Theo trang Variety, tài tử Daniel Craig dẫn đầu danh sách nam diễn viên có thù lao cao nhất thế giới 2021 nhờ vào số tiền 100 triệu USD anh được nhận khi ký hợp đồng đóng 2 phần tiếp theo của loạt phim "Knives out" do Netflix đầu tư sản xuất. Số tiền thù lao cao ngất trên một phần do Netflix muốn đền bù cho Daniel Craig vì khi chiếu phim trên nền tảng mạng các diễn viên không có khoản hoa hồng từ doanh thu phòng vé như các phim chiếu rạp. Trước đó, Netflix đã chi ra 450 triệu USD để mua bản quyền phát hành độc quyền phần tiếp theo của "Knives out" trên nền tảng thu phí của mình.



Việc ngôi sao đình đám như Daniel Craig đồng ý làm việc cho những nền tảng thu phí trên mạng thay vì rạp phim truyền thống đã đánh dấu một sự thay đổi của điện ảnh thế giới sau đại dịch. Rạp phim truyền thống không còn là sự lựa chọn duy nhất, các ngôi sao nhiều mảng từ đạo diễn, diễn viên, biên kịch… không còn tập trung vào những sản phẩm rạp, các "bom tấn" đình đám mà chấp nhận tham gia những sản phẩm chiếu trên các nền tảng thu phí như Netflix, HBO Max, Disney+, Apple TV+…

Daniel Craig nhận thù lao đến 100 triệu USD từ hãng Netflix để tham gia 2 phần tiếp theo của loạt phim “Knives out”. Ảnh: REUTERS

Ngoài ra, trước đây, diễn viên phụ thuộc vào mức thù lao mà các hãng sản xuất lớn Paramount, Walt Disney, Sony… đưa ra để thương thảo thì nay các nền tảng thu phí bắt đầu chi mạnh tay hơn cho tác phẩm, thù lao diễn viên để tạo thế cạnh tranh với nhà sản xuất truyền thống. Việc này mở thêm nhiều sự lựa chọn cho diễn viên cùng những đối tượng khác trong ê-kíp sản xuất phim. Nếu những nhà sản xuất truyền thống chỉ phát hành rạp không thể đưa ra được mức thù lao cạnh tranh sẽ khó lòng mời được diễn viên mình muốn tham gia. Ngược lại, nếu nền tảng thu phí không thể đáp ứng một mức thù lao đủ sức hút cũng rất khó có thể ký hợp đồng với các ngôi sao.

Sự thay đổi của điện ảnh thế giới còn thể hiện ở việc các nhà sản xuất lớn có nền tảng thu phí buộc phải rõ ràng trong hợp đồng với đội ngũ sản xuất và diễn viên. Họ cần phải minh bạch thông tin về doanh thu, số lượng người xem từng phim được phát hành cùng lúc tại rạp và trên nền tảng thu phí. Đây là một giải pháp để dung hòa những mâu thuẫn khó tránh một khi các hãng sản xuất phim tăng cường phát triển nền tảng thu phí như một hướng phát hành quan trọng không kém hệ thống rạp. Việc ký hợp đồng làm phim chiếu rạp nhưng cuối cùng lại mang ra chiếu song song 2 nền tảng vừa rạp vừa mạng thu phí sẽ chỉ tạo nên các cuộc chiến pháp lý như vụ minh tinh Scarlett Johansson khởi kiện Walt Disney thời gian qua.