Đề cử Giải Mai Vàng 2018: Nhóm hát: Ca diễn hay, đa dạng sắc màu

Thị trường âm nhạc gần đây trở nên thú vị bởi sự xuất hiện của các nhóm nhạc tài năng, có nhiều điểm khác biệt



Không tạo nên những ồn ào như thời đỉnh cao nhưng các nhóm hát của thị trường nhạc Việt hiện tại khiến khán giả hài lòng hơn bởi chất lượng mà họ mang đến qua mỗi sản phẩm, tiết mục biểu diễn.

Nhóm Ngọt band. Ảnh: TARO

Giản dị và thuần Việt

Khác với vẻ ngoài bóng bẩy, chỉn chu thường thấy của hầu hết những nhóm hát ở thời kỳ trước, các nhóm hát hiện nay giản dị đến không tưởng. Họ xuất hiện như các ban nhạc sinh viên trong bộ dạng thiếu chăm chút vẻ ngoài nhưng khi những thanh âm đầu tiên vang lên, lại khiến người nghe ngỡ ngàng bởi chất nhạc quá chất lượng, chỉn chu và hiện đại.

Điển hình là Ngọt band. Đây cũng chính là ban nhạc đang làm công chúng "điên đảo" bởi khát vọng của những chàng trai độ tuổi 20 và âm nhạc họ mang đến được chuẩn bị kỹ lưỡng từ nhiều thập kỷ trước khi ra mắt công chúng, được đào tạo bài bản về chuyên môn. Không khó để nhận ra Ngọt band ấp ủ trong mình hoài bão về một loại hình nghệ thuật thức tỉnh đám đông bằng những bản nhạc có thanh âm trong lành kèm những suy niệm không của riêng ai. Ngọt band gồm 4 thành viên (Vũ Đinh Trọng Thắng, Nguyễn Hùng Nam Anh, Trần Bình Tuấn và Phan Việt Hoàng) đều ở độ tuổi 9X, hoạt động âm nhạc độc lập (indie) nhiều năm trước khi xuất hiện trên sân khấu mainstream của hôm nay với các ca khúc được yêu thích như "Quan điểm", "Xanh", "Cho tôi đi theo", "Em dạo này", "Cá hồi"... mang phong cách pop, rock giản dị. Âm nhạc của Ngọt band mang tinh thần trong lành có khi sâu lắng, đôi khi lại dữ dội. Cuộc sống thường nhật là chủ đề chính trong các ca khúc của nhóm, bên cạnh tình yêu, tình cảm gia đình, giáo dục… được thể hiện qua lăng kính trong lành và lạc quan.

Nhóm The Air. Ảnh: Taro

Dù chịu ảnh hưởng lớn từ âm nhạc thời kỳ đầu của The Beatles hay Simon & Garfunkel nhưng Ngọt band vẫn mang hơi thở và đời sống văn hóa Việt. Chính điều này đã làm nên bản sắc âm nhạc không trộn lẫn của Ngọt band với bất cứ ai khác. Đây cũng là đặc trưng tạo nên tiếng vang cho nhóm hát An Nam - ban nhạc rock được phát hiện từ chương trình "Ban nhạc Việt". Ban nhạc An Nam gồm 5 thành viên, chinh phục khán giả bằng những ca khúc rock mang phong cách heavy metal tự sáng tác, dựa trên sử Việt. "Tiếng trống Mê Linh", "Nam Quốc sử ca", "Giấc mơ ngày mai"… thu hút công chúng bởi chất hào hùng quen thuộc của sử Việt, được thể hiện bằng thứ âm nhạc mạnh mẽ có phần lạ lẫm. Trên nền symphony metal cùng một chút gothic Bắc Âu, nhóm An Nam đã tái hiện cả một trận chiến bằng âm thanh. Nhạc sĩ Đức Trí cho rằng với hướng đi này, An Nam đã ghi dấu vào lịch sử rock một thể loại mới: Vừa là "heavy metal" vừa có thêm cách hát opera, lại có dân gian, chất sử thi và là rất Việt Nam.

