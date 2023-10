Trang Daily Mail ngày 8-10 thông tin về phim tài liệu âm nhạc "Taylor Swift: The Eras Tour" của nữ ca sĩ, nhạc sĩ danh tiếng thế giới. Phim ghi lại chuyến lưu diễn với 52 điểm dừng chân kéo dài khắp nước Mỹ của Taylor Swift. Nhiều chuyên gia nhận định, tác phẩm có thể sẽ thu hơn 196 triệu bảng Anh sau 1 tháng công chiếu.

"The Eras Tour" cũng sẽ là một trong những chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Lượng người hâm mộ khổng lồ của Taylor Swift trông chờ thưởng thức tác phẩm. Cô muốn đưa tác phẩm ra rạp để đáp ứng nhu cầu lớn của người hâm mộ một cách kịp thời, không để họ mong chờ quá lâu.

“Taylor Swift: The Eras Tour” của Taylor Swift cháy vé bán trước

Vì thế, nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ đã vượt mặt các nhà phân phối phim hàng đầu Hollywood, cắt hợp đồng chiếu phim của họ. Cô đạt thỏa thuận trực tiếp với các chuỗi rạp chiếu phim lớn thay vì chờ đợi đến cuối 2025 do cuộc đình công của giới diễn viên Mỹ.

Một số nguồn tin cho rằng cha của Taylor Swift đã liên lạc với Adam Aron - Giám đốc điều hành của chuỗi rạp chiếu phim AMC. Sau thời gian ngắn, hai bên đạt thỏa thuận và phim sẽ chiếu ở 4.000 rạp Bắc Mỹ của AMC và hàng ngàn rạp do các chuỗi rạp chiếu khác điều hành.

Chuỗi rạp chiếu Cinemark cho biết doanh số bán trước của "Taylor Swift: The Eras Tour" cao gấp 10 lần so với bất kỳ buổi chiếu sự kiện nào trước đó. Phim cháy vé đến mức khiến cho một số tác phẩm khác phải dời lịch để tránh đụng độ như tác phẩm "Exorcist: The Believer".

Người trong giới nhận định việc Taylor Swift bỏ qua các thỏa thuận hợp đồng truyền thống, đàm phán trực tiếp với phía nhà rạp, đảm bảo cô nhận được lợi nhuận tốt hơn từ số lượng vé bán ra.

Đồng thời, nó cũng thách thức các nhà phân phối phim, bởi khuyến khích nhiều siêu sao khác làm theo. Cụ thể, Beyoncé cũng đạt thỏa thuận với AMC để chiếu phim tài liệu âm nhạc chuyến lưu diễn của cô.

Tim Richards - Giám đốc điều hành của chuỗi rạp chiếu phim Vue, cho biết phim của Taylor Swift sẽ là "phao cứu sinh" quan trọng cho các nhà điều hành rạp phim.

Phim dự kiến ra rạp Việt từ 3-11.