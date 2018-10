Đề cử Giải Mai Vàng 2018: Ca sĩ hát âm hưởng dân ca - Kỳ vọng người mới

17/10/2018 02:00

Chưa bao giờ ồn ào, náo nhiệt nhưng dòng nhạc âm hưởng dân ca, trữ tình lại có đời sống mãnh liệt, sức lan tỏa rộng khắp bởi sự yêu thích vô điều kiện của công chúng yêu nhạc. Vì vậy, ca sĩ theo đuổi dòng nhạc này cũng có sức sống bền bỉ, công chúng luôn đón nhận.



Sao cũ vẫn tỏa sáng

Phi Nhung vẫn là một trong những ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca, trữ tình được công chúng đặc biệt yêu mến. Mỗi sản phẩm âm nhạc của Phi Nhung luôn có hiệu ứng lan tỏa vượt trội bởi sự cộng hưởng của câu chuyện mà cô mang đến cùng sự cổ vũ nhiệt tình của người nghe. Minh chứng là gần đây nhất, "Phận mồ côi", ca khúc về vấn nạn trẻ em bị bỏ rơi sau khi sinh, trở thành bài hit (ăn khách). Phi Nhung cho biết "Phận mồ côi" lấy ý tưởng từ chính câu chuyện của cô (đang chăm sóc một số trẻ mồ côi) cho MV (music video - video âm nhạc). Phi Nhung tạo thiện cảm với người nghe bởi tiếng hát nỉ non cùng tấm lòng thương người của mình. Hiện toàn bộ cát-sê đi hát và doanh thu 2 quán ăn chay được cô dùng để chu cấp cho các con nuôi là trẻ mồ côi hoặc có hoàn cảnh khó khăn ăn học.

Ca sĩ trẻ Lê Ngọc Thúy theo đuổi dòng nhạc âm hưởng dân ca. Ảnh: Trọng Thịnh

Quốc Đại vẫn theo đuổi dòng nhạc âm hưởng dân ca suốt 20 năm qua. Những ca khúc thuộc dòng nhạc này qua tiếng hát của anh vẫn được khán giả đón nhận bởi âm sắc giọng ca cùng phong cách biểu diễn riêng.

Quang Lê cũng là giọng ca rất thành công với dòng nhạc trữ tình, âm hưởng dân ca miền Trung, chinh phục được nhiều thế hệ người nghe. Những giọng ca Dương Hồng Loan, Hà Vân, Dương Ngọc Thái,… dù không còn mới nhưng vẫn được khán giả đón nhận, yêu thích.

Một giọng ca nữ nổi lên thời gian gần đây là Tố My, với biệt danh "Ngọc nữ boléro". Hơn 3 năm đi hát, lịch biểu diễn của Tố My dày đặc và thù lao cũng tăng hơn 10 lần so với trước đây. Điều đó phần nào khẳng định Tố My đã có dấu ấn riêng chứ không tồn tại bằng cái bóng của người khác.

Những "ngôi sao tiềm năng"

Thú vị không kém là trường hợp giọng ca trẻ Lê Ngọc Thúy, cô gái xinh đẹp này từ chối lời mời tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 để tập trung phát triển sự nghiệp ca hát của mình. Có thanh, sắc, hiện là sinh viên năm 4 Khoa Thanh nhạc Nhạc viện TP HCM, Lê Ngọc Thúy có nhiều cơ hội để thành công với dòng nhạc trẻ, nhạc thị trường nhưng lại chọn dòng nhạc trữ tình quê hương, âm hưởng dân ca, đây cũng là sự lạ. Ca khúc "Nhớ mẹ" mới ra mắt của cô tạo nhiều xúc động, đủ sức khẳng định Lê Ngọc Thúy là một "ngôi sao tiềm năng" của dòng nhạc này. "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình đến với dòng nhạc này là để vượt qua ai cả, chỉ muốn sống với đam mê, ước mơ của mình từ nhỏ. Tôi chỉ muốn góp thêm một tiếng hát nhỏ, một tâm tình cũng nhỏ thôi dành cho quê hương. Hơn nữa, thế hệ trẻ hát nhạc trữ tình quê hương ngày hôm nay cũng sẽ có câu chuyện của riêng mình chứ? Bên cạnh những người nghe nhạc trẻ cũng sẽ có một bộ phận khán giả thích nghe dòng nhạc trữ tình, quê hương mà. Tôi tin trong lòng mỗi chúng ta đều có bóng dáng quê nhà của mình. Sở dĩ dòng nhạc này sống được qua nhiều năm tháng vì nó chứa đựng những điều giản dị nhưng cũng hết sức phổ quát" - Lê Ngọc Thúy bày tỏ.

Phương Mỹ Chi vẫn là một trong những giọng ca trẻ có sức trụ bền vững ở thị trường âm nhạc hiện nay. Sức nóng hiện tại không thể so với thời là "hiện tượng" nhưng Phương Mỹ Chi vẫn đang có một lượng người hâm mộ không nhỏ. Ca khúc dân ca trữ tình luôn là dòng nhạc mà Phương Mỹ Chi trung thành. Mặc cho những ý kiến trái chiều bình luận về sự nhàm chán của cô, Phương Mỹ Chi vẫn kiên tâm chọn dòng nhạc này và ít nhiều đã thành công. Phương Mỹ Chi được người trong giới kỳ vọng sẽ là thế hệ ca sĩ tiếp nối cho dòng chảy nhạc trữ tình, âm hưởng dân ca Việt Nam.

Cũng mang nhiều kỳ vọng là giọng hát Hồ Văn Cường, với những ca khúc âm hưởng dân ca Nam Bộ chân chất, mộc mạc, dễ dàng tạo được sự đồng cảm với khán giả. Đó là lý do mọi sản phẩm âm nhạc mới của Hồ Văn Cường đều trở thành hit, mới đây nhất là "Đêm mưa nhớ mẹ". Cùng với mẹ nuôi Phi Nhung, Hồ Văn Cường đắt sô cả trong và ngoài nước.

Từ năm trước, bé Dương Nghi Đình đã gây ấn tượng với khán giả yêu nhạc bởi chất giọng ngọt ngào, nhiều cảm xúc cùng biểu cảm đáng yêu. Đến nay, cô bé vẫn tiếp tục được công chúng yêu mến qua các ca khúc âm hưởng dân ca. Nhiều cái tên bước ra từ những cuộc thi hát như Hà Quỳnh Như, Nguyễn Khánh Hà, Thụy Bình, Bảo An,… cũng làm xao xuyến một bộ phận khán giả. Ưu thế của các bé là cảm xúc dạt dào mỗi khi hát ca khúc âm hưởng dân ca. Vì vậy dù không phải là giọng hát xuất sắc, các em vẫn nhận được sự yêu mến của khán giả.

Im ắng dòng nhạc cách mạng Vẫn như năm trước, nhạc truyền thống cách mạng tiếp tục im ắng trên thị trường ca nhạc. Dù vậy, một số giọng ca hát dòng nhạc này như Tạ Minh Tâm, Trọng Tấn, Đăng Dương, Việt Hoàn, Anh Thơ... vẫn là những thương hiệu không thể thay thế. Các giọng ca trên đều có thị phần và lượng khán giả ổn định nên những đêm nhạc của họ đều chật kín khán giả.

Thùy Trang