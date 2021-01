Do mọi thứ chưa rõ ràng vì tình hình dịch bệnh phức tạp, các lễ hội âm nhạc bị động và những người tổ chức cần thông tin, xác nhận hỗ trợ từ chính phủ để lo ký hợp đồng cùng những bộ phận khác chuẩn bị cho lễ hội. Nếu không có được sự hỗ trợ, nhiều người trong giới cho biết lễ hội âm nhạc mùa hè 2021 cũng có nguy cơ không được tổ chức nếu chưa thể bắt tay chuẩn bị từ giờ.

Các lễ hội âm nhạc thường quy tụ đông đảo người đến vui chơi

Jamie Njoku-Goodwin – giám đốc điều hành UK Music nói rằng các lễ hội âm nhạc đóng góp lớn cho nền kinh tế. Lễ hội âm nhạc bao gồm opera, rock và nhiều thứ khác đã trực tiếp đóng góp 1,3 tỉ bảng Anh trong năm 2019. Mặc dù có vẻ kỳ lạ khi đề cập chuyện cứu lễ hội âm nhạc mùa hè khi mới đầu năm nhưng tất cả hợp lý khi tình trạng mắc Covid-19 đang chuyển biến phức tạp và một đợt giãn cách xã hội mới được đưa ra ngày 4-1.

"Thực tế, mùa hè là thời điểm mà nước Anh có thể thoát khỏi đại dịch vì nắng ấm. Ngành công nghiệp âm nhạc có thể đóng vai trò to lớn trong quá trình phục hồi kinh tế sau đại dịch. Chúng tôi yêu cầu một chỉ thị từ chính phủ cho biết rõ cụ thể ngày chúng tôi có thể khởi động lại một cách an toàn, không đắn đo, lo lắng. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng mong một chương trình bảo hiểm từ chính phủ giúp bảo hiểm các sự kiện nếu chúng bị hủy, hoãn do tình thế không dự báo được" – ông Jamie Njoku-Goodwin chia sẻ.

Chúng có nguy cơ biến mất do đại dịch

Emily Eavis – nhà tổ chức lễ hội Glastonbury, cho biết vào tháng trước rằng lễ hội này đã làm mọi thứ để chuẩn bị hoạt động của mình nhưng "vẫn còn chặng đường dài" để có thể tự tin rằng chúng diễn ra năm 2021. "Chúng tôi chưa thể cung cấp gì về sự kiện này. Chúng tôi chưa hủy và mọi người sẽ biết ngay khi chúng tôi cập nhật được" – Emily Eavis cập nhật mạng xã hội mới đây cho biết.

Trong một tuyên bố, Bộ Kỹ thuật số, Văn hóa, Truyền thông, Thể Thao của Anh cho biết đang nỗ lực để hỗ trợ cho các sự kiện trực tiếp. "Quỹ phục hồi văn hóa trị giá 1,57 tỉ bảng Anh của chúng tôi đã chi ra hơn 1 tỉ bảng Anh hỗ trợ cho các tổ chức nghệ thuật, di sản, biểu diễn bị ảnh hưởng bởi đại dịch, bảo vệ hàng chục ngàn công ăn việc làm trên khắp nước Anh" – phát ngôn viên của bộ cho biết.