Đến tham dự có đại diện đơn vị tài trợ: ông Trần Khải Hoàn - Phó Tổng Giám đốc Thường trực Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank), ông Phạm Thanh Nghiệp - Giám đốc Thương hiệu Nam A Bank; ông Nguyễn Minh Hải - Trưởng Phòng Báo chí Xuất bản Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM; bà Nguyễn Lê Vân - Phó trưởng Phòng Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM và các nghệ sĩ: NSND Kim Cương, NSND Lệ Thủy, NSND Minh Vương, NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Võ Minh Lâm, ca sĩ Phương Anh.



Tôn vinh nghệ sĩ có tâm, có tầm

Chia sẻ tại buổi gặp gỡ, ông Tô Đình Tuân - Tổng Biên Tập Báo Người Lao Động, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Mai Vàng lần thứ 29 - 2023 - cho biết nhằm hướng tới lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 29 - 2023 được tổ chức tại Nhà hát Thành phố tối 18-1-2024 (trực tiếp trên sóng quốc gia VTV9) với ý nghĩa cùng ôn lại chặng đường của Giải Mai Vàng suốt 28 năm qua với nhiều biến động về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội; song dù bất cứ hoàn cảnh nào, Ban Tổ chức Giải Mai Vàng luôn kiên định mục tiêu: cố gắng tối đa gìn giữ, phát huy Giải Mai Vàng - nơi để vinh danh các văn nghệ sĩ đã lao động nghệ thuật vất vả trong một năm và cũng là nơi gửi gắm niềm tin yêu của văn nghệ sĩ trong suốt quá trình làm nghề.

Giải Mai Vàng như nhiều nghệ sĩ đã nói, mặc dù không nằm trong hệ thống chấm điểm nào, cũng không nhằm mục đích để trao huy chương, huân chương nhưng Giải Mai Vàng là tài sản giá trị tinh thần vô cùng quý của văn nghệ sĩ TP HCM nói riêng và cả nước nói chung. "Đó là, khi mỗi nghệ sĩ cầm trên tay tượng Mai Vàng là một sự khẳng định lớn lao của bạn đọc, của khán giả đối với cá nhân nghệ sĩ đó, đồng thời cũng là động lực để nghệ sĩ quyết tâm gặt hái thành tựu mới trong quá trình lao động nghệ thuật. Đáng quý nhất, dù không ít nghệ sĩ đã cao niên nhưng luôn đau đáu, ngược xuôi lo lắng, trăn trở vì cộng đồng với tâm nguyện là tấm gương sáng cho đàn em noi theo trong nghệ thuật, đồng thời chia sẻ những khó khăn trong đời sống, lúc hoạn nạn, ốm đau bằng tinh thần thiện nguyện hết sức đáng quý" - ông Tô Đình Tuân nhấn mạnh.

Vinh dự và trọng trách

Sự cạnh tranh với nhiều hình thức giải trí khác đang đặt các bộ môn nghệ thuật đứng trước nhiều thử thách, nói về vấn đề này, NSND Tạ Minh Tâm chia sẻ hiện nay các hoạt động nghệ thuật có nhiều sáng tạo độc đáo. Tuy nhiên, không ít tiết mục có giá trị nhân văn không nhiều, chỉ xoay quanh giải trí đơn thuần và câu view. Nhiều bạn trẻ hiện nay đã vận dụng rất tốt công nghệ thông qua nhiều hình thức giải trí hấp dẫn. "Tôi mong các cơ quan, đơn vị tổ chức biểu diễn, trong đó Báo Người Lao Động (Giải Mai Vàng là một trong những thế mạnh cần được gắn kết phát huy về sáng tạo nghệ thuật - NV) và các nghệ sĩ cần chung tay tận dụng thế mạnh của công nghệ qua đó sáng tạo những sản phẩm nghệ thuật chân chính, góp phần gia tăng yếu tố nhân văn trong hoạt động nghệ thuật trên không gian mạng" - NSND Tạ Minh Tâm kỳ vọng.

NSND Lệ Thủy bày tỏ: "Tôi mong Giải Mai Vàng sẽ liên tục phát triển, để không chỉ dừng lại ở việc tổ chức bình chọn các cá nhân nghệ sĩ biểu diễn được trao giải mà còn mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác luôn âm thầm đứng sau thành quả nghệ thuật như: thiết kế mỹ thuật, phục trang, hóa trang, thiết kế trang phục… Đó là những thành phần sáng tạo không thể thiếu và họ cũng cần được vinh danh. Nhất là giới nghệ sĩ trẻ hiện nay rất năng động, thông minh và đầy sáng tạo".

