Theo chia sẻ từ nhạc sĩ Giáng Son, vào cuối tháng 9, chị đăng tải ca khúc "Giấc mơ trưa" (do Khánh Linh thể hiện) trên kênh YouTube. Đây là sản phẩm nằm trong album được phát hành từ năm 2007, do chính Giáng Son làm nhạc, phối khí.



Tuy nhiên, sau đó, kênh của Giáng Son nhận được thông báo khiếu nại bản quyền liên quan đến video này. Theo thông báo từ hệ thống, video do Giáng Son đăng lên có chứa một đoạn âm thanh tương tự sản phẩm "Giấc mơ trưa" của nghệ sĩ đàn nhị Dương Thùy Anh (thuộc sở hữu của BH Media và Hồ Gươm Audio).

Điều này khiến nữ nhạc sĩ bức xúc. Giáng Son khẳng định không ký độc quyền tác phẩm này cho bất cứ ai hay tổ chức nào.



Đơn vị BH Media đã liên hệ với Giáng Son để giải quyết khúc mắc, song nhạc sĩ từ chối làm việc trực tiếp và cho biết đã ủy quyền cho Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) giải quyết sự việc.

Để giải toả những khúc mắc của nhạc sĩ Giáng Son, ngày 27-10, BH Media có buổi họp báo khẳng định không có hành vi vi phạm bản quyền, đồng thời cho biết nhạc sĩ Giáng Son đang có sự hiểu lầm về bản quyền trên YouTube.



"Là đơn vị kinh doanh và bảo vệ bản quyền âm nhạc trong môi trường số, BH Media ghi nhận nhạc sĩ Giáng Son rất có ý thức về bản quyền. Tác giả của ca khúc "Giấc mơ trưa" đã cẩn thận chuẩn bị một bản ghi - thuộc quyền sở hữu của chị để đưa lên kênh Youube riêng của mình. Nhưng vì trên YouTube có nhiều bản ghi "Giấc mơ trưa" của nhiều chủ sở hữu khác nữa. Do đó, khi phát hiện bản ghi Giấc mơ trưa của Giáng Son mới được tải lên hơi giống với bản ghi "Giấc mơ trưa" của nghệ sĩ Dương Thùy Anh đã up lên trước đó, YouTube đã so sánh, đối chiếu và tự động gửi thông báo xác nhận bản quyền tới nhạc sĩ Giáng Son"- đại diện BH Media cho biết.

Theo BH Media, đây là cơ chế quét bản quyền tự động của YouTube, mà những ai đã từng lập kênh YouTube đều trải nghiệm và hiểu. Thông báo đó nhằm mục đích để chủ sở hữu các bản ghi đối soát bản quyền với nhau, và thông báo đó không làm ảnh hưởng đến quyền up bản ghi của Giáng Son.

"Chỉ cần nhạc sĩ làm thao tác phản hồi, là chủ sở hữu bản ghi kia sẽ xác minh lại và gỡ xác nhận bản quyền khỏi video. Do đó, việc Giáng Son dùng từ "đánh gậy bản quyền" với trường hợp của chị là chưa chính xác. "Gậy bản quyền' là mức cảnh cáo dành cho những cá nhân có dấu hiệu vi phạm bản quyền" – BH Media nói thêm và giải thích có hàng triệu bản ghi trên YouTube nên mỗi ngày máy phải quét trước, còn xác nhận bản quyền thì con người sẽ làm việc với nhau.

Đơn vị này cũng cho rằng vụ việc của nhạc sĩ Giáng Son thực ra rất đơn giản, chỉ giải quyết trong vòng "một nốt nhạc" nhưng nhạc sĩ Giáng Son từ chối đối thoại khiến vụ việc bị đẩy đi quá xa.

Ông Nguyễn Hải Bình, Giám đốc BH Media, cho hay sau khi nhận được ý kiến từ nhạc sĩ Giáng Son, đơn vị này đã "nhả xác nhận bản quyền ngay lập tức" và trả bản quyền về cho nhạc sĩ.

Thực tế mỗi bản ghi âm, audio của một bài hát khi được phát hành đều chứa 2 loại quyền tách biệt là quyền bản ghi liên quan đến phần nhạc, hoà âm phối khí và âm thanh giọng hát có trong bản ghi và quyền tác giả liên quan đến phần giai điệu, tiết tấu và lời của bài hát được sử dụng trong bản ghi âm.

Theo luật bản quyền, hãng đĩa hoặc nhà sản xuất ra bản ghi âm là người nắm giữ phần quyền bản ghi. Còn nhạc sĩ, người sáng tác bài hát nắm giữ quyền tác giả hay còn gọi là tác quyền.

BH Media cho biết những hiểu lầm về quyền tác giả, quyền bản ghi rất phổ biến. Ngay cả với các nghệ sĩ lớn trên thế giới như Justin Bieber, Taylor Swift,... đều có những hiểu lầm như vậy.

Tại Việt Nam, có rất nhiều nghệ sĩ chưa hiểu chính xác về hai loại quyền nói trên. Có nhạc sĩ nghĩ mình là người tạo ra tác phẩm đó nên có quyền 100% đối với những bản ghi âm, ghi hình liên quan đến tác phẩm của mình.