Ca sĩ Tuấn Ngọc

Biểu diễn trong chương trình "Đêm song ca huyền thoại", diễn ra vào ngày 19-10 tại Nhà hát Hòa Bình (TP HCM), ca sĩ Tuấn Ngọc dành cho Báo Người Lao Động cuộc trò chuyện riêng.

*Phóng viên: Anh nói "Không hiểu sao khán giả lúc nào cũng yêu cầu tôi hát "Riêng một góc trời". Điều đó có nghĩa anh không còn thích hát bài này nữa?



- Ca sĩ Tuấn Ngọc: Khán giả nhìn đến tôi chỉ thấy cái bài "Riêng một góc trời" đấy thôi. Tôi thắc mắc điều ấy vì tôi thấy mình có nhiều bài hát khác nhưng chương trình nào được mời biểu diễn, ban tổ chức cũng yêu cầu tôi hát "Riêng một góc trời" với lý do "khán giả yêu cầu". Tôi không chán hát "Riêng một góc trời" như mọi người nghĩ, chỉ là tôi không có nhiều cơ hội để thể hiện ở những bài hát khác. Với lại, tôi đi hát cũng có ngày. Có những ngày tôi hát bài này cũng không tốt nên tôi chỉ sợ khán giả thấy chán nếu nghe tôi hát nhiều quá.





Ca sĩ Tuấn Ngọc

* U70 đi hát, anh có bị hạn chế bởi thời gian?

- Để có thể tránh được sự tàn nhẫn của thời gian, mình cũng phải biết trau dồi giữ gìn và duy trì nữa. Của bền tại người mà. Như mọi người thấy, ca sĩ người Mỹ Tony Bennette năm nay đã 93 tuổi vẫn đi show đều đặn. Ông là người có tâm hay gì đấy, tôi không cần biết. Tôi chỉ biết ông yêu nhạc, yêu nghệ thuật nên có thể làm được mọi thứ, kể cả những thứ thật khó khăn.

Hơn nữa, ở nghệ thuật lạ lắm. Ở tuổi mình, giọng hát ngày càng tệ đi nhưng bù lại mình có kinh nghiệm, tình cảm. Nhạc tôi hát lại càng phải có tình cảm. Nhạc mới có thể không cần, chỉ cần giai điệu là đủ nhưng nhạc xưa càng cần có. Ca sĩ trẻ không có được kinh nghiệm như thế đâu. Hơn nữa, ở tuổi tôi, nhiều năm đi hát, tôi cũng biết trau chuốt ca từ nhiều cho tình cảm hơn.

*Gần đây, anh tham gia showbiz Việt khá nhiều. Showbiz thì luôn có hai mặt, anh có ngại đánh giá của dư luận?

- Mình sống cho mình. Dư luận đâu có biết tôi thế nào mà định đoạt cuộc đời tôi. Có lần tôi nói quan điểm "không có con thì tốt hơn", nhiều người cũng bàn tán xôn xao. Nhưng, tôi nói điều đấy vì tôi thấy bất an. Chúng ta không ai biết ngày mai thế nào.

Thật ra, mọi thứ xảy ra trên cuộc đời này đều có những dấu hiệu báo trước hết cả. Với những gì đã và đang diễn ra, tôi thấy thế giới đang có nhiều biến động kinh khủng. Nghĩ đến điều đấy, tôi lại thương và lo cho những đứa trẻ. Nếu bọn trẻ có chuyện gì, tôi sẽ mang mặc cảm suốt đời vì không thể lo được cho nó. Thế nên tôi đã nói điều đó nhưng nhiều người không hiểu lại phán xét tôi. Nhưng tôi không buồn, có lẽ tôi đã không truyền đạt đúng ý.

Ca sĩ Tuấn Ngọc cho rằng: "Sinh con mà không nuôi được tử tế thì sinh con làm gì?"

*Đến lúc này, với anh, điều gì quan trọng nhất trong cuộc sống"

- Cái tâm được bình an. Một người càng gánh nhiều trách nhiệm càng khó bình an. Đối với tôi, người đàn ông có bổn phận, trách nhiệm nên tìm sự bình an khó lắm. Người đàn ông có tài dễ kiếm hơn người có tư cách.

* Nhìn lại, anh có hối tiếc điều gì không?

- "Còn sống là còn dại" nên chắc chắn có chứ. Nếu làm lại cuộc đời, tôi phải làm giàu, phải có thật nhiều tiền trước. Không phải nô lệ đồng tiền nhưng rõ ràng tiền giúp giải quyết được rất nhiều việc. Muốn giúp được người thì mình phải có tiền đã. Tôi mới đi Ấn Độ về. Nhìn đâu cũng thấy những đứa trẻ xinh đẹp nhưng cũng có rất nhiều đứa trẻ xinh đẹp đứng xếp hàng xin ăn. Tôi đã nghĩ "sinh con mà không nuôi được tử tế thì sinh con làm gì?". Tôi thấy xót xa nhưng tôi có giúp gì được chúng đâu. Đến lúc này, tôi biết ơn cuộc đời vì có nhiều may mắn.

*Có bao giờ anh muốn làm lại điều gì không?

- Nếu biết vui với gì mình có thì không có gì phải làm lại điều gì cả. Có thể tôi đã muốn làm một điều gì đó khác đi nhưng cuối cùng của mọi việc cũng chỉ là để mưu cầu hạnh phúc. Tôi có gia đình, vợ và 3 đứa con gái. Tôi không đánh đổi gia đình hiện tại với bất cứ thứ gì. Ở sự nghiệp, mình cảm thấy mình tầm thường mà khán giả vẫn yêu mến. Như vậy là quá đủ với tôi rồi. Thấy đủ là đủ.

*Nghệ sĩ lớn tuổi thường viện vào thẩm mỹ để kéo dài thanh xuân. Anh có áp lực ấy không?



- Ở tuổi già như tôi, có hai thứ phải đi đôi với nhau: ăn uống và thể dục. Khi lớn tuổi, trái tim rất quan trọng, Phải tập thể dục chứ không thể nào ngồi im mà tim khỏe được. Tôi thích nhảy rumba, rất vui. Tập yoga. Đàn ông rất may mắn sung sướng vì là phái mạnh. Đàn ông mà điệu thì kỳ lắm. Nhiều đồng nghiệp gặp bảo tôi "mắt anh Tuấn Ngọc giờ nhăn nheo quá rồi". Nhăn thì có sao đâu, tôi vẫn nhìn được cuộc đời là được rồi.