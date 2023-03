Cách cover thông minh của thị trường âm nhạc thế giới đang rất được yêu thích tại thị trường nhạc Việt hiện nay.



Ăn nên làm ra nhờ cover thông minh

Ca khúc nổi tiếng "Cheri Cheri Lady" của nhóm Modern Talking từ những năm 1980 đã hồi sinh mạnh mẽ trên mạng xã hội sau khi giọng ca 16 tuổi Malena cover thông minh. Khán giả gần như bị hớp hồn bởi bản phối và cách hát rất khác biệt của Melena.

Hay như giọng ca Pháp Alizee đã cover thông minh ca khúc "La Isla Bonita" - gắn liền với tên tuổi một thời Madonna và Alizee đã gặt hái được thành tích đáng kể trên bảng xếp hạng âm nhạc dù là giọng ca mới.

Tại thị trường nhạc Việt, Bảo Anh cũng gây sốt khi áp dụng cách cover như đã đề cập vào ca khúc "Hôm nay tôi buồn" của Phùng Khánh Linh (bài hát chủ đề phim "Bẫy ngọt ngào", bộ phim đoạt Giải Mai Vàng 2022 hạng mục Phim điện ảnh được yêu thích nhất). "Hôm nay tôi buồn" vốn là bản hit được Phùng Khánh Linh sáng tác và trình làng năm 2018. Trái ngược với sự nhẹ nhàng, trong trẻo ở phiên bản gốc, bản phối mới gây chú ý của Bảo Anh là một hình ảnh mang màu sắc u ám, khắc khoải.

Mỹ Anh (trái) và Wren Evans là những giọng ca gen Z được dư luận đánh giá cao. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Hay với "Moodshow", Bảo Anh đã giới thiệu chuỗi ca khúc được làm mới một cách ngẫu hứng. Khán giả được dịp thưởng thức những bản tình ca nổi tiếng một thời với phong cách lofi đầy hoài niệm.

Nhiều giọng ca gây chú ý cũng do vận dụng xu hướng cover thông minh như Trương Thảo Nhi, Lân Nhã, Hà Nhi, Tăng Phúc, Nam Em, Dương Edward, Hoa Vinh… Hầu hết các clip của những giọng ca cover này đều có lượt xem cao vút. Ngoài khán giả của riêng họ thì lượng người hâm mộ có sẵn của ca sĩ bản gốc cũng giúp lượt view của cover thông minh tăng mạnh. Hiệu ứng này càng trở nên mạnh mẽ khi họ cover các bản hit thời thượng. Nhiều bản cover còn vượt xa bản gốc về lượt xem.

Hiểu được điều này nên có ca sĩ sẵn sàng trả tiền mời các "hiện tượng mạng" cover ca khúc mới cho mình. Cover thông minh cũng trở thành một nghề ăn nên làm ra của những người sở hữu giọng hát tốt hoặc độc, lạ.

Âm nhạc của gen Z

Theo những nhà chuyên môn, cover thông minh vẫn đang là xu hướng, dù vậy vẫn chỉ là một trào lưu. Việc sử dụng "sáng tạo" có sẵn không phải là con đường được khuyến khích, nhất là khi hoạt động nghệ thuật cần có những sáng tạo mới mẻ.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn cũng đồng tình: "Dù nhiều ca khúc được cover lại có tinh thần và chất liệu khác, thậm chí là rất hay và trở nên nổi tiếng, nhưng không thể lạm dụng cover quá nhiều, cần có những ca khúc riêng cho mình, chứ không thể chỉ hát cover để dễ được yêu thích".

Những người trong cuộc cho rằng song song với cover đang có một dòng âm nhạc mới của gen Z (cụm từ để nói đến những người được sinh trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến năm 2012). Hầu hết các thành viên thuộc thế hệ gen Z đều được tiếp xúc và sử dụng công nghệ từ nhỏ, dễ dàng hội nhập nhanh với các phương tiện truyền thông xã hội, từ Facebook, Google, YouTube, Instagram… nên gen Z thường tự sáng tác và biểu diễn.

Các ca sĩ gen Z như Mỹ Anh, Wren Evans, MINH, Cầm, Thịnh Suy… là những tên tuổi gây chú ý hiện nay. Họ có tư duy âm nhạc mới lạ, đậm tính cá nhân nhưng cũng rất hướng ra quốc tế, sở hữu nhiều sáng tác tiếng Anh. Hầu như họ đều có thể tự hát, sáng tác và làm nhạc.

Dù mới 20 tuổi, ngoài là ca sĩ, Wren Evans còn là một nhà sản xuất âm nhạc được đánh giá cao. Cá tính âm nhạc của Wren là sự giao thoa giữa cổ điển và đương đại. Cậu khéo léo kết hợp sự bay bổng của bossa nova với dòng pop hiện đại dễ cảm, tạo nên chất nhạc mới lạ nhưng rất bắt tai, hướng tới mọi đối tượng người nghe.

Với những sáng tác có nội dung, chất nhạc giản dị nhưng sâu sắc, Thịnh Suy - chàng trai trẻ sinh năm 1999 - đang thu hút nhiều người nghe ca khúc "Một đêm say". Thành công của "Một đêm say" còn là do chất giọng khàn trầm và tiếng guitar mộc của Thịnh Suy.

Trong khi đó, âm nhạc của MINH lại mới mẻ và đậm chất tự sự. Các sáng tác của MINH hoàn toàn bằng tiếng Anh, cả kỹ thuật và cách xử lý không kém gì các nghệ sĩ quốc tế. MINH tin vào cơ hội mang âm nhạc của mình ra quốc tế.

Các nghệ sĩ thế hệ gen Z đã và đang gây ấn tượng với phong cách âm nhạc chưa từng có tại Việt Nam và tiệm cận quốc tế. Họ hoàn toàn có thể tự tạo được sản phẩm riêng cho mình bởi sự đa năng, nhạy bén cả về âm thanh và hình ảnh.