Mộc Miên là tên gọi của nhóm nhạc gồm 4 cô gái trẻ, cá tính mang khát vọng thổi luồng gió mới cho nhạc Việt với dòng nhạc semi classic (bán cổ điển). Giới chuyên môn đánh giá cao nhóm hát Mộc Miên bởi "trong khi thị trường âm nhạc và các nhóm nhạc đang đổ xô hát những bài du nhập một cách vội vã vào thị trường âm nhạc Việt thì Mộc Miên xuất hiện như một làn gió mới, lạ lẫm và khác biệt" - đánh giá của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện. Những ca khúc "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh", "Đêm nằm mơ phố", "Gọi anh"… hay các ca khúc nhạc ngoại quen thuộc: "Scarborough fair", "Time to say goodbye", "Quizas, quizas, quizas", "Besame mucho", "The Phantom of opera"… đều làm say đắm người nghe bởi sự sang trọng nhưng dễ nghe, dễ cảm của họ. Điều làm nên cái tên Mộc Miên trên thị trường âm nhạc chính là dòng "nhạc sang", đẳng cấp nhưng không quá kén người nghe. Để làm được điều đó, chắc chắn nền tảng đào tạo chuyên nghiệp (tốt nghiệp Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam) chính là ưu thế nổi bật của họ.

Sức hút cá tính

Bên cạnh đó, nhóm HER với các thành viên nữ đang tạo được khá nhiều ấn tượng thời gian gần đây. Ngoài khả năng ca hát, các thành viên đều có thể chơi nhạc cụ tốt như piano, guitar, cello... Nếu so sánh với mặt bằng chung nhóm hát hiện tại thì sự đồng đều về giọng hát là lợi thế của 3 cô gái này. Cũng như HER, nhóm nhạc G.A.S từng được giới thiệu vào năm 2016 nhưng phải đến thời gian gần đây với sản phẩm gây tiếng vang "Do you know" mang phong cách R&B bắt tai, nhóm mới được biết đến nhiều hơn. G.A.S gồm những giọng ca solo có sẵn kinh nghiệm biểu diễn, gặp nhau và trở thành nhóm hát có kỹ năng và kinh nghiệm thực tế.

Nhóm hát The Air với 5 thành viên Lu An (trưởng nhóm), Q Lin, Him Phạm, Eight.D và Kim Yi Sang, do Luk Vân (đạo diễn người Việt, gốc Thái) gầy dựng và đào tạo, có điểm đặc biệt là Q Lin đến từ Đài Loan và Kim Yi Sang (người Hàn có mẹ là người Việt). Ban đầu, The Air được tuyển chọn với mục đích tạo nên một nhóm nhạc có khả năng vừa đóng phim vừa ca hát như 5urprise tại K-pop. Thời gian sau, nhóm chính thức hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp với vai trò một nhóm nhạc thần tượng. Đây là điều lạ với thị trường giải trí Việt Nam khi một boygroup (nhóm nhạc nam) lại có dự án hoạt động song song ở cả 2 mảng: âm nhạc và điện ảnh.

Có thị phần rõ ràng Có thị phần rõ ràng ở thị trường nhạc Việt hiện nay là 3 nhóm hát: Uni 5, Monstar và Zero 9. Trong đó, Monstar mang đậm hơi hướng K-pop với những ca khúc bắt tai cùng vũ đạo đẹp mắt. Ưu thế nổi bật của Monstar là sự phân vùng khá rõ ràng cho các thành viên, một mẫu hình nhóm nhạc K-pop chuẩn mực. Các sản phẩm của Monstar được đầu tư trau truốt về cả phần nhìn và nghe. Âm nhạc của Monstar rất hợp với thị hiếu của giới trẻ hiện nay. Tích cực tham gia rất nhiều hoạt động như đóng quảng cáo, ra mắt MV, tham gia các chương trình truyền hình..., sự cộng hưởng này giúp Monstar phủ rộng khắp nơi. Uni 5 cũng là một nhóm hát được hình thành từ chính công thức đào tạo của K-pop. Các sản phẩm âm nhạc của Uni 5 được đầu tư kỹ lưỡng với phần âm nhạc, vũ đạo cùng các MV ấn tượng từ nội dung đến đề tài. Vì cũng theo mô hình của nhóm nhạc đông người của K-pop, Uni 5 có ngoại hình ưa nhìn, mỗi thành viên đều đóng vai trò nhất định trong nhóm. Các ca khúc của Uni 5 đa phần mang đậm màu sắc K-pop với giai điệu thu hút và dễ nghe.

