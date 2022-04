Người trong nghề hé lộ với truyền thông rằng một số dự án khác đang chuẩn bị thực hiện có sự góp mặt của Will Smith cũng thay đổi kế hoạch. Trước đó, Will Smith đã gửi thông cáo đến giới truyền thông cho biết đã rời khỏi vai trò thành viên Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ. Chủ tịch viện David Rubi cho hay đã chấp nhận đơn xin rời khỏi vị trí thành viên của Will Smith.



Hành động “gây sốc” của Will Smith tại lễ trao giải Oscar 2022 vẫn nóng trên mạng xã hội. Ảnh: REUTERS

Theo Will Smith, việc anh tát nghệ sĩ Chris Rock trên sân khấu lễ trao giải Oscar 2022 là hành động "gây sốc, đau đớn và không thể lý giải được". Những tranh luận trái chiều quanh vụ việc của Will Smith vẫn nóng trên mạng xã hội. Nhà sản xuất lễ trao giải Oscar nhận xét Chris Rock không muốn trả đũa hay làm mọi chuyện trở nên tệ hại. Nghệ sĩ hài này cũng không muốn Will Smith phải trả lại tượng vàng Oscar 2022 mà anh nỗ lực rất nhiều mới đoạt được.