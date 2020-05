Ngày 5-5, tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh An Giang, chi biết vừa khống chế thành công vụ cháy tại khu vực chứa trang phục, đạo cụ biểu diễn và cũng là nơi ở của nhiều nghệ sĩ thuộc Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh An Giang.



Lực lượng chức năng đã khống chế thành công đám cháy. Ảnh: H.V

Theo đó, vào khoảng 8 giờ 15 phút cùng ngày, người dân địa phương phát hiện đám cháy phát ra từ tầng lầu thuộc khu vực nơi chứa trang phục, đạo cụ biểu diễn và nơi tác túc của nhiều nghệ sĩ cũng như sinh hoạt của nhân viên Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh An Giang (đường Nguyễn Thanh Sơn, khóm Bình Thới 3, phường Bình Khánh, TP Long Xuyên).

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh An Giang cùng các lực lượng chức năng và người dân khẩn trương chữa cháy. Hơn 1 giờ sau, đám cháy cơ bản được khống chế.

Một số trang thiết bị đã được đưa ra bên ngoài. Ảnh: H.V

Theo kết quả xác minh ban đầu, ngọn lửa xuất phát từ phòng tập múa rồi lan sang khu vực chứa đạo cụ, phục trang. Tại thời điểm này, có khoảng 10 người đang có mặt tại khu vực cháy nhanh chóng di tản ra ngoài nên không ảnh hưởng về sức khỏe.