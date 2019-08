Trong buổi họp báo quảng bá phim "Chuyện ngày xưa ở Hollywood" (tựa gốc: "Once upon a time in Hollywood") tại Moscow - Nga, liên quan đến việc bị gia đình Lý Tiểu Long chỉ trích, đạo diễn Quentin Taratino khẳng định: "Lý Tiểu Long là người kiêu ngạo. Tôi không bịa cách anh ấy nói chuyện. Tôi từng nghe anh ấy nói theo kiểu như vậy"



Đạo diễn Quentin Taratino cho biết Lý Tiểu Long từng nói có thể đánh thắng Muhammad Ali. Công chúng chưa bao giờ nghe trực tiếp Lý Tiểu Long nói nhưng vợ anh đã tường thuật lại điều này trong một quyển tiểu sử. Những điều này có thể chứng minh tình tiết trong phim là có cơ sở chứ không phải "dìm hàng", bôi nhọ hình ảnh Lý Tiểu Long một cách ác ý.

Đạo diễn Quentin Taratino khẳng định Lý Tiểu Long kiêu ngạo

Trong "Chuyện ngày xưa ở Hollywood", Brad Pitt vào vai cascadeur Cliff Booth. Lý Tiểu Long được khắc họa là kẻ kiêu ngạo, hung hăng nên khi gặp Cliff Booth đã thách đấu 3 hiệp. Hiệp đầu, Cliff Booth thua Lý Tiểu Long nhưng lại thắng trong hiệp 2. Khi 2 người chuẩn bị vào hiệp 3 phân định thắng bại thì một điều phối viên diễn viên đóng thế xuất hiện la mắng cả hai.

Trả lời phỏng vấn Indiewire mới đây, chuyên gia chỉ đạo hành động Robert Alonzo tiết lộ theo kịch bản ban đầu, Lý Tiểu Long thua Cliff Booth. Cụ thể, hiệp đấu thứ 3 diễn ra và Lý Tiểu Long trúng đòn, đại bại. Tuy nhiên, ông Robert Alonz và Brad Pitt cùng nhiều người khác phản đối vì không nên để một huyền thoại võ thuật bị đánh bại theo cách như thế.

Ông Robert Alonz kể Brad Pitt làm căng vụ này, nhấn mạnh với đạo diễn rằng đối thủ của nhân vật mình thủ diễn là Lý Tiểu Long. Cuối cùng, trước sự phản đối kịch liệt, đạo diễn sửa kịch bản, thêm nhân vật ngăn cản hiệp 3 diễn ra.

Khi "Chuyện ngày xưa ở Hollywood" ra rạp, vợ và con gái Lý Tiểu Long là Lý Hương Ngưng từng lên tiếng chỉ trích Quentin Tarantino. Cô cho rằng đạo diễn này đã không tham khảo ý kiến mình và gia đình khi đưa hình ảnh Lý Triểu Long lên màn ảnh rộng. Ngoài ra, Lý Tiểu Long được xây dựng tính cách cao ngạo, hiếu chiến - hoàn toàn tương phản với sự thật.

Cảnh đấu võ gây tranh cãi trong "Chuyện ngày xưa ở Hollywood"

Đạo diễn Quentin Taratino chưa lý giải lý do vì sao ông không hỏi ý kiến gia đình Lý Tiểu Long trước khi đưa cố diễn viên này vào phim mình. Ông chỉ nói về cảnh đánh nhau giữa nhân vật Cliff Booth và Lý Tiểu Long: "Cliff Booth có thể đánh bại Lý Tiểu Long không? Brad Pitt thì không thể nhưng tôi nghĩ Cliff Booth có thể vì anh ta là nhân vật hư cấu. Nếu các bạn hỏi rằng Lý Tiểu Long và Dracula ai thắng thì nó cũng là câu hỏi tương tự".

Ông Quentin Taratino cho biết nhân vật Cliff Booth được xây dựng là lính đặc nhiệm, từng giết nhiều người. Nếu phân định trong khuôn khổ võ thuật, Lý Tiểu Long thắng nhưng thực địa chiến đấu giữa rừng, Cliff Booth sẽ thắng.

"Chuyện ngày xưa ở Hollywood" lấy bối cảnh Hollywood từ thập niên 1960, được đánh giá cao tại Liên hoan phim Cannes và đang chiếu nhiều nơi.