Đạo diễn Ngọc Hùng - quản lý của Nhà hát Thế Giới Trẻ cho phóng viên Báo Người Lao Động biết: "Hai diễn viên này đến Hàn Quốc quay phim quảng cáo và sau đó về Việt Nam ngày 25-2. Cả hai đi lúc chưa có thông tin về sự phát tán của dịch Covid -19 và Việt Nam chưa ra thông báo cách ly tất cả hành khách đến Việt Nam bằng đường hàng không.



Diễn viên Hải Triều

Cả hai về Việt Nam sớm hơn kế hoạch 3 ngày, do đó không chịu sự kiểm tra tình trạng sức khỏe tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Cả hai vẫn ở tình trạng khỏe mạnh. Tuy nhiên, phía chung cư nơi diễn viên BB Trần sinh sống đã yêu cầu anh tự cách ly. Và Hải Triều cũng xin phép nhà hát cho anh tự cách ly tại nhà riêng trong 14 ngày theo đúng qui định".







Diễn viên BB Trần

Do tính chất công việc của nhà hát, sàn diễn này vẫn sáng đèn với vở "Thần tiên cũng nổi điên", vai diễn của hai diễn viên này sẽ do diễn viên Gia Bảo và Huỳnh Quý đóng thế. Diễn viên Hải Triều cho biết hiện anh rất khoẻ, BB Trần cũng không có triệu chứng ho hoặc sốt. "Chúng tôi được nhập cảnh và tự cách ly để tự giám sát y tế chặt chẽ. Nếu có biểu hiện gì sẽ nhờ ngành y tế can thiệp" - Hải Triều cho biết.