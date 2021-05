Lặp lại khẩu hiệu "Màn ảnh rộng trở lại!", các diễn viên, đạo diễn, giám đốc điều hành đã tích cực quảng bá các bộ phim ra rạp sắp tới với nỗ lực toàn ngành nhằm thúc đẩy lượng khán giả đến rạp. Số lượng người tiêm chủng tăng lên và các hạn chế an toàn giảm bớt đang trở thành động lực để kinh đô điện ảnh hàng đầu thế giới dần hồi sinh.

Nhiều phim được tung ra dịp hè để cố gắng lôi kéo khán giả trở lại rạp sau thời gian khốn đốn do đại dịch

"Một cảm giác tuyệt vời khó tả khi được trở lại rạp phim lần nữa. Ngồi trong căn phòng tối, rộng lớn với những người xa lạ, cười, la hét sợ hãi và những trải nghiệm tuyệt vời, nhu cầu tự nhiên của con người. Tôi nghĩ nó sẽ quay trở lại một cách khá rầm rộ" – đạo diễn J. J. Abrams của "Star Wars" cho biết khi đứng trước hệ thống rạp AMC Entertainment ở Los Angeles- Mỹ.

Bên cạnh sự tin tưởng và lạc quan, một số người trong giới vẫn không tránh được sự lo lắng lượng lớn khán giả quen với việc xem phim trực tuyến tại nhà khó rời ghế sô-pha và đến rạp.

Để chinh phục những người này, Hollywood tung ra các bom tấn: "Cruella", "Black widow", "Fast and Furious 9", "In the heights" trong thời gian tới. Các hãng phim cần doanh thu phòng vé ổn để bù đắp chi phí cho suốt thời gian ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Lần trở lại này, các hãng phim cho biết được khuyến khích bởi những thành tích phòng vé gần đây của nước ngoài mà trong đó cụ thể là Trung Quốc. Tại Trung Quốc, bộ phim hài "Detective Chinatown 3" ra mắt vào tháng 2 đã thu được 398 triệu USD, lập kỷ lục doanh thu cao dù chỉ ra mắt tại một quốc gia.

"Khi có một câu chuyện tuyệt vời, khán giả chắc chắn sẽ đến thưởng thức. Tôi nghĩ chúng ta phải tin tưởng điều đó!" – nhà làm phim Jason Blum nhận định.

"Fast and Furious 9" được kỳ vọng là một trong những "bom tấn" đủ sức kéo khán giả quay lại rạp sắp tới

Các nhà lãnh đạo trong ngành điện ảnh Mỹ đang lên kế hoạch cho Tuần lễ Điện ảnh đầu tiên tại Mỹ vào tháng 6. Một phần của thông điệp, theo các nhà tổ chức: "Đã đến lúc chia tay với sô-pha của các bạn". Ngôi sao của "Kẻ hủy diệt" Arnold Schwarzenegger mới đây cũng kêu gọi: "Giờ là lúc giảm bớt tác động của đại dịch này với điện ảnh và quay lại màn ảnh rộng".