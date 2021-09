"Chính thức mất giọng, không thể hát được như ý muốn nữa. Cố gắng thật nhiều rồi. Dừng bước sân khấu tại đây" - tiết lộ của Ya Suy, quán quân Vietnam Idol 2012, khiến nhiều người ngỡ ngàng.



Sự nghiệp nhạt nhòa

Sau 9 năm đăng quang, Ya Suy đang có cuộc sống bình dị tại quê nhà Lâm Đồng và trở về với công việc quen thuộc từ nhỏ như trồng cà phê, nuôi gà, nuôi heo, cắt cỏ... Diễn viên Huy Khánh, MC của Vietnam Idol 2012, cho biết anh từng giới thiệu sô diễn cho Ya Suy nhưng nam ca sĩ này lại từ chối, thậm chí không nghe điện thoại vì không dám đi hát do còn... sợ.

Với vị trí quán quân của một sân chơi "hot" như Vietnam Idol, nhiều người dự đoán Ya Suy sẽ một bước thành sao đúng như tiêu chí của cuộc thi. Song, thực tế là suốt 1 năm kể từ khi bước ra khỏi Vietnam Idol 2012, Ya Suy hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Điều này cũng dễ hiểu bởi khoảng thời gian đó, anh đang học tập tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Đến năm 2014, Ya Suy mới cho ra mắt một số sản phẩm âm nhạc nhưng không được chú ý.

Quán quân Vietnam Idol 2012 Ya Suy đang làm vườn, chăn nuôi... tại quê nhà (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

Sau 2 năm kể từ khi đăng quang, sự nghiệp của Ya Suy hoàn toàn nhạt nhòa và không để lại bất kỳ dấu ấn nào. Cuối năm 2017, Ya Suy tái xuất với một sản phẩm âm nhạc mới nhưng cũng ít được khán giả biết đến. Đến năm 2018, anh tuyên bố giải nghệ.

Hiện nay, dù không còn hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng Ya Suy vẫn giữ "lửa" đam mê bằng việc thường xuyên đăng tải các clip cover trên trang cá nhân. Dưới phần bình luận, không ít ý kiến dành lời khen cho giọng hát của anh.

Hai giọng ca từng được đánh giá cao khác là Vũ Thảo My (quán quân The Voice 2013) và Cao Bá Hưng (quán quân Bài hát hay nhất 2016) cũng mờ nhạt trong sự tiếc nuối của khán giả. Được mệnh danh là "tiểu diva", Vũ Thảo My chịu khó vẫy vùng, xoay trở đủ kiểu với nhiều thử nghiệm, nhiều sản phẩm âm nhạc nhưng vẫn chưa gây được ấn tượng với khán giả. Vóc dáng nhỏ bé khiến cô lọt thỏm giữa hàng loạt mỹ nhân của showbiz Việt trong khi khán giả lại chuộng phần "xem" biểu diễn thay vì nghe hát.

Trong khi đó, Cao Bá Hưng được giới chuyên môn đánh giá là "của hiếm" của làng nhạc Việt khi có niềm đam mê bất tận với âm nhạc dân gian. Sự sáng tạo trong âm nhạc của Cao Bá Hưng (thường là kết hợp nhạc dân gian với đương đại) luôn để lại dấu ấn thú vị cho người nghe. Tuy nhiên, con đường mà ca sĩ 22 tuổi này theo đuổi lại không được đại đa số khán giả yêu thích. Bản thân Cao Bá Hưng lại luôn kiên định với lựa chọn của mình nên đến lúc này, anh vẫn chưa "bật lên" như mong đợi.

"Lời nguyền" của showbiz Việt

Đăng quang Vietnam Idol năm 2016, Janice Phương cũng gây ấn tượng bởi chất giọng đầy nội lực và cảm xúc nhưng sau đó lại rất nhạt nhòa. Dù thỉnh thoảng vẫn tham gia một số chương trình âm nhạc nhưng sự xuất hiện của cô vẫn chưa thực sự tạo ra điểm nhấn.

Không phải tự nhiên mà showbiz Việt lại có "lời nguyền" rằng "á quân luôn nổi tiếng hơn quán quân". Điều này được đúc kết từ thực tế là nhiều quán quân sau cuộc thi đã "biến mất" không dấu vết, trong khi các á quân lại nổi bật hơn và lý do nhiều khi không nằm ở chất lượng giọng hát.

Với Ya Suy, một trong những yếu tố khiến anh yếu thế trên đường đua showbiz Việt chính là vụ lùm xùm "phụ bạc, từ chối con đẻ". Trong khi đó, một trong những vấn đề của Janice Phương là không giỏi tiếng Việt. Thường thì mỗi khi Janice Phương xuất hiện, chồng cô phải đi theo để hỗ trợ và phiên dịch. Cũng vì vốn tiếng Việt ít ỏi nên nữ ca sĩ này chưa tự tin với nhiều ca khúc tiếng Việt. Ngoài ra, việc có gia đình và con nhỏ cũng khiến Janice Phương khó sắp xếp thời gian cho việc ca hát.

Thời khắc "vàng" của Vũ Thảo My cũng qua đi. Sau thời điểm đăng quang, cô từng ký hợp đồng làm ca sĩ độc quyền với một công ty giải trí có tiếng nhưng sau đó, công ty này không làm bất cứ điều gì như đã hứa hẹn. Cho đến bây giờ, mỗi khi nhắc lại, giọng ca này vẫn cảm thấy hối tiếc vì đã để lãng phí nhiệt huyết và tuổi trẻ trong những tháng ngày chờ đợi nói trên.

Nhạc sĩ Phương Uyên cho biết chị rất tiếc cho giọng hát của Vũ Thảo My nên đã đứng ra hỗ trợ về mọi mặt để nữ ca sĩ này có thể tiếp tục theo đuổi ước mơ ca hát. Vũ Thảo My hy vọng trong thời gian tới sẽ có những bước tiến mạnh mẽ hơn trong âm nhạc khi sắp bước qua tuổi 24.