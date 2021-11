Liên hoan Phim (LHP) Việt Nam lần thứ XXII với chủ đề "Xây dựng nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam giàu bản sắc dân tộc, hiện đại và nhân văn" đã khai mạc ngày 18-11 tại TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Con số 127 tác phẩm tham gia LHP năm nay cho thấy nỗ lực vượt khó và thích ứng của các nhà làm phim trong hoàn cảnh mới.



Phim truyện dự giải có chất lượng tốt

Theo ban tổ chức LHP, tổng số lượng phim dự thi năm nay là 92, chia ra 4 hạng mục chính gồm: 17 phim truyện, 37 phim tài liệu, 15 phim khoa học và 23 phim hoạt hình. Ngoài các phim tranh giải, LHP còn trình chiếu phục vụ khán giả các tác phẩm có trong chương trình toàn cảnh với 8 phim truyện, 19 phim tài liệu, 8 phim hoạt hình. Các tác phẩm tham dự LHP được giới thiệu trực tiếp đến công chúng tại 4 cụm rạp ở TP Huế và trên nền tảng số của VTVGo (thuộc Đài Truyền hình Việt Nam) từ ngày 14 đến 20-11.

Hội đồng giám khảo hạng mục phim truyện tại khai mạc Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXII .Ảnh: LÝ MINH THẮNG

Ban giám khảo hạng mục phim truyện có 9 thành viên, trong đó đạo diễn - NSƯT Nguyễn Vinh Sơn là chủ tịch ban giám khảo. Mặc dù có nhiều khó khăn do tình hình khách quan chung nhưng các phim truyện tham gia tranh giải năm nay khá đa dạng, cả về thể loại lẫn đơn vị sản xuất. 17 tác phẩm điện ảnh này là sự tổng hợp của những phim doanh thu cao như "Bố già", "Tiệc trăng máu", "Chị Mười Ba 2: 3 ngày sinh tử", "Ròm" và những phim doanh thu thấp, thua lỗ như "Kiều", "Võ sinh đại chiến", "Ngốc ơi, tuổi 17"… Một số phim do các hãng nhà nước thực hiện, một số phim tham gia tranh giải tại các LHP quốc tế lớn và có phim thắng giải. "Về mặt tổng thể, các phim tham gia tranh giải hạng mục phim truyện năm nay chất lượng tốt" - đạo diễn Lương Đình Dũng, một trong 9 thành viên ban giám khảo hạng mục phim truyện, nhận xét.

Do tuân thủ tiêu chí gọn gàng, đơn giản, LHP Việt Nam lần thứ XXII không có các tọa đàm, hội thảo chuyên ngành như trước. Thay vào đó, các hoạt động triển lãm, quảng bá du lịch, nét đẹp văn hóa Huế được đẩy mạnh. Chương trình thời trang "Áo dài với điện ảnh" được tổ chức như một điểm nhấn cho LHP năm nay. Một điểm mới khác là có thêm 2 giải thưởng lần đầu tiên được trao tại LHP: Kỹ xảo phim truyện điện ảnh xuất sắc và Đạo diễn phim truyện đầu tay xuất sắc.

Rạp phim háo hức trở lại

Nhận định về LHP, nhà báo Cát Vũ nói: "Tôi thấy có sự phân hóa rõ nét giữa các phim truyền thống của nhà nước và phim do các đạo diễn trẻ thuộc tư nhân thực hiện. Phim do nhà nước đặt hàng vẫn giữ nhịp, hình thái cũ, có thay đổi đôi chút về chủ đề nhưng vẫn mang tính tuyên truyền, ca ngợi điều hướng đến. Phim do giới trẻ thực hiện ở các hãng tư nhân đa dạng, khác lạ, có đầu tư ngày càng chỉn chu, hấp dẫn khán giả đại chúng. Họ làm bằng cảm xúc nhưng cũng có điểm yếu là đôi lúc chỉ đưa ra vấn đề, triển khai nhưng không kết được vấn đề. Sự phân hóa rõ ràng này theo tôi sẽ khiến giám khảo rất khó trong việc "đãi cát tìm vàng", ủng hộ hết thì không được mà không ủng hộ cũng không được".

Cũng theo nhà báo Cát Vũ, do dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, LHP sẽ đối mặt khó khăn trong việc thu hút công chúng quan tâm. "Việc tổ chức LHP trong bối cảnh đặc biệt như vậy là một tín hiệu "bình thường mới", ở lĩnh vực nào cũng cần được ủng hộ. Trong "cái khó ló cái khôn", chắc chắn rằng chúng ta vẫn sẽ có một mùa LHP thành công, đem lại sự khích lệ cho người trong ngành" - đạo diễn Bảo Nhân, đồng đạo diễn phim "Gái già lắm chiêu V: Những cuộc đời vương giả" cùng Nam Cito, đánh giá.

Ngoài LHP Việt Nam lần thứ XXII, điện ảnh Việt còn đón nhận thêm tin vui là các cụm rạp tại TP HCM đã hoạt động lại từ ngày 19-11. Như vậy, mùa phim Giáng sinh và phim Tết vẫn được duy trì nhằm phục vụ khán giả. "Chúng tôi rất vui khi hệ thống rạp tại TP HCM được phép mở cửa hoạt động trở lại. Ngày 19-11, hệ thống rạp của chúng tôi tại TP HCM chính thức đi vào hoạt động. Chúng tôi rất vui và tin mọi khó khăn sẽ qua. Về phim Tết nguyên đán, ngoài phim "1990", có thể phim "Chìa khóa trăm tỉ" cũng gia nhập đường đua. Thực tế, phim không thiếu mà chỉ lo không thể ra rạp. Hà Nội cho phép mở cửa trở lại thì niềm vui sẽ gấp đôi!" - ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc nội dung Công ty CJ CGV Việt Nam, nói.

Đại diện của Công ty Lotte Entertainment Việt Nam cũng cho biết các rạp đều đã hoàn tất phần vệ sinh, xịt khuẩn để bảo đảm sẵn sàng cho ngày 19-11 tái hoạt động. Những khó khăn ban đầu chắc chắn sẽ xoay quanh việc khán giả còn ngại ngần, chưa hồi phục thói quen ra rạp. Việc tuyển chọn nhân viên cũng khó vì nhiều sinh viên đã về quê. Tuy nhiên, trong giai đoạn "bình thường mới", sự trở lại của LHP, rạp phim cùng những hoạt động tiền kỳ cho nhiều dự án điện ảnh là những tín hiệu vui cho thấy điện ảnh sẽ sớm phục hồi, trở lại đà phát triển như trước đại dịch.