Một người cháu của Brian Tarantina đến nhà ông vào trưa 2-11 và phát hiện diễn viên này bất động nên đã gọi cảnh sát. Khi đến nơi, cảnh sát và lực lượng y tế xác định Brian Tarantina đã qua đời.

"Ông ấy là diễn viên tài năng, một người bạn tuyệt vời. Tôi buồn và rất sốc" - Laurie Smith, đại diện phát ngôn của Brian Tarantina, chia sẻ trên The Hollywood Reporter.

Người đại diện này cho rằng Brian Tarantina chết vì một căn bệnh biến chứng gần đây. Tuy nhiên, trang tin TMZ lại dẫn nguồn cho rằng có chất phấn trắng gần thi thể nam diễn viên này và nghi ngờ ông tử vong do sốc thuốc. Cơ quan chức năng vẫn đang điều tra vụ việc.

Brian Tarantina đột tử ở tuổi 60

Brian Tarantina được biết đến với vai diễn Jackie trong loạt phim "The Marvelous Mrs. Maisel" (2017 - 2018) và vai Bootsy trong "Gilmore Girls" (2001 - 2006).

Ông vào nghề từ nhỏ và có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực phim ảnh với nhiều phim nổi tiếng: "Uncle buck", "Jacob’s ladder," "The Jerky boys", "Donnie Brasco", "Summer of Sam", "Knight and Day", "BlacKkKlansman"...

Tháng 1-2019, ông giành giải thưởng Screen Actors Guild ở hạng mục "Màn trình diễn xuất sắc trong phim hài" cùng dàn diễn viên phim "The Marvelous Mrs. Maisel".