỳ Linh lý giải với cô, bản hợp đồng làm cha mẹ với thời hạn suốt đời, là hợp đồng quan trọng hơn hết thảy. Từ suy nghĩ này, cô ngỏ lời với Tăng Nhật Tuệ, một nhạc sĩ tài năng và cá tính đặt hàng một ca khúc. Rất nhanh, Tăng Nhật Tuệ đã triển khai từ một hợp đồng "một phía" của người mẹ, thành những lời hát dành cho hai phía: Mẹ cam kết với con, con cam đoan với mẹ. Mọi điều khoản đều hướng tới mục tiêu chung là mỗi người cần được sống hạnh phúc, yêu thương, được là chính mình.

Thái Thùy Linh cũng "bật mí" trong gia đình cô và các con luôn tồn tại những "điều khoản hợp đồng" rõ ràng. "Chẳng hạn, tôi không cấm các con khóc nhưng nếu muốn khóc thì phải thoả mãn các điều kiện như: Không được làm phiền người khác, không để người khác khó chịu khi phải nghe thấy tiếng khóc của mình.

Nghĩa là, muốn được thoải mái theo ý thì phải ra ngoài. Vài lần như thế, thay vì cấm đoán, các con học được cách ý thức và tự chịu trách nhiệm với hành động của mình" - Thái Thuỳ Linh chia sẻ về cách dạy con.