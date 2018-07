Chợ nổi Cái Răng rộn ràng khi xuất hiện dàn người đẹp là hoa hậu, á hậu

24/07/2018 10:12





Hoa hậu Ngọc Hân, Á hậu Huyền My, Mâu Thủy, Hoàng My vừa tiếp tục đồng hành cùng "Hành trình từ trái tim - Hành trình lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt" do Tập đoàn Trung Nguyên Legend khởi xướng đã có mặt ở Cần Thơ để giao lưu, ký tặng 10.000 cuốn sách cho sinh viên, các bạn trẻ và người dân nơi đây.

Các người đẹp đi ghe ra chợ nổi từ sáng sớm

Từ 4 giờ sáng, các người đẹp nói trên đã có mặt trên những chiếc ghe cùng hàng ngàn cuốn "Khuyến học, Nghĩ giàu làm giàu, Quốc gia khởi nghiệp, Đắc nhân tâm, Không bao giờ là thất bại – Tất cả là thử thách" để phát cho người dân trên chợ nổi. Ngọc Hân cùng các người đẹp nhận được sự quan tâm lớn của khách du lịch, người dân khi trực tiếp giao lưu, tặng sách lúc tờ mờ sáng.

Sự có mặt của dàn người đẹp làm không khí trên chợ nổi náo nhiệt hẳn

Cả 4 cô gái diện quần jeans áo thun trắng trẻ trung, năng động và không ngừng tươi cười chào đón bà con, khách du lịch trên sông. Nhiều người dân tỏ ra thích thú khi lần đầu tiên được gặp những người đẹp nổi tiếng cùng xuất hiện ở phiên chợ nổi quê mình. Các bạn trẻ đặc biệt thích thú khi được trò chuyện và nhận những cuốn sách ý nghĩa từ chính tay những người đẹp là hoa hậu, á hậu. Họ không ngừng chụp ảnh chung để lưu giữ hình ảnh cùng 4 mỹ nhân nổi tiếng.

Nhiều người dân, khách du lịch được dàn người đẹp tặng sách

Chợ nổi Cái Răng từng được Tạp chí du lịch Rough Guide của Anh bình chọn là một trong 10 chợ ấn tượng nhất thế giới và báo chí nước ngoài vinh danh là một trong năm khu chợ đặc sắc nhất châu Á nên có rất nhiều khách du lịch nước ngoài đến tham quan. Anh Andrew bày tỏ sau khi được các người đẹp tặng sách: "Tôi từng đọc cuốn Đắc nhân tâm" nhưng không nghĩ sẽ được đọc lại bằng tiếng Việt ở một cuốn sách nhỏ gọn, xinh xắn như thế. Đây cũng là cách giúp tôi một lần nữa hiểu được giá trị chân, thiện, mỹ và nhất là được củng cố vốn tiếng Việt của mình".

Kết thúc buổi tặng sách ở chợ nổi, các người đẹp có mặt ở Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tiếp tục giao lưu, ký tặng và truyền cảm hứng khởi nghiệp cho sinh viên. Tại đây, 4 mỹ nhân Việt cũng nhận được sự chú ý và tình cảm của sinh viên bởi lối ứng xử thông minh, vẻ ngoài xinh đẹp. Các cô gái còn được ví "đẹp như tiên" khi cùng mặc đầm trắng của NTK Claret Giang Lê.

4 người đẹp giao lưu với sinh viên Cần Thơ

Khuyến học, Nghĩ giàu làm giàu, Quốc gia khởi nghiệp, Đắc nhân tâm, Không bao giờ là thất bại – Tất cả là thử thách là 5 cuốn sách đầu tiên trong tủ sách nền tảng đổi đời bao gồm hơn 100 đầu cuốn sách quý được Chủ tịch Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ tâm huyết, cẩn trọng tuyển chọn gồm 12 lĩnh vực căn bản nhất: Huyền học, triết học, khoa học, đạo đức học, nghệ thuật, mỹ học, tâm lý học, xã hội học, chính trị học, kinh tài học, y học, võ học.

Thông qua những cuốn sách này, nhà sáng lập - Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ muốn gửi gắm thông điệp đến 30 triệu thanh niên Việt: "Sự hùng mạnh của một quốc gia phụ thuộc vào 3 thành tố căn bản: 1, Độ lớn của khát vọng, chí hướng của quốc gia - 2, Trí huệ, sự minh triết của quốc gia - 3, Sự đoàn kết của toàn quốc gia".

Á hậu Mâu Thuỷ, Huyền My vui vẻ selfie với sinh viên

Hoa hậu Ngọc Ngân dẹp dịu dàng tại buổi giao lưu

"Hành trình từ trái tim - Hành trình lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt" do Tập đoàn Trung Nguyên Legend khởi xướng từ năm 2012 đến nay. Đồng hành cùng chương trình có sự tham gia của các diễn giả, chuyên gia, các hoa hậu, á hậu, người đẹp như Phạm Hương, Đỗ Mỹ Linh, Kỳ Duyên, Ngọc Hân và Á hậu Thùy Dung, Lệ Hằng, Huyền My, Hoàng My, Mâu Thủy, Đào Hà, Ngọc Trân, Trương Thị May, Tú Anh, Lan Hương, Thanh Tú, Kiều Vỹ... Trong 5 năm tới, Tập đoàn Trung Nguyên Legend mong muốn trang bị tủ sách, tủ phim Nền tảng đổi đời đến các cá nhân, tổ chức tại mọi miền đất nước.

Tin: Ca Linh. Ảnh: TNG