Với NSƯT Võ Minh Lâm, anh cho biết qua 5 lần đoạt Giải Mai Vàng, trọng trách càng đè nặng trên vai vì phải luôn suy nghĩ làm sao để mỗi vai diễn phải hay hơn. "Năm nay Ban Tổ chức Giải Mai Vàng đã có nhiều cải tiến mới như thực hiện giao diện trên online với cách hướng dẫn bạn đọc đề cử, bình chọn nhanh, thuận lợi. Đây là một sáng tạo ứng dụng thế mạnh công nghệ rất kịp thời của Giải Mai Vàng lần thứ 29" - NSƯT Võ Minh Lâm nhận xét.

Riêng ca sĩ Phương Anh thì bộc bạch rằng 2 năm đoạt tượng Mai Vàng đã để lại trong lòng cô nhiều kỷ niệm, đó là động lực giúp cô vượt qua thử thách để ngày càng tiến bộ hơn trong nghề.

NSND Minh Vương bày tỏ niềm hạnh phúc: "Cứ mỗi năm gần đến Tết lại nghe Giải Mai Vàng và chưa có giải thưởng nào bền bỉ đến gần 30 năm tổ chức, nên tôi rất vinh dự 2 lần được trao Giải Mai Vàng".

Ông Tô Đình Tuân - Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Mai Vàng lần thứ 29 - 2023 - phát biểu tại buổi gặp gỡ. Ảnh: TẤN THẠNH

Lan tỏa giá trị nhân văn

Ông Tô Đình Tuân cho biết sau 3 năm thực hiện, chương trình "Mai Vàng nhân ái" do Báo Người Lao Động tổ chức khép lại để mở ra giai đoạn mới với tên gọi mới - ý nghĩa mới: "Mai Vàng tri ân".

Khởi động giai đoạn mới, ngày 30-1-2023, cũng là những ngày đầu năm mới, chương trình "Mai Vàng tri ân" do Báo Người Lao Động tổ chức với sự đồng hành của Nam A Bank đã đến thăm NSND Kim Cương và NSND Lệ Thủy - hai nghệ sĩ được Báo Người Lao Động trao danh hiệu "Nghệ sĩ trọn đời vì cộng đồng". Để từ đó đến nay, dấu chân của "Mai Vàng tri ân" đã in trên mọi nẻo đường đất nước, hơn 800 văn nghệ sĩ đã được "Mai Vàng nhân ái", "Mai Vàng tri ân" trao tặng quà, tri ân những đóng góp to lớn của văn nghệ sĩ, giới trí thức, nhà nghiên cứu đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật.

NSND Kim Cương xúc động cho hay bà đã từng đoạt nhiều giải thưởng từ trong nước đến quốc tế nhưng với sự vinh danh "Nghệ sĩ trọn đời vì cộng đồng", bà đã đặt biểu trưng lên bàn thờ của mẹ - cố NSND Bảy Nam, như một minh chứng đã làm theo lời mẹ, đóng góp sức mình cho công tác xã hội.

"Chúc mừng những thành tựu mà Báo Người Lao Động đạt được trong những năm qua và tôi tin "Mai Vàng tri ân" sẽ tiếp tục phát triển, lan tỏa tính nhân văn... Qua đó, nêu cao tinh thần sống nghĩa tình, biết ơn thế hệ đi trước" - NSND Kim Cương chia sẻ.

Luôn phấn đấu thành nghệ sĩ lớn Theo ông Tô Đình Tuân, nhiều nghệ sĩ đoạt Giải Mai Vàng trong thời gian qua đã luôn phấn đấu trở thành những nghệ sĩ lớn. Ông nói có mặt trong buổi gặp gỡ hôm nay là những nghệ sĩ lớn điển hình: NSND Kim Cương, NSND Lệ Thủy, NSND Minh Vương. Trong đó, NSND Kim Cương dù xuất thân từ sân khấu cải lương với gia tộc ba đời theo nghề hát nhưng bà đã tiên phong tìm lối đi riêng để khẳng định vị trí ngôi sao của sân khấu kịch miền Nam. Đặc biệt, NSND Kim Cương và NSND Lệ Thủy đã được Báo Người Lao Động vinh danh "Nghệ sĩ trọn đời vì cộng đồng", bởi vì không chỉ làm nghệ thuật mà còn hướng tâm của mình đến với cộng đồng nghệ sĩ, người nghèo khó. NSND Kim Cương năm nay đã tròn 10 năm tổ chức chương trình "Nghệ sĩ tri âm" và trao học bổng cho con em nghệ sĩ nghèo hiếu thảo với học bổng mang tên mẹ của bà - NSND Bảy Nam. Riêng NSND Minh Vương, từ sau khi đoạt giải Khôi nguyên Vọng cổ năm 1964, rồi được nhà nước trao danh hiệu NSND năm 2019, ông vẫn là tấm gương đi đầu trong công tác đào tạo, truyền nghề, nhiều năm liền tham gia ban giám khảo các cuộc thi lớn như: "Bông lúa vàng" (Đài Tiếng nói nhân dân TP HCM), "Chuông vàng vọng cổ" (HTV).