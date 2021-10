Bên cạnh những tên tuổi như NSND Như Quỳnh, NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương, NSND Hồng Vân, NSƯT Hạnh Thúy, diễn viên Hồng Ánh, diễn viên "Ốc" Thanh Vân, diễn viên Lê Phương; nhiều diễn viên trẻ như Phương Oanh, Trúc Anh, Khả Ngân, Bảo Hân… đã thu hút sự chú ý của khán giả.



Những gương mặt kỳ cựu

Năm nay, NSND Lê Khanh tiếp tục tạo ấn tượng với vai diễn Lý Lệ Hà trong phim "Gái già lắm chiêu V: Những cuộc đời vương giả" của bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân - Nam Cito. Bà đã "lột xác" khác hẳn với một Thái Tuyết Mai thanh lịch, nhàn nhã từng nhận được nhiều lời khen của khán giả trong phim "Gái già lắm chiêu 3".

NSND Lê Khanh thay đổi từ tạo hình, trang phục cho đến cảm xúc, thể hiện trọn vẹn một Lý Lệ Hà sang trọng, quý phái nhưng không kém phần gai góc, mạnh mẽ. Dẫu vậy, đằng sau vẻ ngoài tưởng chừng rất mạnh mẽ đó là một trái tim đầy tổn thương bởi cuộc tình trong bóng tối cùng người đàn ông đã có gia đình.

NSND Lê Khanh hóa thân Lý Lệ Hà trong “Gái già lắm chiêu V: Những cuộc đời vương giả”. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

NSND Hồng Vân chinh phục người xem bằng vai Lý Lệ Hồng - em gái của Lý Lệ Hà. Đây là vai không khó với NSND Hồng Vân khi bà trở về với phong cách sở trường mang đến tiếng cười bằng những câu thoại hài hước, duyên dáng.

Sau vai bà Dịu trong phim truyền hình "Đừng bắt em phải quên", NSND Như Quỳnh ăn điểm với vai bà Dần trong phim "Hương vị tình thân". Bà Dần từng chịu quá nhiều đau khổ khi mất con, chồng phụ bạc nên về già luôn muốn thể hiện vị thế số 1 trong gia đình, xung khắc, hành hạ con dâu. Đây là vai diễn đòi hỏi diễn xuất nội tâm tốt và NSND Như Quỳnh đã làm được điều đó, góp phần tạo dấu ấn cho nhân vật bà Dần.

NSND Thu Hà cũng làm hài lòng khán giả với vai bà Bạch Cúc - một doanh nhân thành đạt, sắc sảo, quyết đoán, bản lĩnh - trong phim "Hướng dương ngược nắng".

NSƯT Hạnh Thúy cũng tạo chú ý trong vai dì Tư Diệu có lối hành xử ích kỷ, độc ác với các cháu mình trong phim "Thương con cá rô đồng". Với kinh nghiệm diễn xuất, sự lăn xả, NSƯT Hạnh Thúy mang đến nét riêng cho nhân vật của mình.

Nữ diễn viên Lê Phương tiếp tục lấy nước mắt khán giả với vai Thương trong "Thương con cá rô đồng". Đây là một vai diễn sở trường, không quá khó với Lê Phương.

NSND Lan Hương "Nam tiến" lần 2 thành công với vai bà hàng xóm nhiều chuyện, hay tọc mạch nhưng thực tâm là người tốt bụng trong phim "Cây táo nở hoa". Trong phim này, diễn viên Hồng Ánh cũng khiến khán giả khóc cười cùng mình với vai Hạnh. Mặc dù có nhiều ý kiến trái chiều về nội dung phim nhưng diễn xuất của Hồng Ánh là điểm sáng, góp phần giữ chân khán giả tiếp tục theo dõi phim.

Hồng Ánh trong “Cây táo nở hoa”. (Ảnh cắt từ màn hình)

Nữ diễn viên "Ốc" Thanh Vân có vai diễn đầy cảm xúc trong phim điện ảnh "Lật mặt: 48H". Cô hóa thân thành Nga - một người vợ, người mẹ hết lòng vì chồng con. Những phân cảnh thể hiện tình thương con được "Ốc" Thanh Vân diễn trọn vẹn.

