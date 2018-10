Cú "knock-out" cho phim Việt lai Hàn!

16/10/2018 06:04

Phiên bản Việt phim "Hậu duệ mặt trời" trở thành tâm điểm tranh cãi chỉ sau 12 tập lên sóng. Mới đây nhất, Bộ Quốc phòng còn yêu cầu phía VTC chỉnh sửa sai sót trước khi phát các tập tiếp theo. Những sai sót được cơ quan chức năng đề cập thuộc phần lễ tiết, tác phong, quân phục sai với điều lệnh, quy định của quân đội. Hình ảnh quân nhân trong phim cũng chưa sát với đời sống thực tế của bộ đội Việt Nam.



Phim “Hậu duệ mặt trời” bản Việt bị chê nhiều hơn khen (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Ngay từ những tập đầu, "Hậu duệ mặt trời" bản Việt đã gặp phải sự so sánh lớn với bản gốc kèm theo đó là chê nhiều hơn khen. Những chỉ trích tập trung về cách chào của nhân vật, quân hàm, trang phục, cách tác chiến... Phần diễn xuất của nữ diễn viên chính Khả Ngân quá đơ, thiếu cảm xúc khi vào vai bác sĩ Hoài Phương cũng là yếu tố khiến phim nhận không ít "gạch đá". Nội dung "Hậu duệ mặt trời" phiên bản Việt không khác so với bản gốc nhưng độ đầu tư thì chênh lệch quá xa.

Đơn cử, cảnh đại úy của phim gốc được trực thăng đón đi làm nhiệm vụ nhưng phiên bản Việt thì chuyển thành ca-nô. Những cảnh phát hiện mìn chống tăng TM-57 ở tập 4, các chiến sĩ tụm lại xem và nói to mìn nguy hiểm, sát thương trong tầm 3 m. Thực tế, mìn chống tăng chỉ bị kích nổ khi có xe cơ giới như xe tăng, xe bọc thép chạy qua...

Những cái sai dẫn đến tình tiết phi lý khiến những người có kiến thức về vũ khí, quân đội sẽ khó chấp nhận. So với mặt bằng phim truyền hình Việt thì phiên bản "Hậu duệ mặt trời" là phim đầu tư lớn, dàn diễn viên trẻ đẹp, công sức của ê-kíp không nhỏ. Thế nhưng, vì làm lại từ một tác phẩm đình đám khắp châu Á, có sự so sánh là khó tránh khỏi. Nhiều khán giả còn so từng phân đoạn, từng chi tiết nhỏ.

Họ nhận định nếu Việt hóa mà bằng hoặc hơn bản gốc thì hãy làm, còn biết chắc là thua mà vẫn "cố đấm ăn xôi" sẽ thất bại. Việc làm lại một kịch bản hay là cần thiết nhưng phải có sáng tạo, nếu phía giữ bản quyền không cho phép chỉnh sửa hoặc sáng tạo trong kịch bản thì có lẽ nên đầu tư sản xuất một tác phẩm khác hơn là tạo ra một phiên bản lỗi, không phù hợp.

Đây là một trong nhiều phim Việt làm lại từ phim Hàn không mấy thành công. Vì vậy, khán giả không còn hứng thú với phim Việt lai Hàn kiểu này. "Hậu duệ mặt trời" như "giọt nước tràn ly", càng làm khán giả thêm ngán ngẩm.

Minh Khuê