Chuyện của các hoa hậu

06/11/2018 15:51

Tân Hoa hậu Trái Đất Nguyễn Phương Khánh và anh trai

Gia cảnh Tân hoa hậu Trái Đất 2018 Nguyễn Phương Khánh đang được công chúng quan tâm nhất hiện nay.

Được biết bố mẹ của Phương Khánh chia tay từ năm 2009. Mẹ cô đang định cư ở Pháp còn cha thì làm công nhân ngành điện lực tại huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Ông cũng đã đi thêm bước nữa. Thời điểm cha mẹ ly hôn, Phương Khánh gặp nhiều khó khăn. Cô được gia đình cho nghỉ học trong 2 năm để tập trung học tiếng Pháp, theo mẹ sang Pháp định cư.



Tuy nhiên, việc đi định cư trục trặc nên anh trai Phương Khánh, vốn là một chuyên gia trang điểm, đã xin cho em gái đi học trở lại. Vì vậy, Phương Khánh học trễ hơn các bạn cùng tuổi 2 năm. Việc đi du học tại Singapore của Phương Khánh do anh trai và mẹ lo liệu.

H'hen Niê là trinh nữ!

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H’Hen Niê thừa nhận với giới truyền thông cô không có đại gia. "Tôi khẳng định, từ khi đăng quang đến nay, không có một đại gia nào nhắn tin tán tỉnh tôi cả. Tôi thấy rất thoải mái vì chuyện đó. Tôi nói ra điều này không phải để kêu gọi 'ơ nhắn tin cho em đi' và cũng không coi đây là chuyện đáng ngại ngùng. Bởi mỗi người đều có một định hướng riêng trong cuộc sống. Tôi muốn tất cả mọi thứ mình có được đều do mình tự cố gắng vươn lên. Vì đơn giản, tôi đã và đang là một cô gái tự vươn lên từ một vùng quê hẻo lánh. Có được ngày hôm nay, tôi rất hạnh phúc. Và tôi tin ngày mai của tôi sẽ còn đẹp hơn ngày hôm nay. Tôi không mong chờ ai đó mang ngày mai đến mà tự tôi sẽ đạt được" - cô nói.

Khi được hỏi chị cũng hay đùa mình là "trinh nữ". H'Hen Niê chia sẻ: "Chuyện gì cũng có niềm vui riêng của nó. Khi mình bảo vệ hay gìn giữ được thứ gì, đó cũng là niềm vui đấy chứ".

Nam Em khác hẳn khi tăng 8 kg

Trong khi đó, dư luận khá ngán ngẩm với Nam Em khi lại livestream. Trên trang cá nhân của mình, Nam Em chia sẻ video có tựa đề: "Đã bao lâu rồi em chưa tái xuất?".

Trong video, Nam Em xoã tóc dài, quay video cận cảnh gương mặt đầy biểu cảm. Cô nói: "Người ta (Nguyễn Phương Khánh đăng quang Hoa hậu Trái Đất 2018-pv) thì đăng quang, còn tui ở nhà ăn khoai lang. Thù chị mập, tui thù chị mập".

Nam Em là người đẹp có thành thích cao nhất của Việt Nam tại Miss Earth khi lọt vào top 8, cô bị trượt khỏi top 4 chỉ vì lỗi của phiên dịch viên.

Thời gian gần đây, Nam Em khiến nhiều người bất ngờ khi xuất hiện với vóc dáng mũm mĩm. Cô tăng tới 8 kg và nhiều người còn đồn cô đang mang thai. Trước nghi vấn này, Nam Em đã livestream trên trang cá nhân giao lưu với người hâm mộ để đập tan tin đồn.

Nam Em cho biết cô đang cố gắng để giảm cân. Vì ăn mặc thoải mái, quần áo thùng thình nên nhìn "tròn" hơn trước. "Mọi người yên tâm là mình đang giảm cân, đừng có hối Nam Em. Đừng nói Nam Em có bầu, làm gì có chuyện đó xảy ra" - Nam Em phân trần. Cô cũng cho biết chuyện cân nặng khiến cô rất áp lực vì nhiều khi "chỉ thở thôi cũng thấy mập".

Trần Tiểu Vy tích cực học tiếng Anh

Trong khi đó, hoa hậu Tiểu Vy đang tích cực tập luyện cho hành trình thi thố tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới sắp tới.

Chia sẻ trên trang cá nhân bức ảnh chụp ảnh cùng cô giáo dạy tiếng anh, Trần Tiểu Vy viết: "Me with my English teacher! Thank you for always being patient with me, Iryna. Much more than English, which was what you were supposedly teaching me, you taught me that I could achieve more than what I or other people thought that I was capable of. I can do it and I will try my best to improve more and more in the future".

(Tạm dịch: "Tôi với giáo viên tiếng anh của tôi! Cảm ơn vì đã luôn kiên nhẫn với tôi, Iryna. Những gì cô đã dạy tôi còn nhiều hơn cả tiếng Anh. Cô đã dạy tôi rằng tôi có thể đạt được nhiều hơn những gì tôi nghĩ hay người khác nghĩ rằng tôi có thể làm được. Tôi có thể làm điều đó và sẽ cố gắng hết sức cải thiện nhiều hơn nữa trong tương lai").

Ngọc Hân khoe bạn lâu năm và nhiều người đồn đây chính là người yêu lâu năm của cô

Hoa hậu Ngọc Hân thì gây bất ngờ khi chia sẻ bức ảnh thân mật chụp cùng một người đàn ông. Đi kèm là chú thích: "Anh bạn lâu năm". Trong ảnh, Ngọc Hân và chàng trai lạ mặt diện trang phục đời thường thoải mái đang đứng sát nhau trên đường phố đông người qua.

Điều đáng nói, anh chàng điển trai này hóa ra là chú rể trong bộ hình cưới của Ngọc Hân bị rò rỉ trên mạng xã hội hồi tháng 9-2017. Một số tin đồn cho rằng bạn trai Ngọc Hân đang công tác tại Bộ Ngoại giao.

Thùy Trang tổng hợp