Chinh phục được khán giả

Năm 2021, nữ diễn viên Nhã Phương có vai diễn ở mảng điện ảnh lẫn truyền hình là Trang trong phim "Song song" và Báu trong "Cây táo nở hoa". Trong đó, vai Báu trong "Cây táo nở hoa" cho thấy nỗ lực của Nhã Phương để lột tả hình ảnh cô em khó ưa, thích chưng diện, ăn bám anh chị.

Không đột phá diễn xuất với vai Trang nhưng Nhã Phương vẫn đủ sức chinh phục người hâm mộ bởi sự tròn vai. Nhã Phương không phải gương mặt mới, cô đã có trong tay nhiều vai diễn gây được sự chú ý của khán giả. Nhưng cô vẫn là gương mặt trẻ nhận được nhiều kỳ vọng bởi niềm đam mê, nhiệt huyết qua từng vai diễn.

Sau thành công của các vai diễn trong "Em chưa 18", "Hồn papa da con gái", "Tiệc trăng máu", Kaity Nguyễn chứng tỏ khả năng diễn xuất đa dạng qua vai Lý Linh trong phim "Gái già lắm chiêu V: Những cuộc đời vương giả". Lý Linh như một điểm nhấn trong sự nghiệp của Kaity Nguyễn, cho thấy cô đã trưởng thành từ ngoại hình đến nội tâm.

Kaity Nguyễn hóa thân Lý Linh trong “Gái già lắm chiêu V: Những cuộc đời vương giả”. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Khi đối diễn cùng những diễn viên gạo cội như NSND Lê Khanh, NSND Hồng Vân, Kaity Nguyễn không hề kém cạnh, góp phần tạo nên màu sắc mới, chứng tỏ lối diễn xuất đa dạng của nữ diễn viên này.

Một gương mặt trẻ khác của làng phim Việt nhưng cũng là người quen với khán giả là Trúc Anh, từng nhận nhiều lời khen ngợi với vai Hà Lan trong phim "Mắt biếc". Trong năm 2021, Trúc Anh có vai diễn trong phim "Thiên thần hộ mệnh", tiếp tục làm đầy hành trang trên đường làm nghề của cô.

Trúc Anh trong “Thiên thần hộ mệnh”. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Diễn viên trẻ này hóa thân thành Mai Ly - cô gái khát khao được gia nhập làng giải trí, đam mê ánh đèn sân khấu nhưng không vượt qua được những cạm bẫy trong nghề dẫn đến hiểm họa cho bản thân. Trúc Anh thể hiện tròn vai dù chưa đột phá nhưng vẫn chứng tỏ được những nỗ lực với nghề.

Diễn viên trẻ Quỳnh Kool với vai Hoàng My trong "Hãy nói lời yêu" cũng tạo sức hút trong năm 2021. Thông qua nhân vật Hoàng My, Quỳnh Kool cho thấy sự tiến bộ về diễn xuất. Cô truyền tải được cảm xúc của Hoàng My đến khán giả qua lối diễn chân thật, tự nhiên, nhất là ở những phân cảnh lột tả nỗi đau đến rơi nước mắt của nhân vật.

Diễn viên trẻ Bảo Hân sau thành công với vai Ánh Dương trong phim "Về nhà đi con" và "Những ngày không quên" thì nỗ lực thay đổi qua vai Tú trong "Hãy nói lời yêu". Để vượt "cái bóng" lớn của Ánh Dương, Bảo Hân đã nỗ lực tập trung hơn vào diễn xuất, lột tả nội tâm qua ánh mắt. Tuy chưa thể bứt phá, cô vẫn tạo được dấu ấn riêng và không còn bị gò bó vào vai diễn thành công đã đạt được trước đó.

Bảo Hân trong “Hãy nói lời yêu”. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Nữ diễn viên Khả Ngân mang đến cho khán giả màn ảnh nhỏ một Tuệ Nhi nhiều cảm xúc trong phim "11 tháng 5 ngày". Nữ diễn viên Thanh Hương cũng thành công khi hóa thân thành Lệ trong "Mùa hoa tìm lại" với lối diễn xuất tinh tế, chinh phục được khán giả.