Xoay quanh từ khóa "bố Sinh", "Cuộc hẹn cuối tuần" khai thác nhiều câu chuyện thú vị về sự trở lại sau một thời gian dài vắng bóng của "anh Chiến" trong series "Cảnh sát hình sự" đình đám một thời; những khác biệt giữa cách làm phim, sự đón nhận của khán giả cách đây hơn 20 năm và hiện tại. Hay thậm chí là những tiết lộ đằng sau những cảnh quay lấy nhiều nước mắt trong "Hương vị tình thân", sở thích đặc biệt với các vai diễn nội tâm để "chui vào nỗi nhớ của khán giả" của NSƯT Võ Hoài Nam…



Trước màn nhảy "quá chất" của NSƯT Võ Hoài Nam, ê-kíp "Cuộc hẹn cuối tuần" quyết định đổi thử thách bằng game đoán chữ với sự trợ giúp bất ngờ từ một người thân"đặc biệt".

Chương trình cũng tiết lộ nhiều khía cạnh khác trong cuộc sống đời thường của "bố Sinh"

Cuộc trò chuyện của Võ Hoài Nam, nhân vật bí ẩn và BTV Quốc Khánh tiết lộ nhiều khía cạnh khác trong cuộc sống đời thường của "bố Sinh" như diễn viên lãng tử này có "lãng tử" trong cách chăm sóc và giáo dục con cái? Võ Hoài Nam và bố Sinh của "Hương vị tình thân" tương đồng như thế nào? Các con của anh phản ứng ra sao trong các cảnh quay "đắt", "một đúp ăn ngay" của ba…

Xoay quanh vai diễn ông Sinh trong "Hương vị tình thân", BTV Việt Hoàng tái hiện hình ảnh "ông bố rình rập" của NSƯT Võ Hoài Nam ngay trên sân khấu "Cuộc hẹn cuối tuần", trước khi đi vào các phân tích dí dỏm về phân loại 4 kiểu phụ huynh thường gặp. Những câu hỏi "xóc" của anh đã tiết lộ nhiều thông tin về mối quan hệ tình thân trong gia đình nghệ sĩ.

Bên cạnh các câu chuyện ít biết về NSƯT Võ Hoài Nam, khán giả còn được thưởng thức màn trình diễn "Nhớ mùa thu Hà Nội" với phần trình bày ngọt ngào của ca sĩ Khánh Linh, "Chỉ còn những mùa nhớ", "Make you feel my love" của ca sĩ Bảo Trâm hay màn thể hiện ngọt lịm đầy cảm xúc "Ba kể con nghe" và tiểu phẩm hài về văn hóa khi xem phim do NSƯT Quang Thắng, các diễn viên Dũng Hớn, Huyền Thạch, Hoàng Du Ka thể hiện...